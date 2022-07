Angestellte haben die Wahl: Arbeiten, wo es ihnen gefällt

Flexibilität Arbeiten, wo es einem gefällt: Lidl testet mit seinen Büroangestellten die freie Wahl des Arbeitsorts Die Pandemie hat Homeoffice und mobiles Arbeiten von unterwegs salonfähig gemacht. Mittlerweile haben sich viele Büro wieder mehr oder weniger gefüllt. Einige Unternehmen aber überlassen es ganz ihren Mitarbeitenden, wo sie arbeiten möchten, zum Beispiel Lidl Schweiz oder Helvetia. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 05.07.2022, 15.16 Uhr

Leere Büros am Lidl-Hauptsitz in Weinfelden. Bald die Regel? Bild: Reto Martin (23. März 2019)

In der Pandemie hat Homeoffice rasant an Bedeutung gewonnen. Mehr noch: Auch Arbeiten an einem anderen Ort als im Büro oder zu Hause hat an Bedeutung gewonnen, beispielsweise unterwegs im Zug oder in einem Café. Oder in einer Berghütte oder in der Badi.

Der Detailhändler Lidl Schweiz startet nun ein Pilotprojekt: Er bietet im Rahmen eines Tests all seinen Verwaltungsangestellten ab sofort die Möglichkeit, 100 Prozent mobil zu arbeiten. Das Angebot ist freiwillig und richtet sich an rund 500 Mitarbeitende, wovon die meisten am Hauptsitz in Weinfelden beschäftigt sind. Insgesamt zählt Lidl Schweiz über 4500 Mitarbeitende.

«Primär eine Empfehlung»

Stefan Andexer, Personalchef von Lidl Schweiz. Bild: PD

Lidl-Schweiz-Personalchef Stefan Andexer sagt:

«Die Pandemie hat uns klar gezeigt: Mobiles Arbeiten und Homeoffice funktionieren.»

So hätten die Mitarbeitenden «unabhängig vom Arbeitsort hervorragende Leistungen» erbracht. Das habe auch Lidls Vertrauen in die Angestellten «nachhaltig gestärkt». Weiter sagt Andexer:

«Der Arbeitsalltag lässt sich bedeutend besser mit dem Familienleben vereinen. Lange Arbeitswege und Autofahrten fallen weg.»

Bei der Regelung, bis zu fünf Tage pro Arbeitswoche mobiles Arbeiten zu ermöglichen, handelt es sich laut Lidl Schweiz «primär um eine Empfehlung der Geschäftsleitung». Konkret: «Der Umfang und die individuelle Handhabung richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und jeweiligen Aufgaben.» Lidl-Schweiz-Sprecher Mathias Kaufmann sagt auf Anfrage:

«Es gibt berufliche Ereignisse, die man nur vor Ort durchführen kann.»

Als Beispiel nennt er in der Einkaufsabteilung die Verkostung neuer Produkte. Um diese probieren zu können, müssten die Mitarbeitenden vor Ort sein.

Das eine tun und das andere nicht lassen

Weiter heisst es, der Detailhändler sehe den persönlichen Kontakt und Austausch immer noch als wichtiges Element einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Daher bleibe das Büro «der zentrale Anlaufpunkt der Arbeitswelt» von Lidl Schweiz. Der Pilotversuch mit dem bis zu 100 Prozent mobilen Arbeiten soll zunächst bis Ende 2022 dauern. «Dann holen wir Feedback der Mitarbeitenden und Führungskräfte ein», sagt Kaufmann.

«Wir sehen bereits jetzt eine rege Nutzung des Angebots» zum mobilen Arbeiten, wie Kaufmann sagt. Nach ersten Erfahrungen damit gehe Lidl Schweiz davon aus, «dass das Angebot für bis zu 100 Prozent mobiles Arbeiten so gut ankommt, dass eine feste Einführung mehr als sinnvoll ist». Kaufmann weiss aber auch:

«Gleichzeitig schätzen viele Mitarbeitende aber auch das Büro und Angebote wie etwa das Fitnesscenter.»

Deshalb gelte: «Wir wollen unseren Mitarbeitenden maximale Flexibilität bieten.»

Und die Betreuung der Lernenden?

Eine Rückbau von Arbeitsplätzen im Büro sei denn auch «bis auf weiteres nicht vorgesehen». Aktuell habe weiterhin jeder Mitarbeitende einen festen Arbeitsplatz zur Verfügung. Und wie stellt Lidl Schweiz die Betreuung der Lernenden sicher? Kaufmann sagt: «Unser Ausbildungsteam steht im permanenten Kontakt zu unseren Lernenden und stellt eine optimale Ausbildung sicher.» Ob das physisch präsent oder auf digitalem Weg ist, sei völlig offen gestellt. Und Kaufmann beobachtet:

«Gerade bei Lernenden stellen wir sowieso eine hohe Affinität zu technischen Medien fest.»

Lidl Schweiz will seinen Büroangestellten die Wahl des Arbeitsorts überlassen. Das kann auch zu Hause sein oder unterwegs. Bild: PD

Helvetia hat vorgespurt

Mit seinem Pilotprojekt ist Lidl Schweiz nicht allein. So hat beispielsweise der Versicherer Helvetia schon im März 2022 angekündigt, in der Schweiz etappenweise die freie Wahl des Arbeitsorts einzuführen. Dies nach guten Erfahrungen während der Pandemie, als zeitweise bis zu 90 Prozent der Angestellten im Homeoffice arbeiteten. Deshalb gilt bei Helvetia:

«Sofern es das Arbeitsgebiet ermöglicht, ist bis zu 100 Prozent Homeoffice möglich.»

Der Versicherer gibt ein paar Eckwerte vor: Mitarbeitende entscheiden jeweils im Team, von wo aus sie arbeiten möchten, und auf Grundlage der Bedürfnisse der Kundschaft. Die Flexibilität basiert zudem auf Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und auf Vertrauen, das Helvetia ihnen schenke.

Am St.Galler Hauptsitz zieht die neue Arbeitswelt gerade ein

Parallel zur freien Wahl des Arbeitsorts führt Helvetia an ihren Schweizer Standorten das Desksharing-System ein. Das heisst: Von wenigen Ausnahmen abgesehen haben Mitarbeitende an ihren Standorten eine zugeteilte Arbeitszone, aber keinen persönlichen Bürotisch mehr. Vielmehr stehen in den Zonen Arbeitsplätze bereit, die je nach Verfügbarkeit gewählt werden. Das gelte auch für Mitarbeitende, die nicht oder kaum im Homeoffice arbeiten möchten.

Damit begonnen wird am Hauptsitz des Versicherers in St.Gallen. Wie Helvetia-Sprecher Jonas Grossniklaus sagt, wird das neue Bürokonzept gegenwärtig im Rahmen eines laufenden Umbaus vorbereitet und umgesetzt.

