So bereiten sich Ostschweizer Firmen auf einen Energiemangel vor

Energie Öl, Holz, Biomasse, Fotovoltaik – so bereiten sich Ostschweizer Firmen auf eine allfällige Unterversorgung mit Strom und Gas vor Im Winter könnten Strom und Gas knapp werden. Dessen sind sich auch Ostschweizer Unternehmen bewusst und treffen Vorbereitungen, um allfällige Mängel in der Energieversorgung, so gut es geht, abfedern zu können. Ein Extremszenario wie ein Blackout wäre hingegen kaum zu bewältigen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Der Technologiekonzern Bühler ist ein Grossverbraucher von Strom und Gas in seinen Gebäuden am Hauptsitz in Uzwil, wo rund 2500 Mitarbeitende tätig sind. Urs Bucher (Uzwil, 7. Februar 2019)

Mitarbeitende ins Homeoffice beordern, Büros weniger warm heizen, Produktion umschichten, einen Teil der Läden schliessen, im Fall von Zweistoffanlagen von Gas auf Öl umstellen – solche und andere Massnahmen sehen Unternehmen vor, falls es in der Schweiz im Winter zu einem Mangel an Strom und/oder Gas kommen sollte.

Wie sieht es in der Ostschweiz aus? Im Sittertobel produziert Vifor Pharma Medikamente, unter anderem Präparate gegen Eisenmangel. Derzeit wird das Werk ausgebaut. «Am Standort in St.Gallen setzen wir primär Elektrizität und beim verbleibenden Teil an fossiler Energie derzeit Gas ein», schreibt Firmensprecher Thomas Hutter auf Anfrage. Und:

«Wir können dies aber kurzfristig auf Öl umstellen.»

Weiter schreibt Hutter, als vom Bund definierte kritische Infrastruktur könne man zudem «auf eine prioritäre Versorgung mit Elektrizität» zählen, um «die Produktion auch bei potenziellen Engpässen aufrechterhalten zu können». Die Eidgenossenschaft fasst das Spektrum der Kritischen Infrastrukturen (KI) in neun Sektoren, unterteilt in 27 Branchen. Dazu zählen auch «Chemie und Heilmittel», konkret «die schweizerische chemische-pharmazeutische Industrie». Betreffend Energieversorgung der Vifor Pharma schreibt Hutter:

«Wir erwarten in diesem Winter keine Probleme.»

Molkerei Biedermann nutzt Holzschnitzelanlage und Abwärme

Viel Energie benötigt auch die grösste Schweizer Milchverarbeiterin Emmi, zu dem unter anderem die Molkerei Biedermann in Bischofszell gehört. Diese verarbeitet 44'000 Tonnen Milch jährlich und stellt zusätzlich 5000 Tonnen vegane Produkte her. Biedermanns Stromverbrauch beträgt rund 8000 Megawattstunden im Jahr, was ungefähr dem Konsum von 2000 Vier-Personen-Haushalten entspricht.

Emmi-Sprecherin Simone Burgener sagt, die Molkerei Biedermann generiere einen Viertel ihres Energiebedarfs mit einer Holzschnitzelanlage. Zur Abdeckung von Prozessspitzen bei der Erzeugung von Dampf, der für die Erhitzung der Milch notwendig ist, setzt das Bischofszeller Unternehmen duale Gasbrenner ein. Burgener sagt:

«Diese können bei Bedarf auch mit Öl betrieben werden.»

Für die Gebäudeheizung nutzt die Molkerei Abwärme aus den Produktionsanlagen.

Biedermann plant ausserdem ein neues Logistikgebäude. In diesem Zusammenhang und mit Blick auf Nachhaltigkeitsziele sowie weitere Reduktionen des Energieverbrauchs und CO 2 -Ausstosses sagt Burgener, man wolle die Wärme für den Produktionsbetrieb noch stärker auf nachhaltige Energieträger umstellen. Im Fall des geplanten Logistikneubaus bedeutet dies beispielsweise:

«Die Kälteerzeugung wird optimiert und damit der Energieverbrauch weiter gesenkt, und die Abwärme wird genutzt, um den Heizenergieverbrauch weiter zu reduzieren.»

Über Emmi und deren Standorte generell sagt Burgener, kurzfristig bleibe Gas als Energiequelle für die Milchverarbeitung wichtig. Man decke aber einen zunehmenden Teil der Prozessenergie mit Holzschnitzel- und Fotovoltaikanlagen sowie Fernwärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen ab. Punktuell versuche Emmi, die Umstellung auf alternative Energien zu beschleunigen, und eine Arbeitsgruppe erstelle «Priorisierungs- und Notfallpläne». Emmi als Teil der KI «Lebensmittelversorgung» gehe zudem davon aus, «im Fall einer landesweiten Mangellage als systemrelevant eingestuft und privilegiert mit Gas versorgt zu werden».

Bühler investiert in Anlagen zur Verbrennung von Biomasse

Kommt es hart auf hart, wäre von Strom- und Gaskürzungen «sicherlich auch Bühler betroffen», und zwar in der Schweiz, aber auch in Deutschland, wie der Uzwiler Technologiekonzern schreibt. Der Anlagenbauer, der kontinuierlich daran arbeitet, nachhaltiger zu werden, schlüsselt die Deckung seines Energiebedarfs hierzulande wie folgt auf: ein Drittel mit Strom aus Wasserkraft, ein Drittel aus Biomasse (Holz) für die Gebäudeheizung und ein Drittel aus Gas und Öl.

Um die Produktion in seinen Betrieben gegen eine allfällige Knappheit an Gas zu wappnen, trifft Bühler in der Schweiz diverse Massnahmen:

«Dazu gehören der Ersatz von Erdgas durch Flüssiggas und die Bevorratung von Öl- und Biomassemengen.»

Betreffend Stromverbrauch erarbeitet Bühler derzeit Pläne, «wie wir unseren Betrieb bei einer Stromknappheit von bis zu 50 Prozent aufrechterhalten können». Im Weiteren hat Bühler entschieden, in neueste Anlagen für die Verbrennung von Biomasse zu investieren, um die in den Anwendungszentren hergestellten Nebenprodukte zu verwerten, die nicht mehr zur Herstellung von Nahrungsmitteln oder Tierfutter taugen.

Bühler äussert die Ansicht, mit all diesen Massnahmen «eine gewisse Zeit der Gasknappheit überbrücken zu können». Aber:

«Der schlimmste Fall, nämlich der eines Stromausfalls, ist mit keinem vernünftigen Mittel abzudecken.»

Migros legt Fokus auf die Landesversorgung

Eine Anfrage an die Migros Ostschweiz wird von deren Sprecher Andreas Bühler an den Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) weitergeleitet. Dies, weil sich «eine nationale Migros-Expertengruppe um die Herausforderungen rund um die mögliche Strom- und Energieknappheit kümmert». MGB-Sprecher Marcel Schlatter teilt zunächst mit:

«Wir fühlen uns gut vorbereitet und es gibt keinen Grund zur Panik – selbst minutiöse Vorbereitungen für Extremszenarien bedeuten schliesslich nicht, dass diese auch umgesetzt werden müssen.»

Aber auch Schlatter weiss:

«Sollte kein Strom mehr zur Verfügung stehen, hätten wir tatsächlich ein Problem. Aber auch hier bereiten wir entsprechende Eventualplanungen vor.»

Grosse Energieverbraucher sind die Industriebetriebe der Migros, beispielsweise die Jowa-Bäckereien, wovon eine in Gossau neben dem Hauptsitz der Migros Ostschweiz steht. Die Jowa benötigt für gewisse Produktionslinien Gas. Würde es daran mangeln, würde der Betrieb, wo dies möglich ist, zuerst auf Öl umgestellt. Und wo dies nicht geht? Schlatter schreibt, die Migros-Industrie generell betreffend:

«Denkbar ist für uns zum Beispiel, dass wir die Herstellung gewisser Produkte in eine andere Produktionsstätte der Migros verschieben.»

Unbestritten ist laut Schlatter indessen: «Stünde weniger Gas zur Verfügung, müssten wir Prioritäten setzen.» Das heisst:

«Der Fokus würde hier klar auf Anlagen liegen, welche für die Produktion von Nahrungsmitteln, also für die Landesversorgung, vorgesehen sind.»

Die fragile Lage hat die Migros zudem bewogen, «unsere Nachhaltigkeitsstrategie nochmals zu beschleunigen». Man habe bereits grosse Investitionen getätigt, schreibt Schlatter und nennt als Beispiel die Milchverarbeiterin Elsa, die ihre Gasheizung durch eine Heizung mit Holzpellets ersetzt hat.

