Minus im Dorf, Plus an der Tankstelle: So schlägt sich Volg

Einkaufen Minus im Dorf, Plus an der Tankstelle: So schlägt sich der Lebensmittelhändler Volg nach der Pandemie Stattlichen Zuwachsraten während der Pandemie folgt nun ein leichter Umsatzrückgang: Diese Erfahrung macht neben Mitbewerbern auch der Lebensmittelhändler Volg. Eine Stütze sind die Topshops an Tankstellen. Und eine Wissenschaft für sich: die unterschiedlichen Öffnungszeiten der Dorfläden. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 06.02.2023, 16.00 Uhr

Der Volg in Hüttwilen, der im Februar 2022 nach einem zehntägigen Umbau wiedereröffnet worden ist. Bild: Donato Caspari

Der Nahversorger Spar hat diese Erfahrung gemacht, und auch bei den Volg-Dorfläden sieht es ähnlich aus: Während der Pandemie, als die Grenzen und die Beizen geschlossen waren und viele Konsumentinnen und Konsumenten Einkaufszentren und grosse Supermärkte eher mieden, erlebten kleinere Läden einen Zustrom an Kundinnen und Kunden. Doch seit die Pandemie vorüber ist, ist das Einkaufsverhalten wieder zu einem Gutteil vergleichbar mit früher.

Das Ergebnis bei den Betreibern vornehmlich kleinerer Lebensmittelläden: Der Umsatz der Spar-Schweiz-Gruppe ist im Geschäftsjahr 2022 (per Ende September) um 3 Prozent auf 826 Millionen Franken gesunken, wie seit Dezember bekannt ist. Und bei Volg mit insgesamt 4000 Mitarbeitenden? Hier nahmen 2022 die Verkäufe im Vorjahresvergleich um 1,5 Prozent auf 1,73 Milliarden Franken ab.

Im gleichen Atemzug erwähnen aber die Lebensmittelhändler, dass sie noch immer deutlich mehr verkauft haben als vor der Pandemie. Als Vergleichsjahr dafür wird 2019 herangezogen. Gegenüber diesem lag Spar 2022 um 14,4 Prozent im Plus und Volg um 13,7 Prozent. Ein Teil der neu gewonnenen Kundinnen und Kunden konnte also gehalten werden. Oder wie es Volg formuliert: Die Beliebtheit des Einkaufens im nahen Dorfladen halte an. «Viele der in den Vorjahren neu gewonnenen Kundinnen und Kunden kauften auch 2022 regelmässig im Volg ein.»

Tankstellenshops wachsen ungebrochen

Volg konsolidiert insgesamt 934 Verkaufsstellen, sieben mehr als im Jahr davor. Wichtigster Absatzkanal sind die 596 Volg-Dorfläden, wobei elf Filialen neu eröffnet wurden und ein Geschäft geschlossen wurde. Wie steht es um ihre Ertragslage? Volg-Sprecherin Tamara Scheibli schreibt: «Die grosse Mehrheit der Volg-Läden erzielte Betriebsgewinne in einem Rahmen, dass auch Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen getätigt werden können, die den neuesten Anforderungen an Technik, Ökologie und Nachhaltigkeit gerecht werden.»

Natürlich gibt es immer wieder Ausreisser. So etwa im aargauischen Scherz, wo der Volg zugesperrt werden sollte. Als Grund genannt wurde ein Strauss an Faktoren: höhere Kosten, Umsatzrückgang, zwingende, aber offensichtlich nicht zu stemmende Investitionen. Und die Gemeinde, der das Gebäude gehört und die das Ladenlokal bisher gratis zur Verfügung stellte, wollte neu einen Mietzins von monatlich 800 Franken erheben. Nach einer Petition liegen die Schliessungspläne vorläufig auf Eis. Über die bisherige Unterstützung der Gemeinde schreibt Scheibli generell: «Ganz vereinzelt kommt es vor, dass Läden von Gemeinden oder örtlichen Körperschaften (Dorfladen-Genossenschaften) mittels Aktivitäten oder finanziell unterstützt werden.»

Bei den Volg-Dorfläden sank der Umsatz 2022 um 2 Prozent auf 1,3 Milliarden Franken. Deutlich stärker büssten die von der Volg Konsumwaren AG belieferten 230 (im Vorjahr 223) freien Detaillisten ein, die mehrheitlich unter dem Namen Prima auftreten. Ihr Umsatz ging um 18,6 Prozent auf 70 Millionen Franken zurück. Scheibli sagt, von Umsatzrückgängen betroffen seien vor allem Detaillisten, die nicht als Prima aufträten, und die Abnahme der Anzahl Läden wird auch damit erklärt, «dass zum Beispiel bei einer Pensionierung des Betreibers keine Nachfolgelösung gefunden werden kann».

Ein Gegengewicht geschaffen zum Umsatzschwund bei den Dorfläden und freien Detaillisten hat Volg mit den Tankstellenshops. Hier werden 115 (im Vorjahr 111) Topshops an Agrola-Tankstellen beliefert, die wie Volg oder die Landi-Läden zum Agrarkonzern Fenaco gehören. Die Topshops, die eine Stärke bei Convenience-Produkten für den raschen und bequemen Konsum haben, steigerten den Umsatz um 5 Prozent auf 360 Millionen Franken.

Der Kniff mit der Teilabsperrung

Die Volg-Dorfläden werden entweder von der Volg Detailhandels AG oder von einer Landi-Genossenschaft betrieben und zu einem kleinen Teil von privaten Detaillisten. Die Betreiber legen auch die Ladenöffnungszeiten fest. Was auffällt: Diese unterscheiden sich teils erheblich, und ein Teil der Läden hat von morgens früh bis abends spät offen. So etwa jener im zürcherischen Bauma, der von Montag bis Samstag von 6 bis 22 Uhr geöffnet ist. Viele andere Läden haben von 6 bis 21 Uhr offen, und dann gibt es solche, die restriktiver sind, etwa der Laden im thurgauischen Andwil, der von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr (samstags 14 bis 16 Uhr) zugänglich ist.

Scheibli verweist zunächst auf die Ladenöffnungszeiten, die kantonal geregelt sind. Im Thurgau beispielsweise dürfen alle Läden von Montag bis Samstag von 6 bis 22 Uhr offen sein. In St.Gallen dagegen beschränkt das Gesetz die Öffnungszeiten auf 6 bis 19 Uhr (Samstag bis 17 Uhr), wobei die jeweilige politische Gemeinde einmal pro Woche die Ladenöffnung bis 21 Uhr zulassen kann. Dann gibt es aber noch erweiterte Ladenöffnungszeiten von 5 bis 22 Uhr in Tourismusgemeinden oder für «Läden und andere Verkaufsstellen, die zur Hauptsache Lebensmittel anbieten, mit einer Fläche bis höchstens 120 Quadratmeter».

Scheibli bestätigt diesen Befund. Bei Volg-Läden im Kanton St.Gallen, die länger als 19 Uhr offen haben, «hängt dies mit der kleinen Ladenfläche bis 120 Quadratmeter zusammen». Und: «Bei grösseren Läden werden ab 19 Uhr gewisse Teile der Verkaufsfläche abgesperrt, um die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.»

In der Praxis zählt bei Volg aber besonders auch das Kriterium des Kundenbedürfnisses. Deshalb werde für jeden Standort individuell geprüft, ob eine Veränderung der Öffnungszeiten sinnvoll ist. Wer früh öffne, locke als Kunden Pendler an, die auf dem Weg vom Dorf zur Arbeit ihren Morgenkaffee, den Znüni oder Lunch einkaufen, wusste schon der frühere Volg-Chef Ferdinand Hirsig. Und lange Öffnungszeiten am Abend erlaubten es den Leuten, sich noch rasch was für den Znacht zu besorgen.

Der Volg ist oft auch eine Post

Die damit einhergegangene Ausweitung der Öffnungszeiten vieler Volg-Läden ist aber nicht sakrosankt. Es kann auch wieder mal in die andere Richtung gehen, wenn die Nachfrage gerade zu Randzeiten als zu gering erachtet wird. So schränkt beispielsweise der Volg in Niederbüren, der sechs Tage die Woche von 6 bis 21 Uhr offen hat, ab 1. März 2023 seine Öffnungszeit am Samstag auf 7 bis 20 Uhr ein.

Von längeren Öffnungszeiten profitieren auch Kundinnen und Kunden, die in einem Volg Postgeschäfte erledigen möchten, beispielsweise einen Brief frankieren oder ein Paket aufgeben. Mittlerweile sind in 412 Volg-Läden Postagenturen integriert. Auch in vielen Spar-Läden findet sich eine Postagentur.

Aktiv ist die Volg-Gruppe ausserdem im Onlinegeschäft: Im Volgshop können Kundinnen und Kunden aus einem reduzierten Sortiment Ware bestellen und sich diese entweder per Post nach Hause liefern lassen oder in einem Volg-Laden abholen. Das Angebot ist nicht flächendeckend, und «der Volgshop ist auf tiefem Niveau erfolgreich», wie Scheibli schreibt. Mit anderen Worten: Die Zahl der Bestellungen ist sehr überschaubar.

