Digitalisierung Rapperswiler Start-up ebnet weltweit den Weg zur Baustelle 4.0 – und sagt der Zeitverschwendung den Kampf an Die Smino AG hat eine Software entwickelt, die Bauprojekte von der Planungsphase bis zur Schlüsselübergabe unterstützt. Bereits mehr als 8000 Unternehmen nutzen das Programm in Ihren Projekten, wovon gut 500 in der Ostschweiz realisiert werden. Stefan Borkert

Die Smino AG hat ein Programm auf den Markt gebracht, das Baustellen digitalisiert und effizienter macht. Bild: pd

Sandor Balogh, einer der beiden Gründer von Smino ist ein viel beschäftigter Mann. Die Smino AG aus Rapperswil-Jona wächst und expandiert. Im April ist eine Niederlassung im deutschen Düsseldorf gegründet worden. Und im Herbst soll, wenn alles nach Plan läuft, ein weiterer Standort in Wien aufgehen. Dann hätten wir den ganzen DACH-Raum abgedeckt, sagt Balogh. Er selbst kommt aus der Baubranche, hat als Architekt gearbeitet und ist dann ins Bauprojektmanagement gewechselt.

Was ihm immer zu schaffen machte, war der Umstand, dass auf dem Bau viel Zeit verschwendet wird, dass zu viel reagiert, statt agiert wird. Dem wird teils versucht, mit Excellisten Herr zu werden. Doch Balogh war klar, dass ein Werkzeug, ein Tool, eine Software fehlt, um die Arbeit in Bauprojekten einfacher zu machen. Er sagt: «Anderen ging es auch so. Bauprojekte werden immer komplexer. Es arbeiten viele Spezialisten an der Planung und Umsetzung. So kommt es, dass bereits am Morgen früh 50 E-Mails im Postfach liegen und das Telefon heissklingelt. Das kann man dann fast nicht mehr händeln.» Manche Kollegen bräuchten alleine schon fünf Minuten, um in den mit zahlreichen Aufgaben und Informationen versehenen Excellisten von oben nach unten zu scrollen. «Alle haben Mühe, die Informationsflut in den Griff zu bekommen.» Und so sei er dann auf die Idee mit Smino gekommen.

Ein Schwarm kommt zusammen

Smino leitet sich vom griechischen Wort «Sminos» ab und bedeutet Schwarm. Bei Planungs- und Bauprojekten kämen, wie bei einem Vogelschwarm, viele Individuen für eine begrenzte Zeit zusammen und würden ein gemeinsames Ziel verfolgen. Nach Erreichung des Ziels trennten sich die Individuen und eine neue Gruppe werde gebildet, um ein neues Ziel zu erreichen oder ein neues Projekt fertigzustellen. Balogh:

Sandor Balogh, Mitgründer Smino AG, Rapperswil Bild: pd

«Wichtig ist, dass alle Beteiligten an einem Bauprojekt miteinbezogen werden. So kann dann auch eine gewisse Schwarmintelligenz entstehen.»

Bevor sich die Vision von Balogh überhaupt erst den Weg in die Planungsbüros und Baustellen ebnen konnte, ging es zuerst noch darum, das Programm zu schreiben. Hier kommt Mitgründer Silvio Beer ins Spiel. Der studierte Maschinenbauer brachte nicht nur Start-up-Erfahrung mit, sondern war von der Idee von Beginn weg gleich begeistert. Im November 2016 erfolgte die Gründung der Smino AG in Rapperswil-Jona. «Zwei Monate später hatten wir schon die ersten Investoren an Bord», sagt Balogh. An Investoren mangelt es dem Unternehmen auch heute nicht und so wird bereits über die nächste Finanzierungsrunde nachgedacht, um weiter internationalisieren zu können, denn das Proptech schliesst eine Lücke und ebnet den Weg zur Baustelle 4.0 – weltweit.

Baubranche bewegt sich nur langsam

Die Digitalisierung setze sich in der Baubranche nur langsam durch, aber es bewege sich etwas, sagt Balogh. Manche Unternehmen seien gar nicht digitalisiert, andere schon weit fortgeschritten, wiederum andere würden mit der Digitalisierung nur Eigenwerbung betreiben. So hätten sie mit Unternehmen zu tun, die vorderhand sehr hohe Ansprüche an das Programm stellen, aber wenn man auf die Baustelle komme, der Bauleiter immer noch Papier und Bleistift benutze. «Viele Unternehmen sind noch nicht wirklich bereit für den Schritt in die Digitalisierung und es wird wohl noch viele Jahre dauern, bis sich diese durchgesetzt habe. Nur mit der Anschaffung einer neuen Softwarelösung ist es nämlich nicht getan, es braucht auch die Bereitschaft überholte Prozesse fallen zu lassen. Aber steter Tropfen höhlt den Beton.» Manche mögen ihn wegen einer solchen Aussage am liebsten zum Teufel jagen. Er jedenfalls hoffe, dass er nicht recht habe.

Das Tool von Smino kommt bei allen Beteiligten am Bauprojekt zum Einsatz. Bild: pd

Wachstum finanzieren

Die Investoren jedenfalls sehen die Chancen für Smino und die Notwendigkeit des Tools. «Wir haben unter anderem Investoren, die speziell nur in Proptech-Start-ups investieren, die sich somit in der Baubranche sehr gut auskennen.» Letztes Jahr konnte eine Finanzierungsrunde über mehr als drei Millionen Franken abgeschlossen werden. Es hätte auch viel mehr sein können. Die Finanzierungsrunde war stark überzeichnet. Smino nutzt das Geld, um das Wachstum vorwärtszutreiben. «Wir wollen oben mitspielen», sagt Balogh und dafür brauche es Manpower. Derzeit sind es gut 50 Mitarbeitende. Aber es sollten schon mindestens 200 sein, wenn man die Bauprojekte weltweit digitalisieren will. Die Anzahl der Nutzer wächst täglich. 26’300 sind es bereits. In mehr als 5600 Projekten wird Smino genutzt, gut 500 davon befinden sich in der Ostschweiz.

Von der Planung bis zur Schlüsselübergabe hilft Smino, die Übersicht zu behalten. Bild: pd

Das Interesse an dem Programm lässt nicht nach. Schon zu Beginn waren sich die Investoren sicher, dass ihr Geld gut angelegt ist. Sie treffen den Nerv der Zeit. So etwas braucht es dringend, hätten Planer und Bauunternehmer ihnen bestätigt. Der Durchbruch war 2018 geschafft, als mit dem ersten Auftritt an der Swissbau der Markteintritt erfolgte. Zwar hätten sie einen Stand in der hintersten Ecke und kaum Publikum verzeichnet, aber die wenigen, die sich Smino anschauten, waren vom Produkt überzeugt. Seither seien etliche Verbesserungen und Weiterentwicklungen vorgenommen worden. Balogh weiss:

«Wir haben kein Produkt, das der Zeit 30 Jahre voraus ist, sondern ein Produkt, das den Bedürfnissen der Baubranche jetzt und auch in Zukunft gerecht wird und das auf eine ganz einfache Art und Weise.»

Mitentscheidend sei, dass das Tool von Leuten entwickelt wird, die Bauprofis sind.

Der Staat bringt Bewegung ins Spiel

Warum die Baubranche in Sachen Digitalisierung hinterherhinkt, dafür hat Balogh weitere Erklärungen. Es gebe viele Gewerke, Planer, Architekten und alle haben ihre eigenen Interessen.

«Jedes Bauprojekt ist ein Unikat. Somit gibt es keine oder nur sehr wenig Standardisierung.»

Und der Baubranche gehe es eigentlich zu gut. Viele hätten keine Zeit oder kein Interesse an der Digitalisierung. Doch es komme nun langsam Bewegung in die Branche. Der Staat erlasse neue Vorschriften. Als Beispiel nennt er BIM (Building Information Modeling). Es handelt sich hier um einen digitalen und integrativen Ansatz für die Abwicklung von Projekten in der Baubranche. Damit lassen sich alle architektonischen, technischen, physikalischen und funktionalen Bauwerksdaten digital erfassen und visualisieren. Das Ergebnis ist ein intelligentes Gebäudedatenmodell. In der Schweiz sei es für öffentliche Hochbauten schon Pflicht und im Infrastrukturbau soll es bis 2025 ebenfalls zur Pflicht werden.

Das Tool von Smino unterstützt diese neue Arbeitsweise. «Unser Tool deckt alle Prozesse ab, von der Planung bis und mit der Ausführung.» Ein Ziel von BIM und auch von Smino sei es, der Zeitverschwendung den Kampf anzusagen. Sie hätten mit Kunden evaluiert und das Ergebnis laute:

«Bis zu 35 Prozent der Arbeitszeit ist verschwendete Arbeitszeit.»

Ein Grossteil der Zeit werde für die Suche nach Informationen verschwendet. «Weitere Zeitfresser sind Mängelbehebung und Konfliktlösung.» Wenn man nun das Tool einsetze, könne man einen Grossteil dieser verschwendeten Zeit einsparen. «Wir haben Kunden, die sagen, sie sparen mit Smino pro Woche einen Arbeitstag ein.» Weiter führe das Programm zu viel mehr Transparenz. Transparenz sei in der Baubranche kaum vorhanden. Nun hätte die Bauherrschaft und alle anderen Beteiligten die Möglichkeit, genau zu wissen, wo das Projekt im Moment stehe.

Gebäudepass und Künstliche Intelligenz

Information und Transparenz sind auch Grundlagen für ein weiteres von Smino und anderen Firmen gemeinschaftlich vorangetriebenes Projekt. Dabei handelt es sich um einen Gebäudepass. Dieser listet auf, was alles verbaut ist und gibt zum Beispiel Auskunft über die Höhe der grauen Energie des Gebäudes und welche Materialien verbaut worden sind. Graue Energie bezeichnet die benötigte Energie für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung. Berücksichtigt werden alle Vorprodukte bis zur Rohstoffgewinnung, als auch der Energieeinsatz aller angewandten Produktionsprozesse. Die im Projekt verbauten Materialien sollen dann wiederum, analog der Lebensmittelindustrie, mit Herkunft und weiteren Informationen klar ersichtlich sein.

Zeit und Geld lassen sich mit der Software von Smino bei Bauprojekten einsparen. Bild: pd

Zeit und Geld koste es auch, dass man auf dem Bau ständig reagiere, statt agiere. «Wenn ein Fehler passiert, steht man auf der Baustelle, kratzt sich am Kopf und überlegt, was man jetzt tut.» Auch hier könne die Digitalisierung helfen. Seine Vision sei, dass alle Informationen über Smino laufen. Bald werde man zusätzlich künstliche Intelligenz hinzuziehen und mit deren Hilfe Vorhersagen treffen, um aktiv Fehler zu verhindern. Das Programm sage dann, ob man an alles gedacht habe und warne bei Aufgaben, die zu Verzögerungen führen könnten. Sandor Balogh sagt auch, dass mit diesen Visionen und der Software das Team von Smino es schaffe, die Schweizer Baubranche als Marktführer zu revolutionieren. «Nun streben wir die Marktführerschaft im DACH-Raum an, um danach weltweit bei der Umsetzung von Bauprojekten zu unterstützen, bei Wohnungen, Brücken, Schulen, Flughäfen, Spitälern und ganzen Städten.»

