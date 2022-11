FINANCE FORUM ST.GALLEN Trotz «Schwarm von Schocks» ist Ökonom Brunetti optimistisch - zumindest für die Schweizer Konjunktur Pandemie, Engpässe und nun der Krieg: Die Weltwirtschaft wurde zuletzt arg durchgeschüttelt. Am Finance Forum in St.Gallen sagte der Berner Professor Brunetti, weshalb er trotzdem nicht mit einer Rezession in der Schweiz rechnet. Und der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau sagte, weshalb Verhandlungen mit Putin derzeit aussichtslos sind. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Aymo Brunetti, Professor für Wirtschaftspolitik der Universität Bern, sprach über die Konjunkturlage der Schweiz. Donato Caspari / chmedia

Den rund 300 Teilnehmern des zweiten St. Galler Finance Forums ging es wohl ähnlich wie den Studenten von Aymo Brunetti. Bei seiner Einführungsvorlesung sei das Thema Inflation in den letzten zehn Jahren meist auf wenig Interesse gestossen. «Dieses Jahr kamen sehr viele Fragen», sagte er in der Olma-Halle.

Dass diese plötzlich wieder da sei, sei «einem ganzen Schwarm von Schocks zu verdanken», so Brunetti. Die kamen nicht nur von der Nachfrageseite. Zwar hätten die lockere Geldpolitik nach der Finanzkrise und hohe Staatsausgaben die Nachfrage befeuert, die sich nach Corona schnell wieder erholt hatte. Doch mit seiner Covid-Politik verlängert China die Probleme in den Lieferketten. Und mit dem Ukraine-Krieg explodierten die Energiepreise.

Kommt es zur Spirale?

Alles Schocks, die die Preise nach oben treiben. Ob diese Preissteigerung sich aber zu einer anhaltenden Inflation verstetige, sei noch unklar. «Dafür braucht es eine Lohn-Preis-Spirale», sagte Brunetti. Diese komme nicht durch einen reinen Teuerungsausgleich in Gang. «Sondern weil die Arbeitnehmer sagen: Ich will auch etwas an die Inflation vom nächsten Jahr.» Die Chance, dass die Arbeitgeber zustimmten, sei höher, wenn auch diese von weiterer Inflation ausgingen.

«So sind wir in den 1970er-Jahren.»

In den USA sei eine solche Spirale bereits im Gange. Denn der Arbeitskräftemangel sei dort noch deutlicher als in der Schweiz. Hierzulande sieht Brunetti weniger Anzeichen für die drohende Spirale. Auch der starke Franken helfe, die Inflation zu dämpfen. Im Frühling 2023 dürfte die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben, meint er – sofern die Nationalbank die Inflation entschieden bekämpfe.

Zinsen bis zwei Prozent im Sommer

Thomas Stucki, Edith Aldewereld (v.l.), Moderator Retto Lipp und Aymo Brunetti diskutieren über Konjunktur und Anlagen. PD

Das heisst eine weitere Zinserhöhung im Dezember, «auf 0,75 Prozent», sagte Thomas Stucki, Chief Investment Officer der SGKB, in der anschliessenden Diskussion. «Und zwei Prozent bis im Sommer.» Danach könnte sich das Fenster schliessen, das die US-Fed vorgebe. Doch nicht alle Umstände sprechen für ein Abklingen der Inflation. Edith Aldewereld vom Vermögensverwalter Sonnenberg Wealth Management wies auf wichtige Entwicklungen der Weltwirtschaft hin. Zu lange habe man auf billige Produkte aus China und billiges Gas aus Russland gesetzt. Erneuerbare Energien seien an den Aktienmärkten deshalb erfolgreich. Und es lasse sich eine gewisse Deglobalisierung erkennen. Doch diese wirke eher inflationär, gab Brunetti zu bedenken.

Optimistisch zeigte er sich hingegen für die Konjunktur in der Schweiz. Während die Einkaufsmanagerindexe für viele Länder eine Rezession ankündigten, sehe es für die Schweiz weiterhin gut aus. «Wenn es keine weiteren Schocks gibt.»

Verhandlungen fast aussichtslos

Diese häufen sich aber derzeit. So schockte der russische Machthaber Wladimir Putin die Welt mit dem Einmarsch in die Ukraine. Der Krieg ist nun im neunten Monat, und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Zuschauer am Finance Forum, die während der Veranstaltung immer wieder per App nach ihrer Meinung befragt wurden, wünschen sich Verhandlungen. Weitere Sanktionen gegen Putin und mehr Waffenlieferungen an die Ukraine rangen um den zweiten Platz.

«Alle drei», sagte Rüdiger von Fritsch. Auch der ehemalige deutsche Botschafter würde Verhandlungen begrüssen. Doch lägen diese in weiter Ferne, so lange Putin am Verhandlungstisch nur seine Bedingungen diktieren wolle. Er beobachtet beim russischen Präsidenten einen «zunehmenden imperialen Reflex und missionarische Impulse». Dies sei auch darin begründet, dass Russland die letzten 30 Jahre anders sehe als wir. Was man im Westen als Demokratisierung Osteuropas erlebe, sehe Russland als Zerfall des russischen Kolonialreichs. Und statt die Vergangenheit aufzuarbeiten, sehe man den Bedeutungsverlust. «Russland hat es nicht geschafft, eine zukunftsfähige Wirtschaft aufzubauen.» So suche Putin sein Heil darin, seine vermeintlichen Rivalen zu schwächen. Und nehme dazu auch Nachteile in Kauf.

Rüdiger von Fritsch war von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau. PD

Putin kämpft um politische Zukunft

Mit dem Überfall auf die Ukraine habe er sich aber gründlich verkalkuliert, sagte von Fritsch. «Unterdessen kämpft er in der Ukraine um sein politisches Überleben.» Und dieses hänge daran, dass er einen Sieg nach Hause bringen müsse. Was eine Verhandlungslösung fast unmöglich mache.

Klar ist für von Fritsch aber auch, dass man langfristig mit Russland pflegliche Beziehungen unterhalten müsse.

«Doch dafür muss sich Russland ändern.»

Unter dem Diktator sei eine Veränderung aber schwierig. «In der Sowjetunion gab es Kräfte wie das Politbüro, die auch mal Staatschefs entmachteten.» Putin habe kein solches Kontrollorgan. «Und eine flächendeckende Empörung bei der Bevölkerung ist noch nicht zu erkennen.»

