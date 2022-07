FLEISCHERSATZ Fleischersatz aus Biertreber – Bühler unterzeichnet Joint Venture Nach dem Bierbrauen bleibt vom Getreide der Treber übrig – daraus könnte man Fleischalternativen produzieren. Kaspar Enz 06.07.2022, 05.00 Uhr

Unterzeichnen Joint Venture zur Herstellung von Biertreber: Friedrich Wicki, Business Development CFS bei Bühler, Christoph Nyffeler, Inhaber CN & Partners, Johannes Wick, CEO Business Unit Grains & Foods, Bühler, und Carsten Petry, CEO Circular Food Solutions. Bild: PD

Der Markt für pflanzliche Fleischersatzprodukte wächst jedes Jahr um rund 15 bis 20 Prozent. Gesucht sind deshalb neue Rohstoffe für die Herstellung von Fleischalternativen. Ein möglicher Rohstoff dafür könnte Biertreber sein. Die Idee entstand in einem Innovationswettbewerb bei Bühler. Um die Idee weiter zu treiben, wurde das Start-up Circular Food Solutions AG gegründet und aus Bühler ausgegliedert. Mit der Lenzburger CN & Partners habe Bühler nun einen Partner gefunden, um die Idee zur Marktreife zu bringen, heisst es in einer Mitteilung des Uzwiler Anlagenbauers.

Biertreber ist eine Nebenprodukt des Bierbrauens. Er enthält einen Grossteil des nahrhaften Teil des Getreides und wird oft als Tierfutter verwendet. «Jetzt verwenden wir ihn wieder, um gesunde und schmackhafte Fleischalternativen herzustellen», sagt Johannes Wick, Chef des Geschäftsbereiches Grains & Food bei Bühler. Dafür will Circular Food Solutions gezielt Treber von Brauereien verwenden, die Schweizer Malz verwenden. Die Produktion soll 2023 beginnen, hofft Christoph Nyfeler, Chef der CN & Partners.

Jedes Gerstenkorn zweimal nutzen

«Das ist ein grossartiges Beispiel für Kreislaufwirtschaft», sagt Carsten Petry, CEO von CFS Global. Man gewinne wertvolle Elemente aus regionalen Lebensmittelabfällen. Jedes Gerstenkorn werde so zwei Mal verwendet: «Einmal zur Bierherstellung und dann zur Produktion des Fleischersatzes.»

Bühler beabsichtigt, diese Vorgehensweise in verschiedenen Ländern verfügbar zu machen. «Wir würden gerne Unternehmer in anderen Teilen der Welt finden, die wie CN & Partners die lokalen Produktions- und Einzelhandelskontakte und Erfahrungen haben und mit uns in ähnlicher Weise zusammenarbeiten möchten», sagt Johannes Wick. «Wir wollen unsere Kräfte bündeln, um eine wirklich nachhaltige Kreislaufwirtschaft bei Fleischalternativen voranzutreiben.»