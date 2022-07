Ernährung Bühler baut Mühle in Jordanien Am Roten Meer in der Hafenstadt Akaba ist eine neue grosse Mühle des Uzwiler Lebensmitteltechnologiekonzerns Bühler eröffnet worden. Betrieb wird die Mühle von der Al-Hazaa Investment Group. Stefan Borkert 26.07.2022, 17.00 Uhr

In Akaba am Roten Meer hat die neue Mühle von Bühler ihren Betrieb aufgenommen. PD

Die Ernährungssicherheit im Nahen Osten soll verbessert werden. Dafür ist eine neue Mühle gebaut und in Betrieb genommen worden. Die Produkte der neuen Mühle Ayla Mill werden an Kunden in Jordanien und anderen Ländern der Region geliefert. Wie Bühler weiter mitteilt, ist es die grösste Mühle im Süden Jordaniens mit einer Produktionskapazität von 240 Tonnen pro Tag und einer Lagerkapazität von 3000 Tonnen. Die Ayla Mill ist demnach die einzige Getreidemühle in der Stadt Akaba. Mit der Ayla Mill stärkt die Al-Hazaa Investment Group ausserdem ihre Marktposition im Nahen Osten, indem sie ihre Mahlkapazität nun auf 5000 Tonnen pro Tag erhöht und in drei wichtigen arabischen Häfen der Region tätig ist.

Die Stadt Akaba sei als strategischer Standort für die Mühle gewählt worden, da die Al-Hazaa Investment Group so einen Beitrag zur Ernährungssicherheit in der Region leisten kann. Als einziger Seehafen Jordaniens werde der Standort der Mühle am Hafen von Akaba auch den Export von Produkten in die Nachbarländer erleichtern, schreibt Bühler. Marcel Scherrer, Head of Business Unit Wheat & Rye bei der Bühler Group, sagt:

Marcel Scherrer, Head of Business Unit Wheat & Rye, Bühler Group Uzwil. PD

«Ayla Flour wird eine Schlüsselrolle bei der Versorgung von Jordaniens Süden und anderer Länder mit hochwertigem Mehl spielen und so die Ernährungssicherheit in der Region verbessern.»

Um den historischen Namen von Akaba wiederzubeleben, hat die Al-Hazaa Investment Group den Handelsnamen Ayla für die Mühle gewählt, heisst es im Communiqué. Die Produktion der Mühle werde auch unter dem Markennamen «Ayla Flour» verkauft. Die Al-Hazaa Investment Group verfüge über mehr als 80 Jahre Erfahrung im Mühlenbereich und betreibe eine Reihe von Mühlen in vier Ländern des Nahen Ostens.

Die Ayla-Mühle arbeitet mit modernster digitaler Technologie. PD

1941 im Irak gegründet

Die Al-Hazaa Investment Group ist im Irak, Jordanien, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Die Gruppe ist in verschiedenen Sektoren aktiv, darunter Getreidemüllerei, Futtermittelherstellung, Nudel- und Pastaproduktion, Kunststoffproduktion, erneuerbare Energien sowie Projektmanagement und -umsetzung.

Die Al-Hazaa Investment Group ist 1942 im Irak gegründet worden. Nach eigenen Angaben ist es ihr Ziel, die Ernährungssicherheit im Nahen Osten zu konsolidieren, indem sie wichtige Grundnahrungsmittel zu hoher Qualität und günstigen Preisen liefert und erhält. Die Gruppe betont ausserdem die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsaktivitäten. Durch den Betrieb eines Solarkraftwerks in Jordanien habe die Gruppe ihre Kohlenstoffemissionen um 12’000 bis 13’000 Tonnen jährlich reduzieren können.