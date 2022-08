Tönnies: der deutsche «Kotelett-Kaiser» kommt in die Schweiz

Den Fleischverarbeiter Tönnies kennt in Deutschland jedes Kind, und sein Chef Clemens Tönnies (66) ist bekannt wie ein bunter Hund, und das über die Landesgrenzen hinaus. Das liegt auch am Fussball: Ab 2001 präsidierte Clemens Tönnies den Aufsichtsrat des FC Schalke 04, für den er Anfang 2007 den russischen Gaskonzern Gasprom als Hauptsponsor an Land zog (diese Zusammenarbeit hat der Verein Ende Februar 2022 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vorzeitig beendet).

2019 leistete sich Tönnies eine rassistische Äusserung, blieb aber nach einer Auszeit vorerst im Amt. Mitte 2020 trat er als Schalke-Präsident doch zurück, dies nach massiver Kritik an ihm als Folge von Covid-19-Ausbrüchen unter den Angestellten in seiner Grossmetzgerei am Sitz in Rheda-Wiedenbrück. Behördlich angeordnete Massentests ergaben im Juni 2020, dass sich von 6139 getesteten Mitarbeitenden im Tönnies-Stammwerk deren 1413 mit dem Coronavirus infiziert hatten, ebenso wie weitere 353 Personen aus dem Umfeld dieser Beschäftigten.

Videoüberwachung selbst in der Dusche

Wiederholt stand die Tönnies-Gruppe in der Kritik wegen schlechter Bezahlung, Arbeitsbedingungen und Unterbringung von Fleischzerlegern, die vornehmlich aus Südosteuropa stammen. Im November 2021 war Clemens Tönnies zu Gast in Thal am 75-Jahr-Jubiläum der Rudolf Schär AG, einem Betrieb der Migros-Industrie. An diesem Anlass beschönigte Tönnies nichts, sagte aber, wer 50 Jahre Glück gehabt habe, der müsse auch mal was aushalten können. Er sagte ausserdem, die Unterbringung und auch die vertraglichen Bedingungen würden verbessert und neu geregelt.

Weitere Kontroversen um die Tönnies-Gruppe drehten sich beispielsweise um illegale Entsorgung von Schlachtabfällen, Falschetikettierung von Hackfleisch, illegale Preisabsprachen bei Fleischwaren, die unzulässige Videoüberwachung von Angestellten selbst in Umkleide- und Duschräumen oder Streitereien zwischen Clemens Tönnies und seinem Neffen Robert Tönnies um die Leitung, Ausrichtung und Kontrolle des Familienunternehmens. Nachdem kurzzeitig sogar ein Verkauf des Familienkonzerns ins Auge gefasst worden war, haben sich die Streithähne 2021 vorerst versöhnt. (T.G.)