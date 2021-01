Flexibel Arbeiten Ostschweizer Coworking-Spaces hoffen auf Durchbruch nach der Pandemie Im Lockdown sind zwar auch in den Ostschweizer Coworking-Spaces viele Arbeitsplätze leer. Doch vom Trend zu flexibler Arbeit und Homeoffice können auch sie profitieren – und wieder Leben in die Dörfer bringen. Kaspar Enz 28.01.2021, 05.00 Uhr

Der St.Galler Co-Working-Space Zeitplatz hat seit einer Woche geschlossen. Bild: Tobias Garcia

Dass Studentinnen und Studenten manchmal ein ruhiges Plätzchen zum lernen brauchen, haben die Macher des St.Galler Coworking-Space Zeitplatz von Anfang an erkannt: Man versteht sich hier nicht nur als Bürogemeinschaft, sondern explizit auch als Lernplatz mit Spezialangeboten für Studenten.

Erik Streller-Shen ist Gründer der Go!Uni-Marketing. Dazu gehört auch der St.Galler Coworking-Space Zeitplatz Bild: Tobias Garcia

Die wären zur Zeit wohl gut besucht, schliesslich finden derzeit an der HSG Prüfungen statt. Stattdessen steht der Coworking-Space seit gut einer Woche leer. «Als der Bundesrat die strengere Homeoffice-Empfehlung ausgesprochen hat, haben wir dies mit unseren Coworkern besprochen», sagt Zeitplatz-Gründer Erik Streller-Shen. Schliesslich habe man sich für eine Schliessung entschieden. So leiste man nicht nur einen kleinen Beitrag an die Pandemiebekämpfung. «Auch die Aussicht darauf, den ganzen Tag eine Maske tragen zu müssen, war ein Argument dafür.»

Nachfrage stieg im Sommer

Dabei war das Coronajahr gar nicht schlecht für das Gemeinschaftsbüro im Westen von St.Gallen. Die Nachfrage sei wesentlich gestiegen, sagt Streller-Shen. Das geht nicht nur ihm so. «Im Frühling hatten wir bereits einige Leute, die unser Angebot nutzten, weil sie zu Hause abgelenkt sind oder kein geeignetes Büro haben», sagt Regine Siegenthaler von Coworking Frauenfeld. Auch in Sommer und Herbst habe die Nachfrage zugenommen. «Die Sitzungszimmer waren hingegen weniger gefragt.»

Eröffnung im Coronajahr

Einige Coworking-Spaces haben im letzten Jahr frisch eröffnet. «Wir starteten vielversprechend», sagt Simon Selhofer vom Büro Mitenand in Bazenheid, das im letzten August die Türen öffnete. «Doch seit Dezember spüren wir deutliche Zurückhaltung.» Gerade diejenigen Coworker, die das Büro Mitenand nur unregelmässig nutzen, bleiben weg. Seit der Bund weitere Massnahmen verfügte, gelten auch im Coworking Schutzkonzepte, Maskenpflicht und Abstandsregeln. Wie die meisten bleibt auch das Büro Mitenand offen, neue Kunden nimmt es im Moment aber nicht auf. Es bleibt ein harter Kern, «meist Selbstständige, die bei uns fest eingemietet sind.»

Das Coworking Büro Mitenand in Bazenheid wurde erst letztes Jahr eröffnet. Bild: Beat Lanzendorfer

Thurabwärts tönt es ähnlich. «Es ist so voll, wie es sein darf», sagt Jenny Schäpper vom Büro Lokal in Wil. Im offenen Teil der Räumlichkeiten, wo sonst 14 Arbeitsplätze wären, arbeiten noch drei. Vor allem die Nutzer, die in grösseren Unternehmen angestellt sind, bleiben nun ganz zu Hause, sagt sie. «Die haben oft eine strenge Homeoffice-Weisung. Coworking ist da selten vorgesehen, weil es den Arbeitgebern noch nicht bekannt ist.» Im Büro bleiben Freelancer, Selbstständige und Kleinunternehmer. «Die ursprüngliche Zielgruppe der Coworking-Spaces.»

Die Gemeinschaftsbüros breiten sich aus

Kreative, Freelancer, Start-ups waren meist die Triebkräfte, als vor rund zehn Jahren die ersten Coworking-Spaces in der Ostschweiz entstanden. Denn gerade für Kleinstunternehmen lohnt es sich oft, gewisse Büroinfrastrukturen zu teilen. Seither sind viele neue entstanden, in St.Gallen bereits ein gutes halbes Dutzend, in Städten wie Frauenfeld, Wil oder Buchs, aber auch in Lichtensteig, Steckborn oder Urnäsch.

Und auch wenn im Lockdown viele Arbeitsplätze leer bleiben, die Pandemie dürfte die Entwicklung beschleunigen. Das glaubt auch Claudius Krucker, Betreiber des St.Galler Coworkings CreativeSpace und Co-Präsident des Branchenverbands Coworking Switzerland. Er verweist auf ein Postulat, das in der Sommersession von Parlamentariern aller Parteien unterschrieben wurde. Danach sollen bis 2030 schweizweit 100’000 Arbeitsplätze in Coworkings entstehen.

Angestellte schätzen Flexibilität

Jenny Schäpper leitet das Wiler Büro Lokal. Bild: Ralph Ribi

Und neben den Selbstständigen werden künftig vermehrt Angestellte die Coworking-Spaces bevölkern, glaubt Jenny Schäpper. Denn in den letzten Monaten hätten viele gute Erfahrungen gemacht mit der Arbeit ausserhalb der Firmenzentralen.

«Diese Flexibilität wollen viele nicht mehr aufgeben.»

Jenny Schäpper ist auch im Verwaltungsrat von Village Office. Die Genossenschaft arbeitet schweizweit mit Gemeinden zusammen, um neue Coworking-Spaces zu schaffen und diese zu vernetzen. «Wir sind auch im Gespräch mit grösseren Unternehmen», sagt sie. Denn auch die wittern Chancen. «Sie wollen ihre Büroflächen optimieren. Hauptsitze werden mehr Orte des Austauschs», sagt sie. Wollen sie in Ruhe arbeiten, gehen die Angestellten ins Homeoffice, oder eben ins Coworking. So könnte ein Unternehmen auch Arbeitsplätze in Coworking-Spaces für ihre Angestellten in der Region mieten. Und attraktive Arbeitsmodelle schaffen. «Denn gerade die jungen Mitarbeitende schätzen diese Flexibilität.»

Arbeit und Familie abgrenzen

Und das Gemeinschaftsbüro haben Vorteile gegenüber dem Homeoffice. «Zu Hause kommt es oft zu einer Vermischung von Beruf und Freizeit. Viele wollen das aber abgrenzen», sagt Jenny Schäpper. Kommt hinzu, dass es manchen zu Hause doch zu eng wird. «Im Coworking-Space gibt es professionelle Infrastrukturen, richtige Bürostühle und man kann sich an der Kaffeemaschine auch über den Fussballmatch vom Vorabend unterhalten», meint Claudius Krucker.

Regine Siegenthaler ist Geschäftsführerin im Coworking Frauenfeld. Bild: Thi My Lien Nguyen

Und wenn auch die Kollegen aus der eigenen Firma fehlen. «Man trifft ja auch Leute aus anderen Branchen», sagt Regine Siegenthaler. Und das ohne langen Arbeitsweg. «Man lebt entspannter, mit weniger Pendelstress, in einem kleineren Radius. Das ist auch ein Vorteil.»

Attraktivere Dörfer dank Co-Working

Claudius Krucker vom St.Galler CreativeSpace Bild: Hanspeter Schiess

Einer, den noch mehr Gemeinden für sich entdecken werden, glaubt Claudius Krucker. Einerseits sei es zwar wichtig, dass solche Initiativen von einer lokalen Bewegung getragen würden. Aber Gemeinden könnten zu Beginn auch eine Rolle als Anschubhelfer spielen. «Coworking-Spaces können Orte beleben», sagt er. Auch neue Ideen seien gefragt. «Warum nicht das Coworking mit einer Kita kombinieren? Solche Dinge tragen auch zur Attraktivität einer Gemeinde als Wohnort bei.»