Simulation in Werkstoffsystemtechnik ist mehr als bunte Bilder

Forschung Mehr als bunte Bilder: Das Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau setzt auf Simulation statt teure Prototypen Seit 20 Jahren unterstützt das Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau KMU beim Einsatz von Werkstoffen. Jüngste Dienstleistung ist die Kombination von Simulation und experimentellen Versuchen. Das soll Unternehmen helfen, Bauteile oder Regelsysteme zu optimieren. Martin Sinzig 11.06.2022, 05.00 Uhr

Neue Dienstleistungen für KMU: Lazar Boskovic (links) und Jörg Straub setzen am Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau auf Simulation und Betriebsfestigkeit. Bild: Martin Sinzig

Vor allem bei komplexen Bauteilen oder Baugruppen brauche es numerische Verfahren, um die Beanspruchung auf ein System zu simulieren und dieses zu optimieren. Das sagt Lazar Boskovic, Professor an der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG), und seit 2018 Chef des Instituts für Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITg) in Tägerwilen. Die Institutsleitung hatte er übernommen mit dem Ziel, den Bereich Simulation und Betriebsfestigkeit am WITg zu etablieren.

Von diesem neuen Angebot profitieren sollen vor allem kleine mittelständische Unternehmen, die über keine eigene Berechnungsabteilung verfügen, und wo es sinnvoll sein kann, die Simulation einzubinden. Boskovic ergänzt:

«Wir helfen aber auch grösseren Unternehmen, neue Blickwinkel zu finden, sei es in der Metall- oder in der Kunststofftechnik.»

Simulation als Innovationstreiber

Simulation sei mehr als bunte Bilder zu erzeugen, sondern setze das Verständnis der Mechanik voraus. «Wir betreiben nicht nur reine Simulation. Vielmehr kombinieren wir diese bei Bedarf auch mit experimentellen Versuchen, um uns einer Lösung anzunähern», sagt der Wissenschafter, der sich seit über 20 Jahren mit strukturmechanischen Simulationen und Betriebsfestigkeit beschäftigt. Mit dieser Kombination sei das WITg sehr gut aufgestellt, um seine Rolle als Lösungsfinder für die Industrie zu erfüllen.

Die Simulation solle als Werkzeug verstanden werden, um die Innovation voranzutreiben, doppelt Jörg Straub nach. Als Master of Engineering ist er seit 2021 Ansprechpartner am WITg für den Bereich Simulation. Es gehe darum, Konzepte zu entwickeln und herauszufinden, ob durch Bauteilveränderungen Kosten und Zeit eingespart werden können. Es gehe auch um die Frage, ob Bauteile zuerst berechnet, also virtuell aufgebaut und geprüft werden können, bevor man teure Prototypen herstellt.

Im Rahmen eines aktuellen Projekts stellt die Simulationsabteilung am WITg Prototypen her, macht Versuche und fertigt auf dem 3D-Drucker Teile, um sie dann auf ihre Funktion zu testen. Denn alles virtuell abzubilden, genüge oft nicht. Das Grossartige am «rapid prototyping» sei, schnell Konstruktionen prüfen zu können, die man vorher berechnet hat, sagt Straub. Eines seiner Ziele ist es, die Möglichkeiten des Prototypenbaus am WITg zu erweitern.

Seit 20 Jahren im Geschäft 2002 wurde das Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITg) als An-Institut an der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) gegründet. Es unterstützt die Wirtschaft bei der Produktentwicklung, Werkstoffoptimierung und bei Schadenanalysen. Trägerin des WITg ist die Thurgauische Stiftung für Wissenschaft und Forschung. Regierungsrätin Monika Knill präsidiert die Stiftung und sagt: «Das WITg hat sich als kompetente Anlaufstelle für Betriebe etabliert, die ein Entwicklungs- und Innovationsbedürfnis im Werkstoffbereich haben. Dabei verhilft es nicht nur seinen Partnern zu Innovationen, es wendet auch selber innovative Methoden an ‒ neuerdings mit der Simulation der Auswirkungen langfristiger Einwirkungen auf das Material.» (msi.)