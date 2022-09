St.Galler MS Direct AG schafft in Arbon 350 neue Arbeitsplätze

E-Commerce 350 neue Arbeitsplätze in Arbon: St.Galler MS Direct AG baut am Bodensee aus Der elektronische Handel boomt. MS Direct erweitert ab 2023 den Standort Arbon, steigert die Anzahl der Mitarbeitenden auf insgesamt 600 und investiert in eine neue Fördertechnikanlage. CEO Luca Graf im Interview über den Standort Arbon und die Zukunft des Unternehmens. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem ehemaligen Gelände der V-Zug eröffnet MS Direct in Arbon 2023 einen neuen Standort. PD

Warum nicht ins günstigere Ausland gehen?

Luca Graf: Als Schweizer Unternehmen mit Sitz in der Ostschweiz investiert MS Direct gezielt in unsere Region, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Inland zu unterstützen.

Was gab den Ausschlag für diesen Standort?

Bei der Standortentscheidung waren mehrere Faktoren ausschlaggebend. Unser Wunsch war es, eine genügend grosse Fläche in der Nähe des bisherigen Standortes zu finden, damit wir unsere Mitarbeitenden komplett an den neuen Standort umziehen können. Durch die Nähe zum Hauptsitz und zu weiteren Standorten in der Umgebung können wir ausserdem flexibel auf Peaks reagieren. Schliesslich war auch Glück im Spiel, eine helle, lichtdurchflutete Halle mit guter Infrastruktur in dieser Grösse zu finden.

Was wird in Arbon genau gemacht?

Die MS Direct AG ist erfolgreich in der Logistik und im Fulfillment für E-Commerce-Unternehmen und investiert in Arbon gezielt in diesen Bereich. In den neuen Hallen in Arbon wird also keine Druckerei verbaut, noch werden dort Drucksachen zum Versand verarbeitet. In Arbon wird MS Direct als Dienstleister tätig sein. Dies ist ein stark wachsender und zukunftsorientierter Bereich. MS Direct hat als innovatives Unternehmen eigene Lösungen zum Beispiel im Bereich der grenzüberschreitenden Logistik und Zollabfertigung entwickelt. Solche Lösungen tragen zu unserem Wachstum bei, weil sie den Handel für unsere Kunden wesentlich einfacher machen.

Alle Prozesse der Auftragsabwicklung Unter Fulfillment, zu Deutsch: Erfüllung, Abwicklung, versteht man den kompletten Prozess der Auftragsabwicklung. Bekannt ist der Begriff vor allem in Bezug auf Amazon, weil über den Handelsriesen ebenfalls Fulfillment abgewickelt werden kann. Grundsätzlich liegt der Fokus auf den Aufgaben Lagerung, Kommissionierung, Transport und Auslieferung bis hin zur Retourenbearbeitung. Vor allem E-Commerce-Shops lagern oftmals die gesamte logistische Abwicklung der Aufgaben an Logistikdienstleister aus, da sie meist über keine eigenen Lager verfügen. Fulfillment-Dienstleister und -Logistikzentren bieten vielschichtige Services an, um Unternehmen alle Aufgaben abzunehmen, die mit der Logistik in Verbindung stehen. Dabei gibt es neben der einfachen Lagerung, Kommissionierung, Auslieferung und dem Retourenmanagement auch noch diverse Zusatzleistungen.

Luca Graf, CEO MS Direct AG, St.Gallen. PD

Gibt es Spezialitäten, die nur in Arbon gemacht werden?

Nein, die Dienstleistungen, die wir in Arbon abwickeln, entsprechen unseren Kernleistungen, wie bereits erwähnt, Fulfillment, Crossborder Logistik und Retouren. Diese Leistungen bieten wir auch an anderen Standorten wie zum Beispiel Muttenz an.

Welches Wachstum streben Sie für MS Direct in den kommenden Jahren an?

Die Jahre 2020/2021 waren wegweisend für die Branche. Wir haben mit gezielten Innovationen auf die Entwicklung reagiert, konnten uns als einer der führenden E-Commerce-Fulfillment-Anbieter etablieren sowie bestehende Partnerschaften ausbauen und neue gewinnen. Die Art und Weise, wie Marken Geschäfte machen, hat sich grundlegend verändert: Shopsysteme lassen sich schneller denn je aufsetzen, E-Commerce findet immer mehr auf Social Media und Marktplätzen statt. Diese Entwicklungen sind gekommen, um zu bleiben, und werden das Wachstum mittelfristig beflügeln.

Wie viele Mitarbeitende hat MS Direct heute und welcher Umsatz wird erzielt?

Die MS Direct AG beschäftigt aktuell rund 550 Mitarbeitende, wovon rund 270 Mitarbeitende am aktuellen Standort in Arbon tätig sind. Durch das Wachstum wird die MS Direct AG gesamthaft rund 900 Mitarbeitende und am Standort rund 600 Mitarbeitende beschäftigen.

Die Firma MS Direct AG in Arbon ist unter anderem Logistikcenter für Zalando. Reto Martin

Wie sieht es mit Online-Aktivitäten und Digitalisierung bei MS Direct aus?

Wir investieren ständig in Technologie und den operativen Betrieb als Grundlage für die Leistungserbringung und zur Erhöhung der Produktivität. Aktuell bauen wir den Fulfillment-Standort in St.Gallen zu einem der modernsten E-Commerce-Fulfillment-Standorte eines Dienstleisters in der Schweiz aus. Noch in diesem Jahr werden zentrale Leistungsbereiche des E-Commerce-Fulfillment über Lagertechnologien, wie ein automatisches Kleinteilelager, On-demand-Packaging-Maschinen und Förderbänder automatisiert. Diese Investitionen ermöglichen in Zeiten von Fachkräftemangel ein überproportionales Wachstum mit dem bestehenden Team.

Haben die Energiekrise, Holzpreis und Lieferkettenprobleme Auswirkungen auf das Geschäft von MS Direct?

Wir bereiten uns mit verschiedenen Szenarien auf den kommenden Winter vor und stellen auf den Prüfstand, wo Energie eingespart werden kann.

Die MS Direct AG nutzt den Einsatz von digitalen Möglichkeiten. Für den Transport braucht es aber noch immer Lastwagen. PD

MS Direct AG setzt auf elektronischen Handel Die MS Direct AG ist weiterhin auf Expansionskurs und eröffnet im Januar 2023 einen neuen Standort in Arbon auf dem ehemaligen Gelände der V-Zug. MS Direct stärkt im Bereich Logistik den elektronischen Handel, also E-Commerce, und investiert in Arbon gezielt in diesem Bereich. Gemäss dem Digitalführer Ionos umfasst E-Commerce ausser den Kaufvorgängen an sich sämtliche Prozesse, die einen Kauf einleiten und abwickeln. Ein Onlineshop fungiert dabei als zentrale Verkaufsplattform, auf der Kaufinteressenten nicht nur das Sortiment durchstöbern, sondern auch bestellen und über ein digitales System bezahlen können. In den neuen Hallen in Arbon wird also keine Druckerei verbaut, noch werden dort Drucksachen zum Versand verarbeitet. In Arbon werde MS Direct als Dienstleister für Unternehmen, die E-Commerce betreiben, tätig sein. MS Direct habe eigene Lösungen entwickelt. Solche Lösungen würden zum Wachstum beitragen, weil sie den Handel für unsere Kunden wesentlich einfacher machen, erklärt Unternehmenssprecher Michael Schoenenberger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen