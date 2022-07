Elektroschifffahrt Unfall nach dem Stapellauf: Erstes Elektroschiff für Passagiere auf dem Bodensee schlägt leck Der elektrisch angetriebene Katamaran der Bodensee-Schiffsbetriebe kann nicht wie geplant am 18. Juli den Betrieb aufnehmen. Getauft wird aber trotzdem. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Eine Stunde ging beim Stapellauf des E-Katamars alles gut, dann passierte der missliche Zwischenfall. Bild: PD

Es war ein grosser Akt, als Ende Juni das 3,6 Millionen Euro teure MS Artemis in Friedrichshafen vom Stapel gelassen wurde. Das erste vollelektrische Passagierschiff am Bodensee für 300 Personen ist so gut wie fertig. Den Namen wird das Schiff nicht behalten, denn am kommenden Sonntag wird der E-Katamaran auf der Mainau getauft. Doch, als das stolze Schiff wieder zurück in die Werft gehievt wurde, passierte es. Der deutsche Sender SWR hat zuerst darüber berichtet. Das Schiff schlägt leck. «Es ist ärgerlich!», sagt Ingo Schillinger zu dem Sender. Er ist Manager für das Geschäftsfeld Elektroschiff der Werft Ostseestaal aus Mecklenburg-Vorpommern, die das Schiff für die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) gebaut hat.