«Verwahrloste Unternehmen»: Was hinter gewissen Konkursen steckt

Firmenkonkurse «Unternehmen in verwahrlostem Zustand»: Weshalb die Zahl der Konkurse wegen Organisationsmängeln sprunghaft gestiegen ist Noch stärker als die Zahl der Insolvenzen wegen Überschuldung ist 2022 die Zahl der Firmenkonkurse wegen Organisationsmängel gestiegen. Creditreform-Geschäftsführer Claude Federer vermutet dahinter auch ein Stück weit, dass verantwortungslose Unternehmer Schindluder treiben. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Gut 10'000 Firmenkonkurse gab es 2022 in der Schweiz. Fast jeder dritte Konkurs war einer wegen Organisationsmängel. Bild: Getty

Was sich seit Monaten abgezeichnet hat, steht nun schwarz auf weiss: 2022 ist die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz über die Marke von 10'000 geklettert. Das ist Rekord. Deutlich zugenommen haben sowohl die Firmeninsolvenzen als Folge von Überschuldung als auch die Konkurse wegen Organisationsmängel gemäss Artikel 731b des Obligationenrechts (OR) (siehe Grafik).

Der Schweizerische Verband Creditreform in St.Gallen, der diese Zahlen aufbereitet hat, relativiert aber: Mit dem Vorjahr, in dem es 7400 Firmenkonkurse gab und damit gut 2700 weniger als 2022, könne die Rekordzahl «nur bedingt verglichen werden». Der Grund: In den beiden Coronajahren 2022 und 2021 haben die staatlichen Unterstützungsmassnahmen wie etwa die Covid-19-Kredite «viele schon damals unvermeidliche Konkurse hinausgezögert».

Creditreform spricht von «Zombieunternehmen», also von Firmen, die nicht mehr überlebensfähig waren, sich aber dank der Coronahilfen noch eine Weile über Wasser halten konnten. Nachdem diese Hilfen ausgelaufen sind, herrscht wieder Courant normal. Oder, in den Worten Creditreforms: «Firmen, deren Liquidität aufgebraucht ist, müssen ihre Bilanz deponieren.»

Für Creditreform ein Ärgernis

Der Verband weist indessen darauf hin, dass dem Anstieg der Zahl der Insolvenzen wegen Überschuldung um knapp ein Drittel ein Plus der Konkurse wegen Organisationsmängeln (OR 731b) um annähernd die Hälfte gegenübersteht. Solche Mängel bedeuten: Es fehlen die gesetzlich vorgeschriebenen Organe, es gibt kein Geschäftsdomizil oder keine Revisionsstelle oder, bei Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten, keinen formalen Beschluss des Verwaltungsrats, auf eine Revision zu verzichten.

Creditreform vermutet hinter dem relativ grossen Zuwachs von Konkursen wegen solcher Mängel denn auch, dass ein Stück weit Schindluder getrieben wird, nämlich «dass einige dieser Unternehmen bewusst von ihren Organen in einem verwahrlosten Zustand zurückgelassen werden, um sich so der Verantwortung zu entziehen.»

Für Creditreform-Geschäftsführer Claude Federer ein Ärgernis. Er sagt: «Ich schliesse aus der Entwicklung der Zahlen, dass das Verantwortungsbewusstsein gesunken ist.» Dabei war der OR-Artikel 731b im Jahr 2008 eingeführt worden, um die Handelsregister von Firmenleichen zu säubern, von Unternehmen also, die aufgegeben worden waren und nicht mehr funktionierten, über die aber nie der Konkurs verhängt worden war.

Kooperation mit der Polizei

Was tun? Federer verweist darauf, dass im März 2022 das Bundesgesetz über die Bekämpfung des missbräuchlichen Konkurses beschlossen worden ist. Damit will der Bundesrat, wie er schon Mitte 2019 in seiner Botschaft zum Gesetz schrieb, verhindern, dass Schuldner das Konkursverfahren missbrauchen können, um sich ihrer Verpflichtungen zu entledigen und so andere Unternehmen auf unlautere Weise zu konkurrenzieren. «Jetzt werden wir erst einmal schauen, wie das neue Gesetz wirkt», sagt Federer.

Parallel dazu arbeiten die Behörden eng mit dem Gläubigerschutzverband zusammen: Creditreform kann auffällige Veränderungen bei den Organen ermitteln, die unmittelbar vor einem Konkurs stattfanden, und stellt diese Verdachtsfälle auf Missbrauch der Polizei zur Verfügung. «Wir arbeiten bereits mit einigen kantonalen Polizeikorps zusammen», sagt Federer. Als Beispiel für einen potenziell missbräuchlichen Konkurs nennt er etwa den Verkauf einer im Grunde konkursreifen Firma in letzter Minute an einen neuen Eigentümer, der dann entweder Mängel nach OR 731b herbeiführt oder das Unternehmen weiterführt, ohne beispielsweise Lieferanten zu bezahlen, bis dies zur Überschuldung und damit zum Konkurs führt.

Ausblick: Viele Pleiten, viele Neugründungen

Für das neue Jahr 2023 rechnet Federer nicht mit einer Entspannung bei den Firmenkonkursen. Dafür seien die wirtschaftlichen Ungewissheiten zu gross. «Namentlich der Krieg in der Ukraine, die teilweise erheblich gestiegenen Energiekosten, die hohe Inflation im Euroraum und die in vielen Ländern wohl unvermeidliche Rezession dürften für viele Firmen nicht mehr zu stemmen sein.» Federer geht denn auch erneut von Konkurszahlen in der Gegend von 10'000 aus.

Parallel dazu ist aber das Gründungsfieber ungebrochen. 2022 wurden gut 50'000 neue Firmen eingetragen, der zweithöchste Wert hinter dem Rekordjahr 2021 (50'600 Neueintragungen). Abzüglich aller Löschungen resultiert ein Nettowachstum um 21'900 Firmen nach 22'500 im Vorjahr. Federer geht davon aus, dass auch künftig viele Arbeitskräfte den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, sei es einerseits verbunden mit der Hoffnung auf relative Stabilität der Konjunktur in der Schweiz oder andererseits wegen allenfalls zunehmender Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Federer sagt: «Im E-Commerce beispielsweise kann man mit einer guten Idee auch mit wenig Mitteln ein eigenes Unternehmen gründen.» Oder: «Ein Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs macht sich selbstständig und kann dank seiner früheren Arbeit bisherige Kunden mitnehmen.»

