Ernährung Neue Proteine braucht das Land: Käser aus Muolen hat Joghurt aus Lupinen entwickelt Am Ostschweizer Food Forum in Weinfelden stand die Suche nach neuen Proteinen im Vordergrund. In der Ostschweiz sind nicht nur Grossunternehmen wie Hochdorf oder Micarna im Geschäft mit Fleisch- oder Milchalternativen. Ein Käser aus Muolen hat ein Joghurt aus Lupinen entwickelt. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Die Lupine ist nicht nur schön anzusehen: Aus ihren Bohnen gewinnt der Muolener Käser Johannes Eberle und die Vegional GmbH ein Joghurt. Bild: Ueli Wild

Es war ein Freund vom Rugby Club St.Gallen, der Johannes Eberle von der Käserei Muolen einst fragte, ob er auch aus etwas anderem als Milch einen Käse machen könne. Und Eberle nahm die Herausforderung an, die sich als gar nicht so leicht herausstellte. Jedenfalls sind den Versuchen in Eberles Küchen mehrere Mixer zum Opfer gefallen. «Einer ist mir explodiert, ich musste nachher die ganze Küche renovieren», sagt er. Aber aufhalten liess er sich davon nicht.

Das Resultat seiner Bemühungen stellte Eberle am Ostschweizer Food Forum vor, das am Freitag in Weinfelden die Messe Schlaraffia lostrat. Es ist eine Joghurtalternative aus Lupinen, angebaut auf dem Wylandhof im Zürcher Weinland. «Viele Alternativprodukte für Fleisch oder Käse kommen aus dem Ausland oder die Rohstoffe dafür müssen importiert werden», sagt Eberle. «Ich wollte ein Produkt herstellen, das aus regional angebauten Rohstoffen besteht – und möglichst ohne Zusatzstoffe auskommt.» Und beim Produktionsprozess für das Lupighurt entstehe auch kein Abfall.

Trotz der Unterschiede bei der Herstellung, gibt es auch Ähnlichkeiten: «Es gibt auch hier einen Fermentierungs- und Reifeprozess», sagt Eberle. Für die Herstellung des Lupighurts arbeitet Eberle mit der Mooser Chaesi in Istighofen zusammen, die über eine Joghurt-Abfüllanlage verfügt. «So können wir bestehende Anlagen nutzen.» Verkauft wird das Joghurt ebenfalls über die Mooser Chaesi, «wir sind aber auch im Gespräch mit Detailhändlern», sagt Eberle.

Johannes Eberle (links) und seine Geschäftspartner Samuel Moser und Peter Egger von der Mooser Chäsi in Istighofen. Bild: PD

Tatsächlich stossen die Probiererli am Foodforum auf Interesse. Trotz des etwas bitteren Geschmacks. «Lupinen stecken voller Bitterstoffe», sagt Eberle. «Die meisten davon bringen wir im Produktionsprozess aber raus.» Noch tüftle man daran, die Bitterkeit weiterzusenken, «aber manchen Leuten schmeckt auch genau dieser Hauch Bitterkeit.» Überhaupt stehe die Vegional erst am Anfang. Weiterhin bestehe das Ziel, einen Käse aus Lupinen herzustellen.

Was nicht heisse, dass die Käserei Muolen eines Tages keine Appenzeller oder Bischofszeller Nachtwächterkäse mehr produzieren werde. «Das Aroma und die Cremigkeit eines guten Rohmilchkäses ist kaum zu ersetzen», sagt Eberle. «Aber wir können etwas Neues anbieten, das auch der Schweizer Landwirtschaft neue Chancen eröffnet.»

Auch der Ei-Ersatz der Illnauer Fieldfood AG ersetzt ein Ei nicht ganz. «Ein Rührei kann man daraus nicht machen», sagt CTO David Ebneter am Stand am Food Forum. Doch die beiden Versionen des «Eggfield», als Flüssigkeit oder Pulver verkauft, ersetzt in der Küche einige Eier: Dort wo geschlagenes Eiweiss Guetzli oder Mousses luftig macht zum Beispiel, oder dort, wo das Ei den Teig zusammenhält. Hergestellt wird dieser Eiersatz aus der Flüssigkeit, in der zuvor Kichererbsen oder Linsen für die Weiterverarbeitung gekocht wurden. «Wir nutzen also ein Nebenprodukt der Lebensmittelindustrie», sagt Ebneter.

Am Anfang stand die Anfrage einer Bäckerei, die vegane Kuchen herstellen wollte. Bäckereien sind auch heute unter den Kunden, hinzukommen weitere Betriebe, meist aus der Lebensmittel- oder Gastrobranche. «Wir verkaufen in erster Linie an andere Unternehmen, nicht an Konsumenten», sagt Ebneter. Doch das könne sich noch ändern. «Wir stehen noch am Anfang.»

Micarna will die Schweiz Pflanzisieren

Doch es sind nicht nur kleine, junge Unternehmen, die bei den alternativen Proteinen mitmischen. Auch die Migros will die Schweiz pflanzisieren, sagt Cornell Herrmann. Verantwortlich dafür ist ausgerechnet die Micarna, die Fleischverarbeiterin des Konzerns- Herrmann, verantwortlich für den fleischlosen Dinge: Kein Wunder. Sind die Proteine einmal aus den Pflanzen gewonnen, spiele es keine grosse Rolle, ob man eine Kalbsbratwurst herstellt oder eine aus pflanzlichen Proteinen. «Die Prozesse sind dieselben», sagt Herrmann, stellvertretender Leiter der Abteilung bei Micarna.

Der Trend sei klar: Fleischalternativen werden immer beliebter. Dass der Aktienkurs des amerikanischen Pioniers Beyond Meat eingebrochen sei, signalisiert für Herrmann keine Trendwende. Die Branche ist grösser geworden, sagt er. «Neue Konkurrenten haben innovative Produkte auf den Markt gebracht, Beyond Meat ist stehen geblieben.» Fressen und gefressen werden: Auch auf dem Markt für pflanzliche Proteine herrscht das Gesetz des Dschungels.

So hat auch Micarna hier nicht nur Erfolge vorzuweisen. Burger und andere Fleischalternativen aus Insekten wurden bald eingestellt, ebenso wie Hybridprodukte aus pflanzlichen Proteinen, gemischt mit Fleisch. «Die Nachfrage fehlte», sagt Herrmann. Dafür scheint die V-Love-Linie durchaus Erfolg zu haben. Auch hier gleichen die Produkte bekannten Fleischgerichten wie Würsten oder Burgern. «Die Konsumenten wollen das so, so müssen sie ihre Gewohnheiten am wenigsten ändern», erklärt Herrmann.

Neu gibt es neben dem veganen Cervelat und der veganen Bratwurst auch ein veganes Snack-Knackerli, das es auf einem Tisch am Food Forum zu versuchen gibt. Beim ersten Biss durchaus ansprechend, in der Mitte etwas trocken.

Der «Protein-Shift» ist da

Nicht ganz verwunderlich, würde Lukas Hartmann sagen, Innovationschef beim Milchverarbeiter Hochdorf. «Ganz ans Fleisch herankommen wird man wohl nie», sagt er. Das gelte für Fleisch ebenso wie für Milch, aus der Hochdorf Babynahrung und Milch- und Proteinpulver für die Lebensmittelindustrie herstellt. Trotzdem ist für Hartmann eine Umwälzung im Gang. «Sei es wegen der Klimaziele oder wegen der Verfügbarkeit von Rohstoffen: Es geht weg von tierischen Proteinen hin zu pflanzlichen Alternativen», sagt Herrmann. «Das ist nicht ein Trend, der wieder verschwindet.»

In Sulgen steht der grösste Produktionsstandort der Hochdorf. Bild: Reto Martin

So bietet Hochdorf Babynahrung auf Basis von Reis und Soja an, oder Milchpulver aus pflanzlichen Fetten und Bohnen für die Schokoladenindustrie an. Und das Unternehmen, das in Sulgen seinen grössten Produktionsstandort unterhält, beobachtet die Entwicklung. Besonders interessant sind für das Unternehmen mikrobielle Proteine. «Man bringt Mikroorganismen dazu, tieridentische Proteine herzustellen.» Das klinge utopischer als es ist, denn die Lebensmittelindustrie nutze bereits verschiedene Prozesse, die für eine solche Präzisionsfermentation nötig wären, zum Beispiel beim Bierbrauen.

Kein Wunder, ist auch der Brauereikonzern AB Inbev bereits in Start-ups investiert, die an solchen Fleischalternativen tüfteln. Doch Brauereien könnten fermentieren, sagt Hartmann. Wenn es ums Trocknen und Pulverisieren gehe, habe Hochdorf die Nase vorn.