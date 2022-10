FINANZPLATZ Banken wollen mit ihren Kunden mehr über Nachhaltigkeit reden: «Das ist ein riesiger Hebel», sagt Acrevis-CEO Steiner Der Schweizer Finanzplatz soll grüner werden, wollen Banken und Bund. Die neuen Selbstregulierungen sind aber nur ein erster Schritt auf diesem Weg, sagt Michael Steiner, CEO der Acrevis-Bank. Die Ostschweizer Banken setzten vieles bereits um. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Wenn Energiefragen in der Beratung angesprochen werden, wird auch im Immobilienmarkt anders investiert, sagt Michael Steiner. Bild: Patrick Huerlimann

Bund und Banken wollen die Schweiz zu einem nachhaltigen Finanzplatz machen. Ein erster Schritt tat die Bankiervereinigung mit einer Reihe von Selbstregulierungen, die nächstes Jahr in Kraft treten sollen: Dabei geht es vor allem darum, mit den Kunden über Nachhaltigkeit zu reden. Michael Steiner, CEO der Ostschweizer Regionalbank Acrevis, sagt, das könne durchaus zu Ergebnissen führen.

Herr Steiner, laut der Richtlinien, die sich die Bankiervereinigung gegeben hat, sollen die Banken mit ihren Kunden über Nachhaltigkeit sprechen. Macht das den Schweizer Finanzplatz grüner?

Es ist ein wichtiger Schritt. Wir wollen unsere Kunden nicht bevormunden. Aber wir können sie im Rahmen unserer Beratung fragen, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit ist, so wie wir fragen, wie risikobereit sie sind.

Reicht es, darüber zu reden?

Wir Banken können nicht Ölheizungen verbieten oder Solaranlagen obligatorisch machen – das ist Sache der Politik. Wenn wir Häuser mit Ölheizungen nicht mehr finanzieren oder etwa Tankstellenbetreibern keinen Kredit mehr geben würden, täten wir das – ohne politische Legitimität. Wir können aber unsere Kunden sensibilisieren. Das ist ein riesiger Hebel.

Die Acrevis redet schon darüber. Was sind Ihre Erfahrungen?

Mehr als die Hälfte der Neukunden entscheidet sich für nachhaltige Anlagelösungen. Das ist kein Vergleich zu früher. Als ich 2008 erste nachhaltige Anlagestrategien konzipierte, hat das noch kaum jemanden interessiert. Heute sind manche Kunden schon sehr gut informiert, bevor sie zu uns kommen.

Bescheid zu wissen, ist aber nicht einfach. Die Zahl der Labels und Produkte ist unübersichtlich.

Ja, es fehlen einheitliche Standards und Methoden, um zu beurteilen, ob ein Anlageprodukt auch Wirkung zeigt. Das ist ein Problem.

Im Zuge der Selbstregulierung hat die Bankiervereinigung auch die Swiss Climate Scores (SCS) vorgestellt. Ist das nicht einfach ein weiteres Label?

Ziel muss sein, dass sich die meisten Banken danach richten, das schafft Vergleichbarkeit und womöglich den gewünschten Standard.

Allerdings benoten die SCS mit nur Klimakriterien. Soziale Aspekte oder solche der Unternehmensführung kommen nicht vor.

Das ist im Moment auch richtig. Wir haben ein dringendes Klimaproblem. Da finde ich es vernünftig, wenn man sich aktuell primär auf die Senkung des CO 2 -Ausstosses konzentriert.

Michael Steiner ist CEO der Bank Acrevis sowie Mitglied des Steuerungsausschusses Private Banking der Bankiervereinigung. Bild: Tobias Garcia

Die SCS bewerten Unternehmen nicht nur nach deren CO 2 -Ausstoss. Sie fragen auch, ob sie Ziele haben für eine Reduktion oder ob sie einen Klimadialog führen. Ist da nicht die Gefahr, dass man sich von der PR-Abteilung einlullen lässt?

Wenn man nur nach den Bekenntnissen fragen würde, wäre das vielleicht so. Aber die Kopplung von Zielen und harten Faktoren bringt etwas. So kann man in den folgenden Jahren auch nachprüfen, ob die Unternehmen den Worten auch Taten folgen lassen.

Was müssen die Ostschweizer Banken noch tun, um den Richtlinien zu entsprechen?

Viele sind schon recht weit. Kleinere Banken müssen zum Teil noch ihr Angebot an nachhaltigen Anlagelösungen ausbauen. Auch die Schulung der Beraterinnen und Berater ist ein Thema.

Was muss die Acrevis noch tun?

Wir müssen insbesondere noch die Dokumentation der Nachhaltigkeitspräferenzen unserer Kunden sicherstellen. Zudem bilden wir unsere Anlagespezialisten gezielt im Bereich nachhaltiger Anlagen an der HSG weiter. Und auch bei den Hypotheken haben wir eine Lösung vorbereitet. Dabei arbeiten wir mit der Energieagentur St.Gallen zusammen: Wir ziehen sie bei, um unsere Kunden bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien zu beraten.

Was bringt es, wenn man auch bei der Beratung zu Hypotheken die Nachhaltigkeit anspricht?

Ich bin überzeugt, dass das zu anderen Investitionen führt. Wärmepumpen und Solaranlagen beispielsweise werden selbstverständlicher. Aber das ist nicht nur wegen der Selbstregulierung so. Auch die Energiekrise trägt dazu bei.

Der Finanzplatz Schweiz stand immer wieder in der Kritik von Umweltschützern. Hier ein Protest gegen die CS 2020. Bild: Matthias Scharrer / LTA

Manche Banken nehmen tiefere Zinsen für nachhaltige Sanierungen.

Das tun wir auch. Grundsätzlich soll der Zins nicht von ideologischen Überlegungen abhängen, sondern vom Risiko. Ein Haus mit höherer Energieeffizienz hat aber weniger Nebenkosten und einen tieferen Renovationsbedarf. So sind niedrigere Zinsen für nachhaltige Hypotheken auch ökonomisch begründet.

Hat das auch Auswirkungen auf die Preise?

Ein energieeffizientes Haus in einem guten Zustand hat auch einen hohen Wert. Welchen Einfluss Energieeffizienz aber konkret auf den Preis hat, wissen wir schlicht noch nicht. Die neue Selbstregulierung wird jedoch dazu führen, dass dank der Datenerhebung diese Lücke geschlossen wird.

Reichen diese Massnahmen aus, um den Schweizer Finanzplatz nachhaltig zu machen?

Die Banken und der Bund wollen zum weltweit führenden nachhaltigen Finanzplatz werden. Das unterstützen wir. Aber mit den aktuellen Selbstregulierungen ist der Weg sicher noch nicht zu Ende.

