Ostschweiz: «Die CS ist als Mitbewerberin kaum mehr spürbar»

Finanzplatz «Die CS ist als Mitbewerberin kaum mehr spürbar» – in der Ostschweiz sind die beiden Grossbanken kleine Fische Nach der Ankündigung der CS-Übernahme durch die UBS sehen die Kantonalbanken in unserer Region keine Veranlassung, ihre Strategie zu ändern. Und sie versprechen, keine Jagd auf CS-Kundschaft zu machen. Bei den Filialen von CS und UBS gibt es mehrere Überschneidungen, obwohl die CS nur noch wenige Standorte führt. Was die Fusion für die 770 Mitarbeitenden der Grossbanken in der Ostschweiz bedeutet, ist noch offen.

Die Credit Suisse in St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder

Am Tag eins nach dem Knall, wonach die UBS die Credit Suisse (CS) übernimmt, ist noch vieles unklar. Zum Beispiel, wie es mit dem vielfältigen Sponsoring der CS in unserer Region weitergeht. Oder was die Transaktion für die Ostschweizer Standorte der beiden Grossbanken und deren Mitarbeitende bedeutet.

Die beiden hiesigen Regionalleiter, Reto Müller von der CS und Gian Reto Staub von der UBS, dürfen sich nicht äussern, sie haben von den Zentralen ihrer Arbeitgeber in Zürich einen Maulkorb verpasst bekommen. Dafür meldet sich UBS-Sprecher Igor Moser. Wie es mit den Filialen und den Mitarbeitenden der beiden Grossbanken weitergeht, dazu gibt es indessen noch keine Angaben. «Dazu ist es viel zu früh», sagt Moser. «Regionale Aussagen sind noch keine möglich. Die Ausarbeitung der Detailpläne beginnt erst.»

UBS ist viel präsenter als die CS

Für die Ostschweiz lässt sich sagen, dass die UBS hier ungleich stärker präsent ist als die CS (siehe Karte). In der Kernregion mit den vier Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell führt die CS gerade noch fünf Filialen, und zwar in Frauenfeld, Kreuzlingen, Rapperswil, St.Gallen und Wil, wobei der Standort Rapperswil zur CS-Region Zürich zählt. Zuletzt zog sich die Bank aus Weinfelden zurück.

Die UBS ist in der Kernregion Ostschweiz mit ganzen 17 Niederlassungen aktiv. Zum einen an allen fünf Standorten, an denen auch die CS ist. In Kreuzlingen, Rapperswil und Wil liegen die Geldhäuser lediglich einen Steinwurf voneinander entfernt, in St.Gallen sind es 220 Meter, in Frauenfeld 350 Meter. In Rapperswil gehört die UBS ebenfalls zur Region Zürich der Bank.

Weiter führt die UBS Geschäftsstellen in Appenzell, Altstätten, Arbon, Bad Ragaz, Buchs, Gossau, Heerbrugg, Heiden, Herisau, Rorschach, Teufen und Weinfelden. Die relativ starke Präsenz in Ausserrhoden mit drei Standorten rührt noch von der einstigen Übernahme der Ausserrhoder Kantonalbank durch die UBS (damals noch SBG) im Jahr 1996 her.

CS ist «kaum mehr spürbar»

Die UBS Ostschweiz beschäftigt insgesamt 440 Mitarbeitende, davon 75 Lernende, und führt 20 Geschäftsstellen (zu den 16 in der Kernregion kommen noch vier im Bündnerland hinzu). Bei der CS Ostschweiz sind es 330 Mitarbeitende und neben den vier Filialen in der Kernregion ebenfalls deren vier in Graubünden sowie je eine in Schaffhausen und Glarus. Die Ostschweizer Regionalsitze beider Grossbanken befinden sich in der Stadt St.Gallen.

Der weitgehende physische Rückzug der CS in der Ostschweiz war auch eine Folge des Konzernumbaus samt Sparprogrammen. Zuletzt war im November 2022 ruchbar geworden, dass die Bank landesweit 14 Filialen zusperrt, darunter war Weinfelden.

«Im Privatkundengeschäft ist die Credit Suisse als Mitbewerberin kaum mehr spürbar», heisst es seitens einer anderen Ostschweizer Bank. In der Ostschweiz haben dafür die Kantonalbanken und Raiffeisen eine starke Stellung.

Thurgauer Kantonalbank als Platzhirsch

Im Thurgau kommt hinzu, dass Regionalbanken kaum eine Rolle spielen. Erst vor kurzem haben sich Valiant (2021) und die Bank Linth (2018) mit kleinen Beratungsstandorten nach Frauenfeld vorgewagt, andere Regionalbanken finden sich im Thurgau keine.

Das gereicht der Thurgauer Kantonalbank (TKB) zum Vorteil, die 29 Geschäftsstellen führt. Von der TKB ist bekannt, dass mit ihr als Platzhirsch rund zwei Drittel der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Kanton eine Kundenbeziehung unterhalten. Zahlen der Nationalbank zeigen zudem: Im Thurgauer Hypothekenmarkt ist die TKB mit einem Anteil von gegen 50 Prozent die klare Nummer eins.

Etwas grösser ist die Konkurrenz im Kanton St.Gallen. Hier sind mit Bank Linth, Acrevis oder der Alpha Rheintal Bank gewichtige Regionalbanken am Werk, wie im Thurgau ist auch Raiffeisen stark, und das gilt natürlich auch für die St.Galler Kantonalbank, die im Kanton 37 Filialen (zwei davon in Ausserrhoden) führt. Ende 2019 sagte Roland Ledergerber, damals CEO und seit 2022 Verwaltungsratspräsident der SGKB, in einem Interview: «Wo wir mit einer Filiale präsent sind, sind unser Marktanteil und unser Wachstum doppelt so hoch wie in Gegenden ohne Filiale.»

Die Grossbanken liegen zurück

Selbst in Ausserrhoden ohne eigene Kantonalbank sind die Kantonalbanken (dank jener aus Appenzell und St.Gallen) bei den Hypotheken deutlich grösser als die Grossbanken, und auch Raiffeisen liegt vor der Kombination aus UBS und CS. Noch grösser ist der Vorsprung der Appenzeller Kantonalbank in Innerrhoden.

Die CS legt keine regionalen Geschäftszahlen offen, sie ist aber mit weniger Filialen und Mitarbeitenden gewiss kleiner als die UBS. Für die UBS Ostschweiz nennt Igor Moser für das Jahr 2022 ein Geschäftsvolumen von 36,3 Milliarden Franken, summiert aus Assets & Loans, also Kundenguthaben und Ausleihungen.

Die Kundenguthaben definiert jede Bank etwas anders. Nimmt man aber als Minimum nur schon lediglich die Kundeneinlagen, kommt die SGKB auf ein Geschäftsvolumen von 57,4 Milliarden Franken oder die TKB auf 43,3 Milliarden.

Mitbewerber begrüssen die Übernahme

Die SGKB begrüsst, dass mit der Übernahme der CS durch die UBS «rasch eine Lösung gefunden» worden sei, schreibt SGKB-Sprecher Adrian Kunz auf Anfrage. Auf die erfolgreiche Strategie der Kantonalbank habe die Transaktion keinen Einfluss, «im Geschäft mit grossen Firmenkunden wird aber in der Tat ein grosser und wichtiger Mitbewerber wegfallen».

Die SGKB habe «zahlreiche Anfragen von Kundinnen und Kunden mit Bankbeziehungen zur CS erhalten», schreibt Kunz weiter. «Aber es wurden keine Kampagnen durchgeführt, um Kundinnen und Kunden der CS aktiv abzuwerben.»

Auch seitens der Medienstelle von Raiffeisen Schweiz heisst es, es seien «alle Massnahmen zu begrüssen, welche die Stabilität sicherstellen und die aktuelle Lage zu beruhigen helfen». Diese Worte hat zuvor bereits die Schweizerische Bankiervereinigung gewählt, und ihnen schliesst sich auch die Thurgauer Kantonalbank (TKB) an.

Aus heutiger Warte sehe die TKB «keinen Bedarf für eine Anpassung unseres bewährten Geschäftsmodells und unserer Strategie», schreibt Banksprecherin Anita Schweizer. Ob die Grossbankenfusion Auswirkungen auf den Wettbewerb haben werde, vor allem im Firmenkundengeschäft, lasse sich «noch nicht beurteilen».

Weiter schreibt Schweizer, im Zuge der Ungewissheiten in den vergangenen Wochen rund um die Weiterentwicklung der CS gab es «vereinzelte Kunden, die zur TKB gewechselt haben». Aber: «Die TKB lanciert keine ‹Abwerbungsaktionen› oder Ähnliches.»

So kann man sich täuschen

Reto Müller, Regionalleiter der CS Ostschweiz. Bild: Ralph Ribi

Ungewiss ist, wie es mit dem CS-Sponsoring der Schweizer Schulfussballmeisterschaft Credit Suisse Cup weitergeht, dessen regionale Turniere in der Ostschweiz am 26. April 2023 starten. Oder mit dem Unternehmerpreis Prix SVC Ostschweiz, dessen Hauptsponsor die CS ist. Oder mit ihrer Unterstützung der St.Galler Festspiele.

Kurz vor Weihnachten 2022 hatte der Ostschweizer CS-Regionalleiter Reto Müller in einem Interview noch gesagt, «die St.Galler Festspiele sind ein langjähriges Engagement von uns. Die Planung für 2023 läuft und ich freue mich schon auf das Kulturfestival nächstes Jahr». Müller hatte aber auch auf die Frage, ob er davon ausgehe, dass die CS überlebe, geantwortet: «Definitiv. Das ist gar keine Frage. Die Bank hat einen klaren Plan.»

Universität St.Gallen demonstriert Zuversicht

Weil es nun anders gekommen ist, ist vieles in der Schwebe. So beispielsweise das CS-Hauptsponsoring des Unternehmerpreises Prix SVC Ostschweiz. Christoph Zeller ist SVC-Regionenleiter Ostschweiz und bei der CS Leiter Firmenkunden Region Ostschweiz. Auf die Frage nach der Zukunft des Prix-SVC-Engagements der CS schreibt Zeller: «Zum heutigen Zeitpunkt kann ich Ihnen dazu leider noch keine Antwort geben.»

2021 ist die CS mit der Universität St.Gallen eine zehnjährige Partnerschaft eingegangen. Zwecks Stärkung von Forschung und Lehre hat die CS insgesamt 20 Millionen Franken versprochen. Im Dezember 2022 sagte Reto Müller von der CS: «Diese Partnerschaft werden wir erfüllen.» Nun schreibt die HSG-Kommunikation auf Anfrage: «Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Anzeichen dafür, dass die Credit Suisse ihren vertraglich vereinbarten Leistungen nicht nachkommen sollte. Der Vertrag sieht vor, dass bei allfälligen Schwierigkeiten im gemeinsamen Austausch eine einvernehmliche Lösung angestrebt wird.»