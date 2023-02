Luftverkehr Warnstreiks: Flughafen Friedrichshafen erwartet Zusatzflüge Der Warnstreik an sieben deutschen Flughäfen am Freitag hat auch Folgen für den Bodensee-Airport. Ein paar Flüge nach Frankfurt werden gestrichen, dafür werden ausserplanmässige Ausweichlandungen erwartet. Thomas Griesser Kym 16.02.2023, 18.44 Uhr

Der Bodensee-Airport Friedrichshafen fertigt im Jahr eine halbe Million Passagiere ab. Bild: PD

Von den Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi an sieben deutschen Flughäfen – München, Frankfurt, Stuttgart, Bremen, Dortmund, Hamburg und Hannover – am Freitag ist auch der Bodensee-Airport Friedrichshafen betroffen, sowohl negativ wie auch positiv. Der Bodensee-Airport wird nicht bestreikt, die für Freitag geplanten Flüge werden normal abgefertigt. Lufthansa hat aber die vier geplanten Flüge zum bestreikten Flughafen Frankfurt gestrichen. Betroffene Fluggäste sollen sich an Lufthansa oder ihr Reisebüro wenden und nicht zum Flughafen Friedrichshafen kommen.