ERNEUERBARE ENERGIEN «Jetzt geht es ans Eingemachte»: Energiekrise löst Ansturm auf Solaranlagen und Wärmepumpen aus Photovoltaik ist beliebt wie nie: Das ist ein Hauptergebnis des 12. Kundenbarometers erneuerbare Energien der HSG. Ein Grund ist die Energiekrise. Doch neue Technologien lösen auch Angst aus – und Wut. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.15 Uhr

Die Photovoltaik ist beliebter denn je. Imago

Der Ansturm auf Solaranlagen und Wärmepumpen ist so gross wie noch nie. 38 Prozent der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer wollen in den nächsten drei Jahren eine Photovoltaikanlage anschaffen. Rund 16 Prozent schon im Lauf eines Jahres. So gross war das Interesse noch nie, seit das Institut für Wirtschaft und Ökologie der Universität St.Gallen (IWÖ) für das Kundenbarometer erneuerbare Energien Konsumenten zum Thema befragt.

Wärmepumpen und Elektroautos sind zwar noch nicht ganz so beliebt wie das Solarpanel auf dem eigenen Dach, doch auch hier planen rund 15 Prozent eine Investition in den nächsten drei Jahren.

Nun gilt es ernst

Dass das Interesse an erneuerbaren Energien bei den Schweizerinnen und Schweizern aber Rekordwerte erreicht hat, hat auch mit der Energiekrise und dem russischen Einmarsch in der Ukraine zu tun: 35 Prozent der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer geben an, wegen der Energiekrise eher eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Über 20 Prozent geben dasselbe für Wärmepumpen und Batteriespeicher an. Elektroautos sind durch die Energiekrise aber nicht beliebter geworden. Nicht mal zehn Prozent der Befragten wollen nun eher ein solches kaufen – über 20 Prozent sind skeptischer geworden.

Tatsächlich habe sich mit Krieg und Energiekrise etwas verändert, sagt Rolf Wüstenhagen, Leiter des IWÖ, bei der Präsentation der Studie. Über Klimaschutz und erneuerbare Energien geredet werde schon lange. «Nun herrscht eine gewisse Dringlichkeit. Man redet nicht mehr nur davon.» Das sieht auch Roland Altwegg, Geschäftsleitungsmitglied von Raiffeisen, einem der Partner der Studie. «Früher konnte man noch sagen, die anderen müssten sparen.» Die Energiekrise mit den gestiegenen Heiz- und Stromkosten haben das Bewusstsein geschärft. «Jetzt geht es ans Eingemachte.»

Kosten bleiben hoch

Rolf Wüstenhagen, Professor für Management Erneuerbarer Energien an der Universität St.Gallen. Tobias Garcia

Das sehe er auch im täglichen Bankgeschäft. Nicht nur sei die Nachfrage nach Finanzierungen für Sanierungen und erneuerbare Energien gestiegen. «Rund zwei Drittel dieser Kunden wollen nicht schrittweise sanieren, sie fragen nach einer Bündellösung», sagt Altwegg. Und die Kunden seien auch bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen. «Sie wissen, die Anschaffungskosten sind hoch, bei den Betriebskosten kann man dafür sparen.»

Allerdings entscheiden sich schliesslich nur 44 Prozent tatsächlich für eine Bündellösung. Denn die Investitionen sind weiterhin eine Hürde. So beurteilt zwar eine Mehrheit der Befragten sowohl Umwelt- wie Benutzerfreundlichkeit von Wärmepumpen und Elektroautos positiv. Die Anschaffungskosten sind für einen Grossteil der Befragten aber eher zu hoch.

Das gilt vor allem für Elektroautos. Trotzdem sieht Martin Everts, Direktor Energie und Mobilität bei Amag, ebenfalls ein Partner der Studie, einen Siegeszug der batteriebetriebenen Personenwagen. Sie verdrängten zunehmend die Hybrid-Antriebe.

Elektroautos polarisieren

Löst auch Angst und Wut aus: Elektroauto. Bild: Pius Amrein Luzerner Zeitung

Doch die Elektromobilität polarisiert nicht nur wegen der Preise. Bei elf Prozent lösen Elektroautos Angst aus, bei zwölf Prozent gar Wut. Hier hat Wüstenhagens Team auch nachgefragt. Einerseits glaubten viele dieser Befragten, Elektroautos seien schlecht für die Umwelt. Andererseits gehe es diesen Befragten auch um eine grundlegende Unzufriedenheit mit der Energiepolitik, sagt Wüstenhagen. «Es ist ähnlich wie bei der Windenergie. Die Elektromobilität wird zu einem Symbol, an dem sich die Geister scheiden.»

Ausbau geht zu langsam

Und die Krise hat das Thema Energie in den Vordergrund gerückt. Deshalb fragte das IWÖ die Kunden auch nach Ansichten zu Ursachen und Auswirkungen der Energiekrise. Danach stehen für die Befragten drei Ursachen im Vordergrund: So gehe der Ausbau der Erneuerbaren zu langsam voran. Ausserdem spielen der Krieg Russlands und die Abhängigkeit der Schweiz von importierten Energien eine wichtige Rolle.

Bewilligungsverfahren für Staudämme sollen schneller gehen. Hier der Staudamm Mapragg im Sarganserland. Benjamin Manser

Klar scheint auch, welche Folgen die Krise haben wird: Eine klare Mehrheit glaubt, die Menschen würden sich nun mehr Gedanken um den Energieverbrauch machen. Um die Energie- und Klimakrise zu bewältigen, scheint der Kurs des Bundesrats dabei gut anzukommen: Dass Bewilligungsverfahren für Wind- und Wasserkraftanlagen beschleunigt werden sollen, geniesst breite Unterstützung. Auch finanzielle Anreize sind beliebt – so wie die rund 3,2 Milliarden Franken, die das neue Energiegesetz für die Förderung von erneuerbaren Energien vorsieht.

Auch Verbote müssen sein

«Es reicht aber nicht, nur Geld zu verteilen», sagt Daniel Büchel, Vizedirektor des Bundesamtes für Energie. Verbote und Gebote müssten ebenfalls eine Rolle spielen, auch wenn sie nicht so beliebt seien wie Subventionen. Gerade für die Industrie könnte dies auch positiv sein – wenn klar kommuniziert wird, welche Ziele zu erreichen seien, löse dies auch Innovation und Wettbewerb aus.

So will die EU ab 2035 Verbrennungsmotoren in Autos verbieten. Hier hinkt die Politik aber der Industrie hinterher, sagt Martin Everts. «Die Hersteller hören früher auf», sagt er. Und die Amag sei bereits dabei, Oldtimer auf erneuerbare Energien umzurüsten.

