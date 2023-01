EIGENTUM Eine Immobilien AG soll Eigentum günstiger machen – und den Sanierungsstau auflösen Die Zinsen sind zwar gestiegen, Eigenheime sind aber weiterhin gefragt. So sind auch Eigentumswohnungen beliebt. Doch deren Sanierung stockt oft, weil nicht alle Eigentümer in einem Haus mitziehen können. Ein Forschungsprojekt schlägt deshalb ein neues Modell für Stockwerkeigentum vor. Damit wird nicht nur der Sanierungsstau angegangen – die Wohnungen wären auch günstiger, sagt Thomas Utz, Professor an der Fachhochschule OST. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Manche Häuser in der Schweiz müssten dringend saniert werden. Doch oft werden die Arbeiten hinausgezögert – auch weil das Geld fehlt. Mathias Förster

In der Schweiz herrscht Sanierungsstau. Ein Grund dafür: Den Eigentümern fehlt das Geld, um die nötigen Arbeiten vorzunehmen. Das ist gerade bei Stockwerkeigentum ein Problem. Für ein Innosuisse-Projekt erarbeitet das Institut für Innovation, Design und Engineering (IDEE) an der Fachhochschule OST mit Partnern aus der Wirtschaft einen Vorschlag für eine mögliche Lösung: eine Immobilien AG.

Herr Utz, Eigentumswohnungen sind im Trend. Sie sehen aber ein Problem dabei. Welches?

Eines, das viele Stockwerkeigentümer kennen – aber oft verdrängen. Ein Gebäude muss gewöhnlich nach 20 bis 25 Jahren saniert werden: Es sind Arbeiten an der Fassade nötig, man muss Fenster auswechseln, gerade in Zeiten wie diesen macht man sich Gedanken über das Heizsystem. Eine solche Sanierung müssen aber alle Stockwerkeigentümer in einem Haus gemeinsam beschliessen. Und das ist oft schwierig.

Warum?

Nicht alle haben die gleichen finanziellen Möglichkeiten und dieselben Interessen. Gerade bei den Preisen, die in den letzten Jahren für Wohneigentum bezahlt wurden, sind viele Eigentümer finanziell schon am Limit. So werden Sanierungen herausgeschoben – und am Ende entstehen Schäden, das Haus verliert an Wert. Deshalb haben wir in der Schweiz einen riesigen Sanierungsstau. Im jetzigen Tempo ginge es 100 Jahre, bis alle Gebäude einen langfristig nachhaltigen Standard erreicht hätten.

Viele Stockwerkeigentümer zahlen doch dafür in einen Erneuerungsfonds ein.

Ja. Aber der ist nicht obligatorisch. So gibt es in manchen Häusern keinen Fonds, anderswo ist er unterdotiert. Und wenn er nicht reicht, muss jeder Stockwerkeigentümer einzeln bei der Bank um eine Hypothek verhandeln. Die Stockwerkeigentümer können nicht gemeinsam zur Bank. Das macht alles noch komplizierter.

Und Sie haben eine Lösung dafür?

Im Rahmen eines Innosuisse-Projekts haben wir zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft die Idee einer Immobilien AG ausgearbeitet. In dieser AG wären die Stockwerkeigentümer Aktionäre einer Aktiengesellschaft mit Nutzungsrecht an einer Wohnung. Wir nennen sie Flächennutzer. Neben den Eigentümern wäre auch ein Investor unter den Aktionären. Er wohnt nicht hier, er hat aber Kapital investiert. Dafür zahlen die Nutzer einen Zins, der über dem Referenzzinssatz liegt. Ausserdem zahlen sie jährliche Sanierungsbeiträge. So zahlen die Eigentümer monatlich etwas mehr, dafür wäre der Kauf günstiger.

Die Immobilien AG soll eine preisgünstigere Variante des Wohneigentums sein. Fotolia

Und das reicht dann für die Sanierungen?

Wie hoch die Beiträge sein müssen, lässt sich in einer Lebenszyklusrechnung berechnen. Und statt dass die Beiträge auf einem Konto landen, kann das Kapital bewirtschaftet werden. Damit kann man laufend die Hypothek zurückzahlen. Muss dann wirklich saniert werden, lässt sie sich leicht wieder aufstocken. Für die Nutzer entstehen keine zusätzlichen Kosten. Und sie müssen nicht einzeln mit der Bank verhandeln – dafür gibt es die AG. Denn die Hypothek läuft über sie.

Doch die Stockwerkeigentümer wären in dem Modell auch nicht mehr wirklich Eigentümer. Er wäre nur noch Aktionär.

Das stimmt. Aber die Immobilien AG wäre per Aktionärsbindungsvertrag so ausgelegt, dass man trotzdem die gleichen Rechte hat, wie ein Stockwerkeigentümer. Man wäre ebenso unkündbar. Aber klar, der emotionale Wert ist vielleicht nicht mehr so hoch. Es ist nicht mehr so richtig «mein Eigenheim». Auch wenn sich faktisch nichts ändert.

Das Modell ähnelt etwas gewissen Genossenschaftsmodellen.

Wir haben für unser Projekt verschiedene Modelle geprüft und angeschaut. Auch die Genossenschaft hätte viele Vorteile. Aber in einer Genossenschaft wäre man eben nicht Eigentümer. Man müsste immer noch Miete bezahlen und man wäre nicht unkündbar. Und das sind oft die Gründe, weshalb man Eigentum will. Gerade auch für ältere Leute.

Thomas Utz ist Co-Leiter des Instituts für Innovation, Design und Engineering (IDEE) an der Fachhochschule Ost.

Die Immobilien AG sieht auch einen Investor vor. Warum soll der mitmachen?

Einerseits ist es eine nachhaltige Investition. Sein Kapital wird gut verzinst, wir schlagen zwei Prozent über dem Hypothekarzins vor. Das kann für institutionelle Anleger durchaus attraktiv sein. Interessant wäre es aber auch für Gemeinden.

Warum?

Wenn eine Gemeinde Bauland besitzt, kann sie es heute entweder verkaufen oder es im Baurecht vergeben. Beide Modelle haben aber auch Nachteile: Läuft das Baurecht ab, müsste man das Gebäude abbrechen oder die Gemeinde muss es kaufen. In einer Immobilien AG könnte die Gemeinde das Land als Kapital hineingeben. Das Kapital würde verzinst. Und als Investorin kann die Gemeinde dafür sorgen, dass die Gebäude regelmässig saniert würden.

Was geht das die Gemeinde an?

Viele Gemeinden haben ein Interesse daran, dass gerade die Häuser im Dorfzentrum regelmässig saniert werden. Nur schon wegen dem Ortsbild. Aber sie kann die Eigentümer nicht zu einer Sanierung zwingen. Als Aktionäre haben sie ein Mitspracherecht.

Zu den Wirtschaftspartnern des Projekts gehören auch die Pensionskasse St.Gallen und die Virtuell Bau AG. Ist schon ein Haus in diesem Modell geplant?

Erst müssen wir noch ein paar steuerliche Fragen lösen - vorher wagt sich auch eine Pensionskasse nicht an das Projekt. Aber wir haben mit allen Beteiligten einen Verein gegründet, um das Modell vorwärts zu bringen. Wir reden mit Immobilienunternehmen, mit möglichen Investoren - und wir müssen auch die Leute davon überzeugen, dass Aktionär in einer Immobilien AG zu sein Vorteile gegenüber Stockwerkeigentum bringt.

