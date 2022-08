FLUSSREISEN Thurgau Travel eröffnet Büro in Berlin Der Schweizer Pionier für Flussreisen bietet diese nun auch auf dem deutschen Markt an. Der Weinfelder Reiseveranstalter will sich in Deutschland vor allem mit Boutique-Reisen etablieren. Kaspar Enz 04.08.2022, 11.30 Uhr

Thurgau Travel will ihre Flussreisen auch verstärkt in Deutschland anbieten. Bild: PD

Der Weinfelder Flussreiseveranstalter Thurgau Travel eröffnet eine Niederlassung in Berlin. Das Team besteht aus ein bis zwei Reiseberatern, einer Person im Marketing und dem Geschäftsführer Tim Starke. Dieser bringe 15 Jahre Erfahrung im touristischen Marketing mit, heisst es in einer Mitteilung von Thurgau Travel.

Tim Starke soll die neue Niederlassung in Berlin leiten. Bild: PD

Der erste Katalog für den deutschen Markt soll Anfang September erscheinen, teilt Thurgau Travel weiter mit. Das Programm für den deutschen Markt soll zunächst 24 Routen mit zehn verschiedenen Boutique-Schiffen in Deutschland, Europa und Asien an. In Deutschland starten die Schiffe in Berlin, Hamburg, Kiel oder Stuttgart und bereisen Flüsse, die mit grösseren Schiffen nicht zu erreichen sind. Zum Programm gehören auch Flussreisen auf weiteren europäischen Flüssen wie Moldau oder Loire, eine Küstenfahrt in Kroatien sowie Fahrten auf dem Mekong oder dem Ganges.

Sukzessive sollen weitere Routen angeboten werden. Thurgau Travel wolle sich langfristig auf dem deutschen Markt etablieren. «Der Fokus liegt auf innovativen, exklusiven Flussreisen, verbunden mit dem Schweizer Qualitätsversprechen und Thurgau Travel als zuverlässigem Anbieter», sagt Geschäftsführer Daniel Pauli-Kaufmann gemäss der Mitteilung.

Nachfrage nach Boutiquw-Reisen steigt

Daniel Pauli-Kaufmann, Geschäftsführer Thurgau Travel. Bild: PD

Thurgau Travel ist nicht ganz neu auf dem deutschen Markt. «Bisher haben wir einzelne Schiffe und Programme über Partner wie Nicko Cruises oder Lernidee Erlebnisreisen angeboten», sagt Pauli-Kaufmann weiter. Man werde auch weiter mit diesen Partnern zusammenarbeiten. Mit dem Markteintritt als Thurgau Travel wolle man aber auf die steigende Nachfrage nach Boutique-Kreuzfahrten reagieren und auch in Deutschland Reisen anbieten, die bisher nur über den Schweizer Hauptsitz gebucht werden konnten.

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, sei Thurgau Travel auch die Nachhaltigkeit wichtig. So pflege man Partnerschaften mit lokalen Betrieben in Burma oder Kroatien. Über Partner wie Myclimate oder «Cause wie Care» könnten die Kunden einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, den Thurgau Travel jeweils verdopple.