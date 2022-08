Appenzeller Bier: Fleischalternative aus Biertreber

FLEISCHALTERNATIVEN Brauerei Locher macht Ghackets und Geschnetzeltes aus Biertreber Die Appenzeller Brauerei will den Biertreber nicht in der Biogasanlage enden sehen. Nun bringt sie deshalb nach Chips und Pizzen auch eine Fleischalternative aus dem Nebenprodukt der Brauerei auf den Markt. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsführer Aurèle Meyer schüttet Biertreber in die Pilotanlage, die ihn in Protein und Ballaststoff trennt. Andrea Tina Stalder

Aus der Wand der Produktionshalle der Brauerei Locher ragt ein Rohr mit einer Klappe. «Hier holen die Bauern den Treber ab», sagt Geschäftsführer Meyer. Der Treber fliesst direkt in den Anhänger. Der Treber ist das, was nach dem Brauprozess vom Malz übrig bleibt. Und bei der unterdessen grössten Brauerei der Ostschweiz fallen davon an einem Brautag gut 20 Tonnen an. Zu viel für die Bauern der Umgebung. «Vor allem in der Hochsaison ist es schwierig», sagt Meyer. «Im Sommer brauen wir am meisten Bier, doch das Vieh ist auf der Alp.»

Zu viel Treber für die Landwirte

Nur noch gegen 40 Prozent des Trebers landet in den Futtertrögen. Ein Problem, das nicht nur die Brauerei Locher hat. «Viel Treber geht deshalb heute in Biogasanlagen», sagt Meyer. «Das ist schade um den Rohstoff.» Denn Treber enthält immer noch zahlreiche Nährstoffe. Deshalb will ihn die Brauerei möglichst wiederverwenden. Bereits letztes Jahr lancierte sie die Produktlinie «Brewbee». Aus Treber und anderen Neben- und Restprodukten des Brauprozesses produziert man Chips und Müsli, Teig für Pizza oder süssen «Birratone», Futter für die Fischzucht in Bühler oder Essig.

Vom Malz bleibt nach dem Brauprozess Biertreber übrig. Andrea Tina Stalder

«Es läuft immer besser», sagt Meyer. Vor allem die Chips seien beliebt. «Sie passen auch gut zum Bier.» Viele Produkte stehen zwar in Ostschweizer Coop-, Migros- und Sparfilialen. Trotzdem kann die Brauerei erst gut sieben Prozent des anfallenden Trebers für die «Brewbee»-Produkte wiederverwenden. «Wir wollen damit aber national in die Regale der Grossverteiler kommen», sagt Meyer.

Treber statt Fleisch

Nun kommt eine weitere Produktlinie zur «Brewbee»-Familie hinzu. In einem Container vor der Produktionshalle steht eine Pilotanlage. Sie spaltet den Treber in zwei verschiedene Stoffe. «Das Gröbere sind die Spelzen», sagt Meyer. «Sie bestehen hauptsächlich aus Ballaststoffen.» Das zweite Produkt des Prozesses gleicht feinem Sand.

«Es ist fast reines Protein.»

Denn während des Brauprozesses werden Stärke und Zucker aus dem Malz gewaschen, beim Gären entsteht daraus der Alkohol. Der übrig gebliebene Treber hat einen Proteinanteil von 40 Prozent.

Das daraus gewonnene Pulver ist fast reines Protein. Andrea Tina Stalder

«Karl Locher hatte schon vor rund zehn Jahren die Idee, daraus eine Fleischalternative zu machen. Er hat auch immer wieder daran getüftelt», sagt Meyer. In den letzten Monaten wurde die Idee konkretisiert und erste Chargen produziert. In einer Gewerbehalle unweit der Brauerei, wo weitere «Brewbee»-Produkte hergestellt und verpackt werden, vermischt ein Extruder beide Komponenten mit weiteren Zutaten. Unter hohem Druck entsteht daraus je nach Einstellung der Maschine ein körniges Hack oder ein Geschnetzeltes.

Fleischalternativen sind gefragt

Damit kommt die Brauerei wohl zum richtigen Zeitpunkt. Der Markt für Fleischersatzprodukte wächst rasant. 2020 betrug deren Absatz laut dem Bundesamt für Landwirtschaft 117 Millionen Franken, 40 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Und das Angebot in den Regalen der Supermärkte ist seither noch grösser geworden.

«Anders als die Konkurrenz hat unser Produkt wenig Eigengeschmack», sagt Meyer. Das könne ein Vorteil sein. Um es zu verwenden, legt man den trockenen Fleischersatz in eine Flüssigkeit, «in eine Bouillon oder einen Fonds. So erst erhält er seinen Geschmack.»

Um es zu kochen, sollte man das Treberhack oder Geschnetzelte erst einweichen. Andrea Tina Stalder

«Wir gingen damit zuerst zu den Metzgern und in die Gastronomie der Region.» Hier ist das Ghackets oder das Geschnetzelte aus Biertreber bereits in Form verschiedener Gerichte erhältlich. In wenigen Wochen soll das Treberfleisch auch für Konsumentinnen und Konsumenten erhältlich sein, zumindest im Onlineshop. Bereits tüftle man mit Köchen aus der Region an Fertigprodukten. «Da sie einfacher zu verwenden sind, sehen wir hier das grössere Potenzial», sagt Meyer.

Grössere Anlage im Bau

Um die erhoffte Nachfrage stillen zu können, wird die Pilotanlage im Container ersetzt. «Im Innern der Brauerei wird die fertige Anlage aufgebaut.» Sie sei nicht nur viel grösser, sie ist auch direkt mit den Braukesseln verbunden, sodass der Treber nicht mehr von Hand hineingeschüttet werden muss. Denn mit der Anlage könne man nicht nur für «Brewbee»-Produkte produzieren. «Wir produzieren hier ein ziemlich reines Proteinpulver – aus einem natürlichen Grundstoff gewonnen.» Dafür gebe es verschiedene Abnehmer.

«Ziel ist es, dass kein Treber mehr in der Biogasanlage landet.»

Das ist noch Zukunftsmusik. In einer kleinen Küche oberhalb des Locher-Shops im Dorf kocht ein Mitarbeitender den Treber zu Bolognese oder asiatischem Geschnetzelten. «Es hat etwas weniger Biss als Fleisch», räumt Meyer beim Testessen ein. «Das ist jedoch nicht weiter schlimm, denn es soll ja nicht Fleisch ersetzen, sondern unseren Speiseplan bereichern.» Ist im Abgang ein leicht säuerlicher Braugeschmack erkennbar? «Das ist wohl die Umgebung», sagt Meyer. Er selbst weicht die hauseigenen Fleischalternative in einem Kalbsfonds ein. Das sei zwar nicht vegetarisch, bei ihm zu Hause stehe das aber auch nicht im Vordergrund. «Meine Frau hat eine Metzgerei.»

Bolognese und Geschnetzeltes aus der Brauerei. Andrea Tina Stalder

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen