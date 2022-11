FINANZWESEN Trotz Krise: Credit Suisse finanziert neues HSG-Forschungszentrum Das neue Center for Financial Services Innovation an der Universität St.Gallen will erforschen, welche Rolle Nachhaltigkeit oder digitale Finanzmärkte in der Finanzbranche der Zukunft spielen können. Finanziert wird das Zentrum von der Grossbank Credit Suisse. Doch die steckt in der Krise. Den Beitrag für den Aufbau des Instituts wolle sie aber wie geplant leisten, sagt die Bank. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Im neuen Learning Center «Square» der HSG wurde das neue Forschungszentrum eröffnet. Bild: Michel Canonica

Werden digitale, auf «Smart Contracts» basierende Handelsplätze die traditionellen Börsen bald ablösen? Wie muss das Finanzmarktrecht mit künstlicher Intelligenz umgehen? Machen nachhaltige Investitionen die Welt wirklich besser? Diesen und anderen Fragen gehen die vier Professorinnen und Professoren am neu eröffneten Center for Financial Services Innovation an der Universität St.Gallen (FSI-HSG) nach, das letzte Woche feierlich eröffnet wurde. Andrea Barbon, Nina Reiser, Julian Kölbel und Tim Meyer heissen die neu Berufenen. Drei weitere Professuren sollen folgen.

Möglich wurde das neue Forschungsinstitut durch eine strategische Partnerschaft mit der Credit Suisse, die bereits im Frühling 2021 abgeschlossen wurde. «Durch die Partnerschaft mit der HSG wollen wir einen Beitrag zur Stärkung des Bildungs- und Wirtschaftsstandorts Schweiz leisten», sagte André Helfenstein, CEO der Credit Suisse Schweiz, an der Eröffnung. Die Wissenschaft könne für die Bank wertvolle Impulse liefern, «während wir als strategischer Partner einen direkten Bezug zur Praxis sicherstellen». Trotzdem handle es sich bei dem neuen Forschungszentrum nicht um ein Forschungszentrum der CS an der HSG, machte Rektor Bernhard Ehrenzeller klar.

Keine Berührungspunkte im Forschungsalltag

Das sagt auf Anfrage auch Tobias Trütsch, Managing Director des neuen Centers. «Es gibt im Forschungsalltag keine Berührungspunkte mit der Credit Suisse», sagt er. «Wir arbeiten losgelöst von der Bank.» Gewisse Berührungspunkte gebe es aber durchaus: Regelmässig berichte das Center der Bank über den Stand der Forschung. Und an vier Anlässen der Credit Suisse präsentieren die Professoren des Instituts ihre Forschungsergebnisse. Ausserdem gibt es einen Beirat, wo Vertreter der strategischen Partner Einsitz haben. «Hier kann die Bank uns durchaus Ideen und Anregungen geben», sagt Trütsch. Ob diese aber umgesetzt werden, liege in der Hand des Centers.

«Die Forschung steht für uns im Vordergrund.»

Und was die Forschung und die wissenschaftlichen Zeitschriften umtreibe, sei oft nicht das, was die Banken gerade interessiere. Trotzdem könnten sich aus so einer Partnerschaft auch konkrete Vorteile für die Forschung ergeben, glaubt Trütsch. «Der Zugang zu Daten wäre zum Beispiel interessant.»

V. l.: Tobias Trütsch, Managing Director des FSI-HSG, Manuel Ammann, Direktor am Schweizerischen Institut für Banken und Finanzen, und die neu berufenen Professorinnen und Professoren: Nina Reiser, Tim Meyer, Andrea Barbon und Julian Kölbel. Bild: PD

20 Millionen Franken über zehn Jahre

Die wichtigsten Vorteile der Partnerschaft für das Institut sind aber finanzieller Art. Die zusätzlichen Professuren seien nur durch die Partnerschaft mit der Credit Suisse möglich, sagt Trütsch. Insgesamt fliessen dem FSI-HSG über zehn Jahre zehn Millionen Franken zu. Es ist ein Teil einer strategischen Partnerschaft, die Credit Suisse mit der HSG im Frühling 2021 vereinbart hat. Dank dieser Partnerschaft bekommt die HSG über zehn Jahre insgesamt 20 Millionen Franken. Neben dem neuen Forschungszentrum unterstützt die Grossbank den Aufbau des neuen Learning Centers und weitere Aktivitäten wie einen Co-Creation-Space am neuen Learning Center.

Grossbank muss sparen

Allerdings ist die Grossbank derzeit in einer tiefen Krise. Für das vierte Quartal erwartet die CS einen Verlust von 1,5 Milliarden Franken. Es wäre bereits der fünfte Quartalsverlust in Folge. Viele Kunden ziehen ihre Vermögen ab. Bereits musste die Bank den Grossteil ihres Geschäfts mit Kreditverbriefungen an ein US-Private-Equity-Unternehmen verkaufen. Zur Rettung soll nun ein Finanzinstitut unter der Kontrolle des saudischen Königshauses einsteigen. Und die Bank muss 2,5 Milliarden sparen, was rund 9000 Stellen kosten dürfte.

Die Grossbank Credit Suisse steckt in den roten Zahlen. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Die Beiträge an die HSG würden aber nicht weggespart. «Die Partnerschaft mit der Universität St.Gallen ist langfristig ausgelegt», sagt ein Sprecher der Bank. Somit werde die Credit Suisse (Schweiz) AG ihren Beitrag zum weiteren Ausbau des Center for Financial Services Innovation wie geplant leisten. Auch Trütsch ist deshalb sicher: «Die Verträge sind so ausgestaltet, dass dieses Sponsoring gesichert ist.» Auch im Fall eines Verkaufs oder eines Konkurses.

Weitere Partner gesucht

Trotzdem soll die Credit Suisse nicht der einzige strategische Partner des FSI-HSG bleiben. «Wir sind auf der Suche nach weiteren Partnern», sagt Trütsch. Diese sollen vor allem aus der Finanzbranche stammen. Das würde das Institut auf eine breitere finanzielle Basis stellen.

Denn wie es nach den nächsten zehn Jahren aussieht, ist nicht klar. Die Credit Suisse unterhalte neben ihrer Partnerschaft mit der HSG auch themenspezifische Partnerschaften, «beispielsweise mit der Universität Basel oder der ETH Zürich», sagt der CS-Sprecher weiter. Und: «Auch die Credit Suisse überprüft ihr Sponsoring-Portfolio regelmässig und im Rahmen dieses Evaluationsprozesses kann die Ausrichtung auf die neue Businessstrategie zu Veränderungen führen.»

