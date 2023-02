EXPANSION St.Galler Institut für Jungunternehmen wird im Tessin aktiv Auch im Tessin nimmt die Zahl der Firmengründungen zu. Um die Gründerinnen und Gründer zu unterstützen, geht das Institut für Jungunternehmen eine Partnerschaft mit der Tessiner Gruppo Multi ein. Kaspar Enz 23.02.2023, 12.00 Uhr

Das Institut für Jungunternehmen bezieht in der Sonnenstube der Schweiz einen Standort. Alessandro Della Bella/KEYSTONE

2311 neue Firmen wurden 2022 im Tessin gegründet. Der Trend nach einem Monat zeigt nach oben, meldet das St.Galler Jungunternehmen: 174 neue Tessiner Firmen gab es im Januar, fast einen Fünftel mehr als im Januar des Vorjahres. Auch deshalb streckt das IFJ, das Gründerinnen und Gründern Dienstleistungen auf dem Weg zur Selbstständigkeit anbietet, die Fühler nach Süden aus. So ist das IFJ mit der Tessiner Gruppo Multi eine strategische Partnerschaft eingegangen. So sollen Tessiner Gründerinnen und Gründer dank des neuen Standortes in Lugano die Angebote des IFJ auch in italienischer Sprache nutzen können.

Gruppo Multi ist im Tessin im Bereich Treuhand, Beratung und Immobilien tätig. «Mit der Gruppo Multi und dem IFJ haben sich zwei renommierte Organisationen zusammengeschlossen», sagt Ivano Dandrea, CEO der Gruppo Multi. Damit habe das Tessin Zugang zu umfassender Unterstützung in allen Belangen des unternehmerischen Werdegangs.

So habe das IFJ das Angebot vom bekannten Gründungsangebot auch auf KMU ausgebaut. So helfe das Institut nun auch bei Handelsregisteränderungen, Markeneintragungen oder Verträgen. «Die Unterstützung von Unternehmerinnen und Unternehmern wird neben den digitalen Services mit einem Kurs- und Eventprogramm online wie auch vor Ort im Tessin ausgebaut», sagt IFJ-CEO Simon May.