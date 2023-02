Tausende Neumitglieder: Raiffeisenbanken haben Zuwachs erhalten

Finanzbranche Tausende neuer Mitglieder: St.Galler Raiffeisenbanken haben Zuwachs erhalten Die Geldinstitute des St.Galler Verbands der Raiffeisenbanken haben 2022 ihre Kennzahlen verbessert. Die Verselbstständigung der Raiffeisenbank St.Gallen hat etliche neue Genossenschafterinnen und Genossenschafter beschert. Kaum Hoffnung macht Verbandspräsident Marcel Helfenberger auf günstigere Preise auf dem Markt für Wohneigentum. Thomas Griesser Kym 15.02.2023, 13.03 Uhr

Das Angebot auf dem Wohnimmobilienmarkt ist knapp. Das hält die Preise trotz gestiegener Zinsen hoch. Bild: Chris Iseli

Wie die Thurgauer Raiffeisenbanken sind auch die 32 Institute des St.Galler Verbands der Raiffeisenbanken, zu denen auch jene in beiden Appenzell und Glarus gehören, 2022 auf fast allen Ebenen gewachsen (siehe Tabelle). Und wie im Thurgau glitt in erster Linie eine Schlüsselzahl zurück, jene der verwalteten Vermögen. Diese nahm wegen der Börsenschwäche um 9,6 Prozent oder 700 Millionen Franken auf 6,3 Milliarden Franken ab. Im Vorjahr hatte sie noch um 1,2 Milliarden zugenommen.

Die Abnahme kam zustande, obwohl die Raiffeisenbanken in St.Gallen, Appenzell und Glarus über 6000 neue Wertschriftendepots und über 1500 neue Vermögensverwaltungsmandate eröffnen konnten. Offensichtlich nutzten auch hier einige Kundinnen und Kunden die Einbrüche an den Aktienmärkten, um zu tieferen Kursen in Wertpapiere einzusteigen. Und als Erfolgsfaktor macht Paul Hirschi von Raiffeisen Schweiz auch nachhaltige Anlagen unter dem Label «Futura» aus. Unter «Futura Impact» ist es Kundinnen und Kunden gar möglich, in Anlagen mit direktem Einfluss wie zum Beispiel Mikrofinanz zu investieren.

Anlegen und vorsorgen als Gegengewicht zum Zinsengeschäft

Raiffeisen will denn auch das Anlage- sowie das Vorsorgegeschäft weiter ausbauen, um ein Gegengewicht zu schaffen zum dominierenden Zinsengeschäft mit der Entgegennahme von Kundengeldern und dem Kreditgeschäft, das vor allem aus Hypotheken besteht. «Viele Banken in unserem Verbandsgebiet machen schon 20 Prozent oder mehr mit dem Kommissions- und Anlagegeschäft», sagten an der Medienorientierung des St.Galler Regionalverbands dessen Lenker Marcel Helfenberger und Ernst Locher.

Was auffällt: Anders als die Thurgauer Raiffeisenbanken, die 2022 netto lediglich 56 neue Genossenschafterinnen und Genossenschafter (auf 115'163) gewonnen haben, verzeichnete der St.Galler Verband ein Plus von fast 5 Prozent oder 11'765 auf 252'063. Helfenberger relativiert: Haupttreiber dieses Wachstum ist die Raiffeisenbank St.Gallen, die 2022 von einer Niederlassung von Raiffeisen Schweiz in eine eigenständige Genossenschaft umgewandelt wurde, was viele Kundinnen und Kunden (über 9000), Anteilscheine zeichnen liess, wodurch sie zu Mitgliedern wurden.

Wenn der Traum von den eigenen vier Wänden jäh platzt

Als Folge der Zinswende stellt Helfenberger in Aussicht, dass in absehbarer Zeit auch die Sparzinsen weiter steigen dürften. Dagegen werde sich das Wachstum der Hypotheken «eher abschwächen», und zwar wegen des knappen Angebots auf dem Immobilienmarkt. Deshalb erwartet Helfenberger auch keinen Preisrutsch, schon gar nicht bei Einfamilienhäusern, und bei Eigentumswohnungen werde es vielleicht wenigstens einen Preisstopp geben. Folge weiterhin hoher Preise für Leute, die mit Wohneigentum liebäugeln:

«Viele junge Familien werden wir enttäuschen müssen.»