Mehr Pleiten, weniger neue Firmen – und doch kaum Grund zur Panik

Firmengründungen Mehr Pleiten, weniger Gründungen und doch kaum Grund zur Panik – warum, erklärt der Co-Geschäftsführer des St.Galler Instituts für Jungunternehmen In den ersten drei Quartalen 2022 hat die Zahl der Firmenkonkurse durch Insolvenz wieder zugenommen, und gleichzeitig ist die Zahl der Firmengründungen rückläufig. Dennoch und trotz zahlreicher wirtschaftlicher und geopolitischer Widrigkeiten und Unwägbarkeiten hat Simon May vom St.Galler Institut für Jungunternehmen nichts von seiner Zuversicht verloren. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Nach zwei Jahren mit weniger Firmenpleiten steigen die Konkurszahlen in der Schweiz wieder an. Bild: Getty

Der Ausblick ist «nicht besonders vielversprechend». Das schreibt der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet im Begleittext zu den jüngsten Firmenkonkurszahlen. In der Schweiz sind in den ersten drei Quartalen 2022 insgesamt 3552 Unternehmen durch Insolvenz pleite gegangen. Das sind 23 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode (siehe Grafik). In der Grossregion Ostschweiz waren es 409 (+16 Prozent).

Die Erklärung: In den beiden Vorjahren 2020 und 2021 lagen die Firmenkonkurse im Mehrjahresvergleich deutlich tiefer, weil einerseits wegen der Coronapandemie 2020 zeitweise ein vom Bundesrat verhängter Betreibungsstopp galt und andererseits sich einige Firmen dank Coronakrediten und anderer staatlicher Hilfen über Wasser halten konnten.

Darunter auch Firmen, die über kurz oder lang möglicherweise so oder so pleite gegangen wären und deren Sterben durch Coronahilfen lediglich verzögert wurde. Dun & Bradstreet schreibt denn auch von «überfälligen Konkursen von Zombie-Unternehmen aus der Coronakrise», die im 2022 die Zahlen wieder in die Höhe schnellen lassen.

Mehr noch: Neben solchen Pleiten «droht nun zusätzlich eine neue Welle von Insolvenzen aufgrund der explodierenden Strompreise», urteilt Dun & Bradstreet. Und: «Die negative Stimmung» zeige sich auch bei den Neugründungen. So wurden in den ersten drei Quartalen 2022 insgesamt 37’077 neue Firmen im Handelsregister eintragen, 1,6 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode.

«Marktbereinigung, die Chancen schafft»

Mehr Insolvenzen, weniger Gründungen – Simon May, Co-Geschäftsführer des St.Galler Instituts für Jungunternehmen (IFJ), ist sich dieser Zahlen auch bewusst. Dennoch spricht er von einem «guten Bild», das die Firmenlandschaft und die Gründerszene abgäben.

Simon May, Co-Geschäftsführer des Instituts für Jungunternehmen. Bild: PD

May sagt zunächst, nun, da die Corona-Unterstützung auslaufe, sei es kein Wunder, dass sich die Firmenkonkurse häuften. Dies sei aber ein Abbild der Entwicklung der Vergangenheit:

«Firmen, deren Insolvenz jetzt publiziert wird, haben meist schon in den vergangenen Jahre Probleme bereitet.»

Insofern handle es sich vor allem um eine «Marktbereinigung, die Chancen schafft für Unternehmen, die sich behaupten, und für die nächste Gründergeneration».

Laut May sind es ausserdem mehrheitlich ältere Firmen, die Insolvenz anmelden. Hinzu kommen Löschungen aus weiteren Gründen, etwa weil Geschäftsinhaber in Pension gehen und ihr Geschäft liquidieren. Hingegen zeigten Statistiken, dass von jungen Firmen auch noch fünf Jahre nach deren Gründung zwischen mehr als der Hälfte und zwei Drittel noch aktiv seien. Das IFJ selber hat zudem zweimal ausgewertet, wie es bei Start-ups aussieht, die sich vom Institut haben beraten und begleiten lassen. Resultat laut May: Fünf Jahre nach Gründung waren einmal noch 87 Prozent am Markt, das andere Mal 89 Prozent.

Anreize, Ideen auszubrüten

May zeigt sich denn auch zuversichtlich, dass die Gründerszene lebendig bleibt. Denn:

«In schwierigen Zeiten strengt sich der Mensch per se mehr an.»

Zudem böten Turbulenzen wie etwa aktuell die drohende Energieknappheit und der Strompreisanstieg auch Anreize, Ideen auszubrüten und dafür Firmen zu gründen, beispielsweise zur Entwicklung technologischer Innovationen zum Stromsparen.

Aber May weiss auch: «Es ist eine unternehmerisch sehr herausfordernde Zeit.» Dazu zählten neben der Energiefrage auch Störungen der Lieferkette, der Ukraine-Krieg oder die Ungewissheit, wie sich Corona im Herbst und Winter entwickle. Kurz: «Alle Kostentreiber sind ein Thema.»

Der Co-Geschäftsführer des IFJ prognostiziert denn auch: «Es wird immer Unternehmen geben, die zur Auflösung gezwungen sind. Genau wie bei Corona wird es eine Bereinigung geben.» Doch Simon May bekräftigt:

«Genauso wie in wirtschaftlich guten Zeiten werden auch in schwierigen Zeiten neue Firmen gegründet, denn die Leute sind positiv gezwungen, sich zu bewegen.»

