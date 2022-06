Steckborn wird Firmensitz Schweiz: Bei Loxone denkt das Haus mit

Digitalisierung Steckborn wird Schweizer Firmensitz: Bei Loxone denkt das Haus mit Smarte Häuser liegen im Trend. Die österreichische Firma Loxone rüstet Wohnungen und Eigenheime mit Künstlicher Intelligenz und Hightech aus. Allerdings gibt es auch eine Gegenbewegung, die auf Low-Techgebäude setzt. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Der Schweizer Sitz von Loxone ist in Steckborn. PD

Es sind die Klassiker, die erzählt werden, wenn man auf das Thema Smarthome zu sprechen kommt. Bewohner werden vom Haus ausgeschlossen. Die Heizung hält plötzlich 40 Grad Raumtemperatur für notwendig. Die Jalousien gehen runter. Man steht im Garten und muss auf eine Wolke warten, damit man wieder zurück durch die Terrassentüre kann. Dennoch steigt die Nachfrage nach Smarthäusern.

Andreas Loscher, Fachspezialist Digitale Prozesse, beim Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA), sagt, das seien Einzelfälle. In der Regel würden die Systeme recht zuverlässig funktionieren. Problematisch sei es, wenn man verschiedene Systeme im Einsatz hat, die sich nicht miteinander abstimmen können.

Diese Problematik ist auch bei Loxone erkannt worden. Das Unternehmen hat seinen Schweizer Sitz, das Basecamp, in Steckborn eröffnet. Loxone-CEO Rüdiger Keinberger sagt:

«Echte Nachhaltigkeit ist bei einem Gebäude nur durch eine intelligente Automatisierung zu erreichen.»

Im frisch umgebauten Bürogebäude, dem Basecamp in Steckborn könne man sich von der Funktionalität überzeugen. Hier zeige man wie Nachhaltigkeit auch im Umbau wirtschaftlich funktioniere.

Er fährt fort, dass der Gebäudesektor rund 40 Prozent der globalen energiebedingten Treibhausgasemissionen erzeuge. Die Dekarbonisierung und Zukunftsfähigkeit von Gebäuden erfordere also wirksame Massnahmen in allen Schlüsselbereichen, sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Gebäuden.

Rüdiger Keinberger, CEO Loxone Group. PD

«Richtig gedacht und gemacht gehen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand. So lassen sich Büro-, Gewerbe sowie private Gebäude mit einer intelligenten Automatisierung nicht nur komfortabel und sicher ausstatten, auch der Energiebedarf des Gebäudes wird optimiert.»

Eine Energieersparnis im mittleren zweistelligen Prozentbereich pro Jahr sei bei solchen Gebäuden möglich. Das zeige das Potenzial gegenüber herkömmlich gesteuerten Objekten. Mit mehr als 200’000 realisierten Projekten in 100 Ländern sei Loxone Spezialist für intelligente Smarthäuser und Gebäudeautomation.

«2018 waren bereits 23 Prozent der in der Schweiz gebauten Einfamilienhäuser mit Loxone ausgestattet.»

Substanz erhalten, Energie optimal nutzen

Die hauseigene Technologie bestimmt auch das Basecamp in Steckborn. Es galt, das 1966 errichtete ehemalige Büro- und Lagergebäude der Scheerle AG nachhaltig zu einem Bürogebäude mit Schulungstrakt umzubauen. Marcel Amrhein, der für den Umbau zuständige Architekt sagt:

«Nachhaltigkeit bedeutet auch, ressourcenschonend zu bauen.»

Deshalb sei ihr erstes Ziel gewesen, behutsam von der ursprünglichen Substanz so viel wie möglich zu erhalten. Zugleich sollte das in die Jahre gekommene Gebäude thermisch und in der Ausstattung zum smarten Gebäude werden. Das Dach wurde neu isoliert und erneuert. Zudem wurde die grösstmögliche Fläche mit Fotovoltaik ausgestattet.

Richard Högl, Geschäftsführer Loxone Schweiz. PD

Das Zusammenspiel für alle Gewerke übernimmt der Miniserver von Loxone, das Gehirn jeder Loxone-Lösung. Richard Högl, Geschäftsführer Loxone Schweiz erklärt: «Der Miniserver beschattet die Räume beispielsweise rechtzeitig, sodass sich diese gar nicht erst aufheizen. Dadurch kann auf aktive Kühlenergie meist ganz verzichtet werden. Sollte der Einsatz der Klimaanlage dennoch notwendig sein, so ist dafür gesorgt, dass dies klimaneutral geschieht.»

CEO Keinberger ergänzt, im Winter hingegen nutze das Gebäude die solare Energie, um die Räume aufzuwärmen. Die Heizung werde dazu rechtzeitig gedrosselt, um Energie zu sparen. Die Entscheidung, wie welcher Raum klimatisiert werde, falle dabei einzeln für jeden Raum.

Die Heizungssteuerung lerne durch die intelligente Automatisierung sich selbst zu optimieren. Durch die Tagesabläufe der Gebäudenutzer wisse sie, wann welche Zieltemperatur erreicht sein müsse. Auch Beleuchtung und Beschattung funktionieren so. Mehr als 40 Mitarbeitende sind im Gebäude beschäftigt. Und über das Lager- und Logistikzentrum werde die ganze Schweiz erreicht.

Richard Högl erklärt die Technologie von Loxone. Stefan Borkert

Die Loxone-Gruppe beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende an mehr als 20 Standorten weltweit. In Österreich entsteht zurzeit der Loxone-Campus. Es handelt sich dabei um ein intelligentes Gebäude-Ensemble aus Hotel, Büro, Logistik ‒ sowie Schulungszentrum.

Nicht smart, aber trotzdem intelligent

Es geht allerdings auch mit weniger künstlicher, dafür mehr baulicher Intelligenz. Ueli Wepfer, Präsident von SIA Thurgau sagt, dass es verschiedene Ansätze in der modernen Architektur gebe, was die Ausstattung von Gebäuden angehe. Das reiche vom digital gesteuerten Haus bis hin zum Low-Techhaus.

Einen allgemeingültigen Begriff, was ein Low-Techgebäude ist, gibt es nicht. Das Energieinstitut Vorarlberg hat aber im Rahmen eines von der Internationalen Bodenseekonferenz initiierten Interreg-Projekts gemeinsam mit Projektpartnern aus der Schweiz, Liechtenstein, dem Allgäu und Oberschwaben eine Begriffsbestimmung zumindest mal für den Bodenseeraum vorgenommen.

Demnach ist ein Low-Techgebäude ein hocheffizientes Gebäude, das mit einfachen, aber sehr dauerhaften und ressourcenschonenden baulichen Komponenten das ganze Jahr die Bedürfnisse seiner Nutzer umfassend erfüllt. Die Gebäudehülle ist einfach, langlebig, sowie gut sanierbar. Notwendige Haustechnikkomponenten sollen einfach zu warten und zu bedienen sein. Ein Low-Techgebäude weist einen sehr geringen Energiebedarf und einen hohen Anteil von erneuerbaren Energien in der Wärme und Stromversorgung auf. Barrierefreiheit und damit Zugänglichkeit und Verständlichkeit für alle Generationen ist ein weiteres wichtiges Merkmal.

Der Einsatz aller Materialien erfolgt unter dem Gesichtspunkt grösstmöglicher Effizienz. Dabei wird natürlichen und lokalen Materialien der Vorzug gegeben. Grundsätzlich gilt, dass der Verzicht nicht zu höherem Energieverbrauch oder geringerer Effizienz führen sollte. Alle technischen Komponenten werden bewusst einfach, also zum Beispiel mechanisch gestaltet.

Datenschutz und mehr Komfort

Die Nachteile eines smarten Hauses werden so vermieden. Andreas Loscher sagt, dass ein intelligentes Haus Mehrkosten bei der technischen Ausstattung verursache. Auch müssten Risiken wie Ausfälle von Internet und Strom abgesichert werden. Hinzu kämen Hacking und der Gebrauch der anfallenden Daten.

Andreas Loscher, Fachspezialist Digitale Prozesse, beim Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA). PD

«Es müsste sichergestellt werden, dass die Daten nur für die vertraglich vereinbarte Anwendung genutzt werden und auch bei einem allfälligen Verkauf der betreffenden Firma oder bei einer Kündigung des Vertrages nicht weitergegeben werden dürfen.»

Datenschutzversprechen könnten eine kurze Haltbarkeit haben, wie der Kauf von Whatsapp durch Facebook gezeigt habe.

Die Vorteile eines Smarthauses hingegen seien der gesteigerte Komfort, sinkender Energieverbrauch und die Anpassung an die Bewohner. Das könne letztlich auch dafür sorgen, dass ältere Menschen länger in den eignen vier Wänden wohnen könnten. Wie Keinberger auch, sagt er, dass smarte Häuser oder Wohnungen ein Sicherheitssystem integriert hätten, das einen Alarm auslöse, wenn etwa mehr als 15 Stunden kein Schalter betätigt worden oder wenn der Herd nicht abgestellt worden sei.

Smarte Häuser werden immer mehr nachgefragt und gebaut. Gerd Altmann, Pixabay

