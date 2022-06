ESAF Nüssli baut sechseckige Schwingfest-Arena in Pratteln Über 50000 Zuschauer haben in der Arena Platz, die Nüssli für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Ende August baut. Bei Schwingfest-Stadien hat das Hüttwiler Unternehmen langjährige Erfahrung: Seit 1961 hat es jede ESAF-Arena aufgerichtet. Kaspar Enz 30.06.2022, 17.30 Uhr

So sieht die Schwingfestarena nach neun Wochen Bau aus. Bild: PD

Sechs Ecken, 17,5 Meter Dachhöhe, 250 Meter Durchmesser und 50900 Zuschauerplätze, so lauten die Eckdaten der Festarena für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Die Hüttwiler Nüssli AG baut sie aus 300000 einzelnen Bauteilen zusammen, wie das Unternehmen mitteilt. Viele der verwendeten Teile nehmen nicht zum ersten mal am Eidgenössischen teil: Seit dem Fest in Zug im Jahr 1961 richtete Nüssli alle temporären Stadien an den ESAF auf. «Der grösste Sport und Kulturanlass der Schweiz ist eng mit unserer Firmengeschichte verbunden», sagt Nüssli-CEO Andy Böckli gemäss einer Mitteilung: «Zum 22. Mal baut Nüssli das Herzstück des <Eidgenössischen>.»

Andy Böckli, CEO Nüssli Gruppe. PD

Die Montage hat bereits begonnen. Die Bauteile treffen aber etappenweise ein. Viele wurden eben verwendet, zum Beispiel beim Nordostschweizer Schwingfest in Balterswil, oder werden noch während des Baus woanders benötigt: Am Beach-Volleyball-Turnier in Gstaad oder dem Basel Tattoo. Manche Komponenten, wie Treppen- und Dachelemente oder die VIP-Tribüne werden von den Auslandniederlassungen geliefert.

Unterstützt wird das zehnköpfige Nüssli-Team beim Aufbau von Armee und Zivilschutz. Bis zu 300 Helferinnen und Helfer sollen es in Spitzenzeiten sein. Deshalb benötigte das Projekt umfassende Planung. Erste Studien und Grobplanungen erstellte Nüssli schon Jahre vor der Veranstaltung - für alle kandidierenden Städte. Nun wird die Arena innert neun Wochen aufgerichtet - um vom 26. bis zum 28. August genutzt zu werden. Innerhalb eines Monats wird sie dann wieder abgebaut - und die 300000 Einzelteile gehen wieder in alle Himmelsrichtungen, zu den nächsten Veranstaltungen.