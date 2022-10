Warum die Schützengarten-Männer keine Frauen finden

Diversität Die Schützengarten-Männer «hätten gerne Frauen in den obersten Führungsgremien» Christoph Kurer, Präsident, Mitinhaber und langjähriger Patron der ältesten Schweizer Brauerei Schützengarten, schweigt zur Belästigungsaffäre bei einer Tochtergesellschaft. Er äussert sich aber darüber, dass in Verwaltungsrat und Geschäftsleitung lauter Männer sitzen und woran die Kandidatur von Frauen einmal mehr gescheitert ist. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 18.10.2022, 18.02 Uhr

Schützengarten-Verwaltungsratspräsident Christoph Kurer (rechts) mit seinem Sohn und Verwaltungsrat Thomas Kurer im Bierflaschenmuseum der Brauerei.

Die Brauerei Schützengarten will sich zur Belästigungsaffäre derzeit nicht weiter äussern. «Im Moment können wir leider keine weiteren Auskünfte geben», schreibt Christoph Kurer in seiner abschlägigen Antwort auf die nachdrückliche Bitte um ein Interview. Die Familie Kurer ist Mitinhaberin Schützengartens; Christoph Kurer trat 1971, also vor über 50 Jahren, ins Unternehmen ein. Bis 2012 war Kurer CEO, seither präsidiert er den Verwaltungsrat, in dem seit 2020 mit seinem Sohn Thomas Kurer auch schon ein Mitglied der nächsten Generation der Familie sitzt.