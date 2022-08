FINANZPLATZ St.Galler Start-up Kaspar& will Twint für Kleinanleger werden – und hofft auf Open Banking Was beim Einkaufen Kleingeld wäre, landet beim St.Galler Fintech-Start-up Kaspar& auf dem Anlagekonto. Eine Dienstleistung, die auch andere Banken anbieten könnten, findet Gründer Jan-Philip Schade. Einen ersten Partner hat er schon gefunden. Für die Zukunft setzt das Start-up aber auf Open Banking. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit der Kaspar&-Karte wird das Kleingeld gleich investiert. Bild: PD

Mit der weissen Bankkarte des St.Galler Start-ups Kaspar& kann man nicht nur die Einkäufe bezahlen, sondern man kann gleichzeitig investieren: Was bei Barzahlung Kleingeld wäre, das Münz bis zur nächsten runden Zahl, landet auf dem Anlagekonto. Und wird nach einer vorgegebenen Strategie investiert. So mehrt sich das Kleingeld. In der App können die Nutzer gleich auch Sparziele eingeben und das Geld daraufhin anlegen, für das neue Velo oder die nächsten Ferien. Kaspar& wolle so das Anlegen auch für kleine Budgets ermöglichen – ohne die Kunden zu Risiko zu drängen.

«Auch unsere mutigeren Anlagestrategien sind ziemlich konservativ.» Für manche Kunden zu konservativ, sagt Mitgründer Jan-Philip Schade. Doch das zahle sich jetzt aus, wo an den Börsen ein eher rauer Wind weht: «Unsere Anlagen haben weniger verloren als der Markt als Ganzes.»

Neuer Partner aus Basel-Land

Jan Philip-Schade, Mitgründer Kaspar&. Bild PD

Das Angebot komme an, sagt Schade. Genaue Kundenzahlen will er nicht nennen. «Es entwickelt sich, wie wir das erwartet haben.» Und nicht nur Kunden werden auf Kaspar& aufmerksam: Die Basellandschaftliche Kantonalbank ist neu am St.Galler Unternehmen beteiligt. Die App besteche durch Benutzerfreundlichkeit und die Automatisierung des Anlagegeschäfts, sagt BLKB-CEO John Häfelfinger laut einer Mitteilung. Die Minderheitsbeteiligung am Start-up sei die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit.

Das heisst: Die BLKB will Funktionen von Kaspar& ins eigene Angebot integrieren. BLKB-Kunden, die ebenfalls ihr digitales Münz investieren und so auf Velos oder Ferien sparen wollen, sollen dies mit einer eigenen Kaspar&-Oberfläche der BLKB tun können.

Einfache Kundensuche

So könnten Leute die Kaspar&-Dienstleistungen nutzen, ein zusätzliches Konto bei dem Unternehmen eröffnen zu müssen. Kein Verlust, meint Jan-Philip Schade, im Gegenteil. «Es ist sehr schwierig, Leute davon zu überzeugen, ihr Konto zu wechseln, zum Beispiel von der BLKB zu uns.» Das verwundert ihn wenig, denn:

«Die meisten Leute brauchen ein Bankkonto nur, um ihre Zahlungen abwickeln zu können.»

Und so lange dies funktioniere, wollen sie mit der Bank darüber hinaus nicht viel zu tun haben – vor allem nicht, wenn es mit administrativem Aufwand verbunden ist. «Es geht mir ja auch so», sagt Schade.

Mit der Zusammenarbeit gewinnt Kaspar& also indirekt Kunden – und die Kunden der Basellandschaftlichen Kantonalbank können die Funktionen nutzen, ohne extra ein Konto bei Kaspar& eröffnen zu müssen. Das sei auch für die Banken interessant, sagt Schade. «Sie wollen ihren Kunden Dienstleistungen näher bringen, die mehr Beratung benötigen.» Das sei gerade in Zeiten des E-Bankings gar nicht mehr so einfach. «Angebote wie unseres können hier eine Brücke bilden.»

Hoffen auf Öffnung der Banken

Kaspar& ist auch mit anderen Banken im Gespräch. «Wir wollen das Twint fürs Anlegen sein.» Ähnlich wie das kontaktlose Bezahlsystem sollen Kaspar&-Funktionen in die Angebote verschiedener Banken integriert werden. Etwas, das auch für andere digitale Funktionen von Fintechs denkbar ist. «Gerade Regionalbanken können so Dienstleistungen anbieten, ohne sie selbst entwickeln zu müssen», sagt Schade.

Diese Idee beschäftigt derzeit die ganze Finanzwelt: Banken sollen sich für Dienstleistungen und Funktionen anderer Anbieter öffnen, die Digitalisierung macht es möglich. Open Finance oder Open Banking heisst das Zauberwort. Eine Chance für Kaspar&. So wurde das Start-up in ein Inkubator-Programm aufgenommen, an dem die SIX beteiligt ist, welche die Infrastruktur für den Schweizer Finanzplatz betreibt. «Hier wollen wir konkret Anwendungen für Open Banking ausarbeiten.»

SIX treibt Open Banking voran

Für SIX-Sprecher Jürg Schneider ist Kaspar& ein «klassischer Fall für Open Finance». Damit Open Banking funktioniert, braucht es einheitliche Schnittstellen, die den Austausch zwischen den IT-Systemen der Banken und den Apps von Drittanbietern vereinfachen. Und es braucht Verträge, die den Austausch regeln.

Die SIX betreibt die Infrastruktur für den Schweizer Finanzplatz – und wickelt den bargeldlosen Zahlungsverkehr ab. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die SIX sieht sich hier in einer wichtigen Rolle. Sie betreibt bereits die Infrastruktur für den Schweizer Finanzplatz, und wickelt den bargeldlosen Zahlungsverkehr ab. Mit der Plattform bLink stellt SIX seit 2020 eine Andockstelle für Banken und Drittanbieter zur Verfügung. «Wir prüfen die Drittanbieter auf Herz und Nieren», sagt Schneider, vor allem Sicherheitsfragen sind entscheidend. Auch wichtige juristische Fragen werden geklärt. Schneider sagt:

«Wollen Banken und Drittanbieter zusammenarbeiten, müssen sie nicht mehr jedes Mal ganz von vorne anfangen.»

bLink habe sich gut entwickelt. Verschiedene Anbieter seien schon angehängt. «Vieles merkt der einzelne Bankkunde nicht», sagt Schneider. Verschiedene Buchhaltungsprogramme seien aber bereits beteiligt, was KMU die Arbeit erleichtere. «Und mit der Credit Suisse, der UBS sowie der Zürcher und der St.Galler Kantonalbank sind bereits wichtige Banken dabei.» Mit weiteren führe man Gespräche.

Nicht zu lange warten

SIX ist auch an der Open Wealth Association beteiligt, die im Herbst 2021 eine einheitliche Schnittstelle für unabhängige Vermögensverwalter lancierte. Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch die St.Galler Kantonalbank (SGKB). «Externe Vermögensverwalter können nun ihr Portfoliomanagementsystem öffnen, und - ohne Umweg über das E-Banking - direkt mit den freigegebenen Kundendaten arbeiten», sagt SGKB-Sprecherin Jolanda Meyer. Diese Möglichkeit werde bereits rege genutzt. «Zwei Portfoliomanagement-Systeme, mit denen viele Vermögensverwalter arbeiten, sind bereits angeschlossen.» Die Anwendungsbereiche sind jedoch noch nicht ausgeschöpft. «Ein nächster Schritt ist, auch Transaktionen direkt aus dem Portfoliomanagement-System auszulösen», sagt Meyer.

Open Banking biete Potenzial für verschiedene Lebensbereiche. «Auch über das Wealth Management und den Zahlungsverkehr hinaus», sagt Meyer. «Wichtig ist, dass es nun eine einheitliche Schnittstelle im Wealth Management gibt. Das war schon ein riesiger Schritt.» Auch die Thurgauer Kantonalbank (TKB) verfolge die Entwicklungen im Open Banking, sagt TKB-Sprecherin Sabrina Dünnenberger. An die Open-Wealth-Schnittstelle ist sie aber noch nicht angeschlossen.

«Der Fokus unserer Überlegungen liegt dabei auf konkreten Anwendungen, die den Kundinnen und Kunden Mehrwert bieten.»

Immerhin bietet die TKB mit dem Brokermarkt.ch für Hypotheken Anwendungen, die verschiedene Banken und Anbieter zusammenbringen.

Für Jürg Schneider von der SIX ist aber klar: Auch die TKB wird mitmachen. Und zwar schon bald. «Open Banking wird bald so selbstverständlich wie es heute die Bankkarten sind. Wer nicht mitmacht, wird abgehängt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen