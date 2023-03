Sulgen: Hochdorf auf dem Weg zurück ins Plus

Ernährungsindustrie Hochdorf auf dem Weg zurück ins Plus: Der neue CEO spricht im Interview über die Schlüsselrolle des Thurgauer Standorts und die Milch von morgen Hochdorf kämpft um den Turnaround. Mittelfristig will das Unternehmen die Produktion von Hochdorf nach Sulgen verlegen. CEO Ralph Siegl sagt, es ergebe im Moment keinen Sinn, den Umzug kurzfristig anzusetzen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Hochdorf CEO Ralph Siegl sagt, man mache operativ gute Fortschritte. Bild: PD

Hochdorf hat mit 90 Millionen Franken in Sulgen einen Hightechstandort in Sachen Lebensmittelverarbeitung gebaut. Doch das Unternehmen kämpft mit finanziellen Turbulenzen. CEO Ralph Siegl arbeitet mit Hochdruck an der Gesundung des Unternehmens. 2024 soll das operative Ergebnis wieder ins Plus drehen. Milch bleibt zunächst weiter der wichtigste Rohstoff für Hochdorf. Doch man will unabhängiger von ihren Kosten werden.

Sie haben eine besondere Verbindung zur Ostschweiz?

Ralph Siegl: Ja. Meine Alma Mater HSG ist in St. Gallen, und meine beiden Kinder studieren derzeit auch dort. Da ich zudem regelmässig Praxiskurse am Institut für Betriebswirtschaft an der HSG moderiere und viele persönliche Kontakte in der Ostschweiz habe, sowie durch meine langjährige Tätigkeit als Verwaltungsrat der Bank Linth LLB AG, bin ich sehr mit der Region verbunden und verbringe dort viel Zeit. Und in alten Zeiten im Militär, damals Feld Div 7, habe ich auch viele unbekannte schöne Ecken der Ostschweiz kennen gelernt.

Was reizt Sie an der Aufgabe, Hochdorf wieder fit zu machen?

Ich habe eine hohe Food-Affinität. Und die Nahrungsmittelbranche ist authentisch, direkt und hochemotional. Ausserdem gestalte ich gern. Im Ernährungsbereich passiert derzeit sehr viel Neues. Das Unternehmen Hochdorf hat sehr viel Qualität und Know-how, was für Land und Leute im Zuge dieser Megatrends relevant sein kann. Ich möchte diese Stärken nutzen und gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden das moderne und wieder profitable Lebensmittelunternehmen weiterentwickeln. Das wird hinter all den Problemen der Vergangenheit leicht übersehen.

Und wie fit ist Hochdorf inzwischen?

Wir machen operativ sehr gute Fortschritte und fokussieren auf unsere Stärken. Die Strategie stimmt. Am meisten Freude habe ich, dass unsere Mitarbeitenden wieder an sich zu glauben beginnen, nach den sehr schwierigen letzten Jahren. Die Finanzierung ist derzeit noch sehr anspruchsvoll. Wir müssen weiter kontinuierlich liefern. Also mit Resultaten zeigen, dass es aufwärtsgeht.

Was sind die grössten «Baustellen», die Sie bearbeiten müssen?

Operativ bin ich sehr zuversichtlich, weil wir technologisch etwas können, was andere nicht können. Die grösste Baustelle ist die Refinanzierungsstruktur, die wir geerbt haben und die hochkomplex ist derzeit.

Hochdorf hat sich von einem Bankenkonsortium 27 Millionen Franken geliehen. Spielt die Credit Suisse dabei eine Rolle?

Wir sind Kunde bei der CS, und die CS ist Teil des Bankenkonsortiums. Wir gehen davon aus, dass die Banken ihren Verpflichtungen nachkommen und die CS im Konsortium bleibt. Unsere Hauptbank ist allerdings eine Kantonalbank.

Hochdorf setzt auf den Standort Sulgen. Bild: PD

Wird auch an der Unternehmensstruktur gearbeitet?

Wir bauen zudem das Unternehmen vor allem bezüglich Führungsphilosophie um. Früher war alles top-down. Mir ist es wichtig, dass wir unseren Mitarbeitenden Verantwortung und Kompetenzen geben und sie sich entwickeln können. Damit verbunden sind Verbindlichkeit und Ergebnisorientierung. Die Prozesse dazu sind im Umbau.

Geschafft haben Sie schon…

… den Mitarbeitenden wieder eine Perspektive zu geben und die operative Performance nicht nur zu stabilisieren, sondern zu verbessern. Das Vertrauen der Stakeholder gewinnen wir schrittweise dank konsequenter Transparenz zurück. Wir erhalten viel Zuspruch.

Was verstehen Sie unter nicht profitablen Kundenbeziehungen, von denen Sie sich trennen wollen?

Geschäfte, die eine Seite auf Dauer kommerziell nicht überlebt, weil Geld verloren wird.

Ist der strategische Schwenk weg von der Milch immer noch der richtige Weg?

Achtung! Wir haben nicht gesagt, dass wir von der Milch weg gehen, sondern dass wir unabhängiger von den Milchkosten werden müssen. Das ist ein grosser Unterschied. Milch bleibt auf absehbare Zeit unser wichtigster Rohstoff, aber die Wertschöpfung damit ist für uns teilweise ungenügend. Was wir dazu parallel, aber aktiv angehen, sind Milch- und Milchproteinalternativen, die zusehends in den Markt drängen. Hier wollen wir vorne mit dabei sein.

Die Erschliessung des chinesischen Marktes liegt wieder auf Eis. Was ist die Alternative?

Wir wollen Sulgen in Sachen Babynahrung USA-fähig machen. Das geschieht in Zusammenarbeit mit der US FDA, also der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde. Ende 2024, Anfang 2025 rechne ich mit ersten Lieferungen in die USA.

COO Géza Somogyi und CEO Ralph Siegl bei der Milchannahme in Sulgen. Bild: PD

Wird weiter Personal abgebaut?

Das kann ich nicht ausschliessen. Wir arbeiten noch nicht produktiv genug. Wir prüfen das laufend und zwar mit der nötigen sozialen Verantwortung.

Der Börsenwert liegt immer noch weit unter dem Umsatz. Werden die Aktionäre nervös?

Der Aktienkurs ist auch eine Folge der unglücklichen Refinanzierung mit der Hybridanleihe. Unsere Aktionäre verstehen das. Wir sind derzeit kein Dividendentitel. Und wir werden am ersten Call-Date, dem 21. Juni 2023 den ausstehenden Hybrid-Bond über nominal 125 Millionen Franken noch nicht zurückzahlen und die Zinszahlungen für ein weiteres Jahr aufschieben.

Werden die Aktionäre Geld für die weitere Finanzierung bereitstellen müssen?

Wir prüfen laufend alle Optionen. Wenn die Voraussetzungen für eine Kapitalerhöhung geschaffen sind, wäre das sinnvoll.

Gibt es schon Übernahmeangebote aus der Lebensmittelindustrie?

Nein.

Was passiert aktuell in Hochdorf?

Bis auf weiteres nutzen wir die dortigen Produktionskapazitäten für die Geschäftsentwicklung ungehindert weiter. Die Arealentwicklung durch die Gemeinde läuft und wird voraussichtlich keinen Zeitdruck auf uns ausüben. Wir haben einen guten und regelmässigen Austausch mit der Gemeinde Hochdorf dazu.

Wie steht es mit dem Verkauf der Liegenschaften?

Die Gemeinde hat Ende 2021 das gesamte Areal in Hochdorf gekauft, das wir seither für 3 Millionen Franken pro Jahr zurückmieten.

Wird der Sitz ganz nach Sulgen verlegt und der Name des Unternehmens geändert?

Mittelfristig halten wir an der Fokussierung auf den Standort Sulgen fest. Eine Namensänderung ist nicht geplant. Niemand ändert den Namen, wenn er umzieht.

In Sulgen hat Hochdorf 90 Millionen Franken investiert. Geht sich das aus?

Derzeit noch nicht.

Verluste eingebremst Die Sanierungsmassnahmen beim Milchverarbeiter Hochdorf sind in vollem Gange. CEO Ralph Siegl hat bei der Präsentation der Geschäftszahlen für das Jahr 2022 einen Verlust ausgewiesen, der allerdings geringer ausfällt als noch 2020 oder 2019. Im laufenden Jahr soll zumindest auf betrieblicher Stufe ein Plus erzielt werden. Hochdorf hat 2022 einen Umsatz von 292,1 Millionen Franken erzielt. Das sind 3,7 Prozent weniger als 2021. Das Ergebnis werde zusätzlich durch höhere Energie-, Rohstoff- und Lieferkosten belastet, so Siegl. Man habe gerade im ersten Halbjahr die gestiegen Kosten nicht ganz kompensieren können. Deshalb sei das Betriebsergebnis (Ebit) im ersten Halbjahr mit minus 16 Millionen Franken negativ gewesen. Im zweiten Semester 2022 konnte das Ergebnis auf minus 4,2 Millionen Franken reduziert werden. Für das Gesamtjahr betrug das Betriebsergebnis minus 20,1 Millionen Franken. Der Konzernverlust beläuft sich auf 15,8 Millionen Franken. (bor)

