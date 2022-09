Firmenschliessung Geld fehlt: Prime Computer St.Gallen stellt den Betrieb ein Der St.Galler Spezialist für nachhaltige Minicomputer hört bis Ende Oktober auf. Die Schweiz verliert damit gemäss einem Bericht des Magazins «Inside IT» einen der letzten Monteure für PCs. Stefan Borkert 21.09.2022, 18.00 Uhr

Wegen der schlechten finanziellen Lage mus Prime Computer im Herbst mit seinen Geschäften aufhören. PD

Es ist das Ende einer Geschichte, die lange eine Erfolgsgeschichte war. Bereits seit dem Frühjahr ist über die Auflösung von Prime Computer spekuliert worden. Prime Computer habe seine Mitarbeitenden darüber informiert, dass die St.Galler Firma im Herbst ihre Arbeit einstellen werde. Dies bestätigten «Inside IT» mehrere Quellen. Gegenüber der Netzwoche sagte CEO Sacha Ghiglione, dass sich der Verwaltungsrat aufgrund der aktuellen finanziellen Lage zu diesem Schritt entschieden habe. Ab dem 31. Oktober werde Prime Computer keine Green-IT-Hardware-Produkte mehr zum Verkauf anbieten und keine Supportleistungen mehr erbringen.

Finanzierungsrunde gescheitert

Der Entscheid fiel wegen anhaltender Engpässe in der Lieferkette und weil eine weitere Finanzierungsrunde nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, heisst es in den Online-Medien weiter. Trotz diverser Bemühungen sei es dem Unternehmen in den letzten Jahren nicht gelungen, in eine Gewinnzone zu kommen.

Man verfüge letztlich nicht mehr über die notwendigen Investorengelder, um den Erhalt und die weitere Durchführung der Geschäftstätigkeiten zu gewährleisten, wird der Firmenchef zitiert. Das Unternehmen habe zuletzt noch gehofft, wird eine mit der Angelegenheit vertraute Person zitiert, dass einer der bestehenden Investoren nochmals Mittel zur Verfügung stellen werde.

Bei Prime Computer gab es noch viel handarbeit für die Produktion der Kleinserien. PD

Bei «Inside IT» heisst es weiter, dass Prime Computer 2013 gegründet wurde. Der St.Galler Assemblierer von lüfterlosen Servern und PCs habe in den vergangenen Jahren versucht, sich über Distributoren und Partner wie Bechtle neue Regionen zu erschliessen. Anfang 2021 gründete das Unternehmen demnach eine Niederlassung in Deutschland. Vergangenes Jahr beschäftigte das Unternehmen knapp 20 Personen in der Schweiz, drei in Deutschland und eine Person in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Lieferprobleme machen kleinen Unternehmen mehr zu schaffen

Letztes Jahr hiess es bei Prime Computer, dass 2020 aufgrund der Coronakrise und der damit einhergehenden Planungsunsicherheiten herausfordernd gewesen sei. 2021 sei es dann besser gelaufen, die Nachfrage bei Kunden ziehe wieder an. Allerdings würde man bei den Zulieferern noch Lieferschwierigkeiten bemerken. Diese Schwierigkeiten sind wohl für eine kleine Firma nicht zu unterschätzen. Dies betont auch eine der «Inside IT»-Quellen, laut der seit dem Frühjahr über die Auflösung von Prime Computer spekuliert wurde. Ein kleines Unternehmen könne schlechter verhandeln, beziehungsweise habe für Lieferanten schlicht geringere Priorität als ein grosser Abnehmer, so das Fachmagazin.