Finanzbranche Rekordjahr: Thurgauer Kantonalbank übertrifft sich selbst Allen Turbulenzen und aller Vorsicht zum Trotz hat das Geldinstitut seinen Gewinn 2022 wiederholt auf Rekordniveau gesteigert. Für 2023 zeigt sich die stets konservativ vorausschauende Bankspitze etwas zuversichtlicher als vor Jahresfrist. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren Aktualisiert 16.02.2023, 16.19 Uhr

Die Lenker der Thurgauer Kantonalbank: Bankratspräsident Roman Brunner (Mitte), flankiert von Finanz- und Risikochef Hanspeter Hutter (links) und Bankchef Thomas Koller. Bild: Marius Eckert (Weinfelden, 16. Februar 2023)

Wie stets hatte die Spitze der Thurgauer Kantonalbank (TKB) tiefgestapelt: Sowohl an der Bilanzmedienkonferenz im Februar 2022 als auch an der Semesterkonferenz im Sommer darauf hatte Bankchef Thomas Koller prognostiziert, 2022 werde der Unternehmenserfolg tiefer ausfallen als 2021. Dies wegen der Volatilitäten und Ungewissheiten an den Finanzmärkten sowie wirtschaftlicher und geopolitischer Natur.

Nun zeigt sich: Die leichten Zweifel haben sich nicht bewahrheitet. Geschäftserfolg und Jahresgewinn sind gestiegen (siehe Tabelle), die TKB hat 2022 «ein sehr gutes Resultat, ja sogar ein Rekordresultat erzielt», wie Koller vermelden kann. Und auch Roman Brunner, erstmals als neuer Bankratspräsident an der Präsentation der Jahresübersicht dabei, spricht von «sehr guten Zahlen».

Zwar war der Erfolg aus dem Zinsengeschäft mit –1,9 Prozent auf 255 Millionen Franken leicht rückläufig, doch das machte die Bank mit Zuwächsen im Anlage- und im Handelsgeschäft mehr als wett. Unter anderem haben etliche Kundinnen und Kunden die Börsenbaisse zum Kauf von Wertpapieren genutzt, Bezahlkarten wurden vermehrt für Einkäufe verwendet, und nach Corona und der Öffnung der Grenzen hat die Nachfrage nach Devisen zugenommen. Lediglich moderat stieg der Geschäftsaufwand, als Folge neu geschaffener Stellen und des höheren Spezialisierungsgrads des Personals.

6000 neue Kundinnen und Kunden

Den regionalen Immobilienmarkt beurteilt die TKB trotz gestiegener Zinsen und relativ hoher Preise für Wohneigentum weiterhin als «weitgehend intakt». Im Hypothekengeschäft konnte die Bank ihre Ausleihungen um 6,4 Prozent auf 23,1 Milliarden Franken steigern. Der Zufluss an Nettoneugeld belief sich auf 1,44 Milliarden Franken, 8,4 Prozent oder 111 Millionen mehr als im Vorjahr.

Wie andere Banken zeigt auch die TKB ein Minus bei den verwalteten Kundenvermögen, dies als Folge massiver Einbrüche an den Börsen. Der Swiss Market Index verlor im Jahr 2022 rund 17 Prozent, und «noch schlimmer hat es die Obligationenmärkte erwischt», wie Koller sagt. «Das war für viele Anlegerinnen und Anleger eine neue Erfahrung.»

Die verwalteten Vermögen sanken um 272 Millionen auf 22,94 Milliarden Franken, was einer Abnahme um laut TKB «lediglich» 1,2 Prozent entspricht, weil auch viele Kundinnen und Kunden neu ins Börsengeschäft eingestiegen sind. Ein Indiz dafür ist die Zahl der Vermögensverwaltungsmandate der TKB, die um 10 Prozent auf 27'500 zugenommen hat. In ihrem Gesamtgeschäft hat die Bank netto 6000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen, wie Koller sagt.

Die Bankspitze zeigt sich wagemutiger

An die öffentliche Hand liefert die TKB an Gewinn, Abgeltung der Staatsgarantie und Steuern erneut rund 70 Millionen Franken ab. Die Partizipanten der Bank erhalten eine unveränderte Dividende von 3.10 Franken je Partizipationsschein (PS). Seit dem Börsengang der TKB im Frühling 2014 hat der Kurs des PS um gut 60 Prozent zugelegt. Inklusive Dividenden beträgt die Gesamtperformance gut 100 Prozent, was eine Verdoppelung des bei der Erstemission investierten Kapitals bedeutet.

Mit ihren Kennzahlen 2022 erfüllt die TKB auch die strategischen Zielwerte der neuen Strategieperiode 2023 bis 2027 spielend. Ein Beispiel ist die Cost-Income-Ratio, die das Verhältnis der Kosten zu den Erträgen misst und 2022 bei gut 45 Prozent stabil blieb. Angestrebt wird jeweils eine Rate von «unter 53 Prozent». Für 2023 zeigt sich die Bankspitze etwas wagemutiger als vor Jahresfrist: Sie geht von «einem Unternehmenserfolg im Rahmen des Vorjahrs» aus.

Covid-Kredite: So ist die Lage Die TKB gibt auch eine Übersicht über die Covid-Kredite, die gewährt wurden, um die Wirtschaft während der Pandemie vor grösseren Schäden und Pleiten an sich gesunder Firmen zu bewahren. 2020 wurden rund 1500 Covid-19-Kredite über 190 Millionen Franken vergeben. Ergibt im Schnitt 127’000 Franken. Derzeit sind noch 1000 Kredite über 84 Millionen Franken ausstehend. Bei den grösseren Covid-19-Plus-Krediten (jeweils mehr als eine halbe Million Franken) sind noch sieben Kredite über insgesamt 6 Millionen Franken ausstehend, und bei den Covid-19-TG-Krediten für Härtefälle sind es noch drei Kredite über zusammen 300’000 Franken. Die gesamten Amortisationsausstände werden von der TKB auf «weniger als 0,5 Prozent» beziffert. (T.G.)