Finanzen Bank CIC macht löscht am Standort St. Gallen die Lichter In der Ostschweiz sind wohl zweifelhafte Kredite vergeben worden. Jetzt teilt die Basler Bank mit, dass die Filiale im Zentrum von St.Gallen auf Ende Jahr schliesst. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

Die neue CIC-Chefin Livia Moretti räumt in St. Gallen auf. Bild: Roland Schmid

Neben dem Basler Hauptsitz zählt die Bank CIC neun Filialen in der Schweiz. Per Ende Jahr wird nun die Niederlassung in St. Gallen geschlossen. Dort kam es im vergangenen Jahr zu Unregelmässigkeiten bei der Vergabe von Krediten. Die CIC hatte Kredite in der Höhe von über 20 Millionen Franken für einzelne Immobilienprojekte vergeben, wofür der Kunde aber kaum eigene Mittel aufgebracht hat. Dieser soll ein Schweizer griechischer Abstammung sein, der ein eigenes Baugeschäft betreibt und in Renditeimmobilien investiert. Im Gegenzug habe der Kunde den Leiter der St.Galler Filiale zu Ferien in Griechenland eingeladen. Dass zu wenig Eigenmittel bei der Kreditvergabe bereitgestellt werden ist nicht erlaubt. Im Zuge des Falls mussten Bankchef Thomas Müller und mehrere seiner Gefolgsleute das Unternehmen verlassen.

Einmal mehr spricht die Bank den Fall St. Gallen in ihrer Medienmitteilung vom Montag nicht explizit an. Die Schliessung der Filiale in der Ostschweiz sei ein strategischer Entscheid. Dieser wiederum sei das «Ergebnis einer mehrmonatigen intensiven Auseinandersetzung mit der Marktsituation und unseren Entwicklungsperspektiven». Die Bank zeigt sich überzeugt, mit diesem Schritt «den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden noch besser gerecht werden». Diese könnten von einer effizienteren Organisation profitieren.

Warum die Marktsituation und die Entwicklungsperspektiven ausgerechnet in St. Gallen schlechter sein sollen als etwa in Sion oder Luzern, ist schwer nachvollziehbar. Offenbar ging es der Bank darum, in der Ostschweiz einen Schlussstrich zu ziehen. Der Leiter der St. Galler Filiale wurde bereits entlassen. (mka/bor)

