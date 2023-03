Risikofaktor Schweiz: IHK's am Bodensee pochen auf Stromabkommen

Energiesicherheit Schweiz ist ein Risikofaktor: IHK am Bodensee wollen Stillstand wegen EU-Verhandlungen nicht hinnehmen und fordern ein Stromabkommen Die Energieversorgung ist weiter angespannt. Die Industrie- und Handelskammern der Bodenseeregion pochen daher auf eine langfristige Klärung der Zusammenarbeit im Energiebereich. Das sei ein wichtiger Faktor für die Stärkung der gemeinsamen Wirtschaftsregion. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Energienetze in der Bodenseeregion sind eng verflochten. Bild: PD

Das europäische Energienetz ist eng vernetzt. Damit bestehen im Energiebereich auch im Wirtschaftsraum Bodensee zahlreiche gegenseitige Abhängigkeiten. Die unklare europapolitische Situation der Schweiz stelle längerfristig ein Risiko für das reibungslose Funktionieren der grenzübergreifenden Energieversorgung dar. Dieses Fazit zieht die Vereinigung der Bodensee-Industrie- und Handelskammern (B-IHK) an ihrer Direktorenkonferenz in Lindau. Die B-IHK umfassen aus Deutschland die IHK Bodensee-Oberschwaben, Hochrhein-Bodensee und Schwaben, aus Österreich die Wirtschaftskammer Vorarlberg sowie aus der Schweiz die IHK St. Gallen-Appenzell und die IHK Thurgau.

Starke Verflechtung bei der Energie

Das Stromnetz in der Bodenseeregion ist stark verflochten. Durch den seit Jahren praktizierten Stromaustausch über die Landesgrenzen hinweg werden unter anderem Stromengpässe in den jeweiligen Ländern ausgeglichen und die Netzstabilität verbessert, was zum Beispiel Stromausfällen vorbeugt.

Auch bei den Energieträgern bestehen Abhängigkeiten: Bei der Gasversorgung bezieht die Schweiz den gesamten Bedarf, inklusive Speicherkapazitäten, über ihre Nachbarstaaten. Umgekehrt sind die Schweizer Wasserkraftkapazitäten von grosser Wichtigkeit für die benachbarten Wirtschaftsregionen.

Die B-IHK schreiben nun in einem Communiqué, dass die Verhinderung einer Energiemangellage oberste Priorität habe, und zwar noch für diesen und in den kommenden Wintern. Die ausreichende und zuverlässige Verfügbarkeit von Energie sei eine Grundvoraussetzung für jegliche wirtschaftliche Aktivität. Durch den grenzübergreifenden Charakter des Wirtschaftsraums Bodensee sei dabei die Zusammenarbeit der angrenzenden Länder auch in diesem Bereich eine wichtige Voraussetzung. Dies mache eine grundsätzliche Vereinbarung im Energiebereich unabdingbar.

Stromabkommen ist blockiert

Schon vor mehr als 15 Jahren wurde versucht, ein Energieabkommen am Bodensee zu schliessen. Bild: Manuela Jans

Die EU und die Schweiz hatten eine solche bereits ab 2007 angestrebt. Doch solange keine grundsätzliche Klärung über die Fortführung des bilateralen Wegs zwischen der Schweiz und der EU bestehe, sei auch ein Stromabkommen blockiert. Die Klärung der rechtlichen Beziehungen müsse daher mit Vehemenz weiterverfolgt werden. Bis dahin müsse mindestens die Kooperation der Netzbetreibergesellschaften ausreichend geklärt sein, damit keine Risiken für die Netzstabilität in den Grenzregionen bestünden.