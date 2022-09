E-Mobilität Endlich: «Leinen los» für das erste E-Schiff auf dem Bodensee Die MS Insel Mainau ist ein vollelektrisch angetriebener Katamaran. Nun ist das erste grosse Elektroschiff fahrplanmässig unterwegs. Stefan Borkert 20.09.2022, 18.00 Uhr

Die MS Insel Mainau hat ihre Kursfahrten aufgenommen. PD

Nach der Taufe Mitte Juli gab es zunächst eine Pause, denn die MS Insel Mainau der Bodensee-Schiffsbetriebe Konstanz (BSB), die damals noch Artemis hiess, war beim Stapellauf Ende Juni leckgeschlagen. Jetzt hat das E-Schiff aber abgelegt, seine Begrüssungsfahrten absolviert und ist fahrplanmässig jeweils nachmittags zwischen der Insel Mainau und Unteruhldingen unterwegs. «Für uns läutet das E-Schiff eine Zeitenwende in der Bodensee-Schifffahrt ein», sagt BSB-Geschäftsführer Frank Weber und ergänzt, nach 200 Jahren motorisierter Schifffahrt sei es erklärtes Ziel der BSB, dass die gesamte Flotte auf dem Bodensee bis 2035 klimaneutral fahre.

Unterwegs mit 15 Stundenkilometern

Das erste E-Schiff, das oft fälschlicherweise als E-Fähre bezeichnet wird, ist ein Katamaran und hat eine Kapazität von bis zu 300 Personen. Gebaut hat es die Werft Ostseestaal in Stralsund und kostet etwa 3,6 Millionen Euro. Die MS Insel Mainau wird von einer Batterie mit 1000 Kilowattstunden angetrieben. Solarzellen auf dem Dach sorgen für einen Teil des Ladestroms. Über Mittag und nachts wird die Batterie aufgeladen. Der E-Katamaran ist mit einer Geschwindigkeit von etwa 15 Stundenkilometern unterwegs. Das Schiff ist 33 Meter lang und neun Meter breit.

Das E-Schiff verkehrt auf dem Überlinger See zunächst am Nachmittag. PD

Da vormittags auf der Verbindung ein weiterer Hafen angefahren werde und das Elektroschiff dafür nicht ausgelegt sei, werde das Schiff «Insel Mainau» vorerst immer nur nachmittags auf der Route unterwegs sein, sagte ein Sprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) in Konstanz. Sollte sich die «Insel Mainau» bis Ende 2023 im Fährbetrieb bewähren, will die BSB ein weiteres baugleiches Elektroschiff in Auftrag geben. Das Schwesterschiff könnte dann im Jahr 2025 in Betrieb gehen.

Gasfähre wird weitergebaut

Laut einem Bericht des Senders SWR wird die erste mit Flüssiggas (LNG) betriebene Autofähre, die zwischen Konstanz und Meersburg pendeln soll, Anfang nächsten Jahres den Betrieb aufnehmen. Der Bau hatte sich immer wieder verzögert. Seit Herbst standen die Arbeiten an dem Schiffsrohbau wegen Insolvenz der Werft dann komplett still. Weitergebaut wird die Fähre im Konstanzer Hafen demnach nun in Eigenregie der Stadtwerke Konstanz. Unterstützt werden diese von einem Hamburger Ingenieurbüro, das Erfahrungen beim Bau von Seeschiffen mit Gasantrieb habe, so die Stadtwerke.

Als Nächstes werde der Rohbau fertiggestellt, dann Schiffsausrüstung und Anlagentechnik eingebaut. Weiter heisst es, Abnahmen, Probefahrten und regulärer Betrieb seien dann Anfang nächsten Jahres möglich. Der Bau der ersten Gasfähre für den Bodensee hatte vor vier Jahren begonnen. Die Coronapandemie und die Insolvenz der Hamburger Werft haben die Arbeiten verzögert.