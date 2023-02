EXPO Thurgauer Nüssli baut Pavillon für Weltausstellung in Osaka Der Thurgauer Messespezialist Nüssli baut auch für die Weltausstellung 2025 in Japan den Schweizer Pavillon. Kaspar Enz 02.02.2023, 05.00 Uhr

Skizze des Schweizer Pavillons an der World Expo Osaka 2025. Bild: PD

An der Weltausstellung in Osaka 2025 will sich die Schweiz als führenden und leistungsfähigen Innovationshub darstellen. Dafür sollen konkrete Beispiele aus Wirtschaft und Forschung ausgestellt werden. Den Pavillon für den Schweizer Auftritt baut der Thurgauer Messebauer Nüssli. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es zusammen mit Manuel Herz Architekten und Bellprat Partner die Ausschreibung für Gestaltung, Bau und Rückbau des Schweizer Pavillons gewonnen. Nüssli verspricht Leichtbauweise und «einen Hauch Magie».