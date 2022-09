ENERGIE Grossbaustelle Sommerau: Aepli Metallbau will in Gossau auch Strom produzieren Zwei Produktionshallen gehören zum Standort der Aepli Metallbau, der in Gossau neben der Autobahn entsteht. Nun haben die Arbeiten an der Fotovoltaikanlage begonnen. Im Sommer produziert sie mehr Strom, als das Unternehmen brauchen kann. Eine Batterie so gross wie ein Container soll etwas davon speichern. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roman Aepli auf dem Dach der Produktionshalle in Gossau. Hier entsteht eine grosse Solaranlage. Reto Martin

Wer in den letzten Monaten auf der Autobahn an Gossau vorbeifuhr, konnte die Baustelle kaum übersehen: Auf dem Areal Sommerau baut die Aepli Metallbau ihren neuen Sitz, zwei Produktionshallen und ein Bürogebäude. Statt wie bisher an drei Standorten werden die 210 Mitarbeitenden des auf Fassaden spezialisierten Unternehmens künftig hier arbeiten. Bei den Produktionshallen ist es schon bald so weit.

Bereits hängen Transportkrane an den Decken. In einer der Hallen stehen bereits erste Regale für ein Blechlager und eine neue Maschine. Von allein holt sie sich Blech aus den Regalen, ein Laser schneidet sie zurecht und sortiert sie, sodass die Mitarbeitenden sie nur noch abholen müssen. In dieser Grösse wohl die erste solche Maschine in Europa, sagt Verwaltungsratspräsident Roman Aepli. Bereits Mitte Oktober soll sie in Betrieb genommen werden. «Mit eigenem Strom.»

Strom für 350 Haushalte

Denn auf dem Dach der Halle, in der Aluminium-Elemente für Fassaden produziert werden, wird eine grosse Fotovoltaikanlage gebaut. Die erste Tranche, rund ein Drittel der 6000 Quadratmeter, soll schon im Oktober ans Netz gehen. Auf diesem Dachabschnitt haben die Arbeiten schon begonnen. Die Halterungen sind bereits ausgelegt, nächste Woche werden die Solarpanels montiert. Wer jetzt solche Module bestellt, muss oft Monate warten, Aepli hat sie sich schon letzten November gesichert. «Wir sahen, dass es Lieferengpässe gibt, die Preise steigen, da haben wir bestellt. Das war noch vor dem Krieg.»

Im Sommer liefert die Anlage genug Strom für den Betrieb. Reto Martin

Insgesamt reicht der Strom, der hier produziert wird, für rund 350 Haushalte. «Im Sommer können wir unseren Energiebedarf damit mehr als decken», sagt Aepli. «Im Winter müssen aber auch wir Strom vom Netz beziehen.» Insgesamt könne sich Aepli Metallbau so zu gut 70 Prozent selbst mit Strom versorgen.

Neubau spart Energie

Dabei helfe, dass der Energieverbrauch mit dem Neubau sinkt. «Wir werden viele neue Maschinen einsetzen, die deutlich weniger Strom verbrauchen», sagt Roman Aepli. «Und im Bürogebäude brauchen wir praktisch keine Heizenergie mehr.» Dafür sorge die Fassade: Sie behält auch im Winter die Wärme im Gebäude.

«Nur schon die laufenden Computer und die arbeitenden Menschen heizen die Räume auf.»

Die Idee, alle drei Standorte und alle über 200 Mitarbeitenden der Aepli Metallbau an einem Standort zusammenzuziehen, wurde vor fünf Jahren geboren. «Dass wir hier Strom produzieren, war damals schon klar», sagt Roman Aepli. Neueren Datums ist der Plan, den eigenen Strom zu speichern. Mit einer Batterie von der Grösse eines Containers. Sie kann 500 Kilowattstunden Strom speichern. Sehr viel ist das nicht. «Bei Vollbetrieb hätten wir das in zwei Stunden verbraucht», sagt Aepli. «Für eine Nachtschicht, wo weniger Maschinen laufen, reicht es aber gut.»

Südfassade liefert im Winter mehr Strom

Sollte es im Winter aber tatsächlich zu Stromengpässen kommen, würde man wohl erst die Heizung herunterdrehen. «Dann ist es in der Produktion halt 14 statt 16 Grad warm. Das macht schon viel aus», sagt Aepli. Auch einige Maschinen könnte man ausschalten. Falle der Strom ganz aus, müsse man die Arbeit halt einstellen.

«Das ist für uns aber weniger schlimm als für ein Spital oder bei einem Unternehmen, das Nahrungsmittel kühlen muss.»

Mit grösseren Stromengpässen rechne er allerdings nicht. «Es ist wird wohl etwas aufgebauscht», sagt Aepli. Dass aber gerade im Winter der Strom knapp werden könne, stimme schon. Deshalb wird auch eine nach Süden ausgerichtete Fassade der Produktionshalle mit Modulen eingekleidet. «Im Winter, wenn die Sonne tief liegt, produziert diese Fassade noch gut Strom. Ausser bei Nebel und Sturm.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen