DIGITALISIERUNG Ostschweizer Baubranche soll fit fürs digitale Zeitalter werden Eine Gruppe von Unternehmern gründet den Verein Artis. Hier sollen Baubranche, Informatik und Forschung zusammenfinden und neue Digitalisierungsprojekte umsetzen, von denen alle profitieren können.

Das digitale Zeitalter hat auch die Baustellen erfasst. PD

Vor den Umwälzungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, ist keine Branche sicher. Doch nicht jede Branche ist dabei gleich weit. «Auf dem Bau läuft noch vieles wie vor 20 Jahren», sagt Stefan Merz, Verwaltungsrat beim St.Galler Gebäudehüllen-Spezialisten Merz+Egger und Geschäftsführer der Optisizer AG und der Solarmotion AG. «Man hebt die Baugrube aus, bevor man weiss, wer das Dach deckt. Und wenn der Elektriker kommt, muss man doch neue Löcher bohren.»

Digitale Tools könnten hier manche unnütze Arbeitsstunde und Kopfweh ersparen. «Sie können uns helfen, den Personalmangel zu überbrücken», sagt Merz. Doch es gehe nur schleppend voran. «Gerade als KMU kommt das Tagesgeschäft immer zuerst.» Digitalisierungsprojekte bleiben liegen. «Und dann geht es halt auch irgendwie ohne.»

Die richtigen Tools fehlen

Ein Problem sei auch, dass entsprechende Tools oft gar nicht vorhanden seien. «Und die, die es gibt, beziehen den Kunden nicht ein.» Merz hat das Heft selbst in die Hand genommen. Sein Unternehmen Optisizer hat bereits ein Tool für die Solarbranche entwickelt. Nun steht er kurz vor dem Start eines ähnlichen Tools für Balkonverglasungen. «Wir können mit Lasern den Balkon abmessen und mit den Kunden virtuell Varianten ansehen.» Schon nach einem Besuch wisse man, was man brauche, der Kunde wisse, was er bekommt und zu welchem Preis. «Die Daten können wir gleich an die Lieferanten weiterleiten.»

Stefan Merz, Geschäftsführer Optisizer, Solarmotion. Bild: PD

«Damit können wir den Zeitaufwand um 40 Prozent reduzieren und den Verkauf verdoppeln», hofft er. «Denn dank der Visualisierungen kann man den Kunden leichter begeistern.» Allerdings haben die wenigsten KMU die Mittel, eine eigene Software zu entwickeln, sagt Merz. Es fehlt nicht nur das Geld, sondern auch der Zugang zu den richtigen Leuten.

Gemeinsam stärker

Dieses Problem will eine Gruppe von Unternehmern angehen. Ein Verein soll Leute aus der Branche zusammenbringen. Gemeinsam sollen sie Ideen entwickeln, für welche gemeinsamen Probleme es digitale Lösungen geben könnte – und entsprechende Projekte anstossen. «Zehn KMU können ein Projekt tragen, das für einen zu gross wäre», sagt Merz.

Artis heisst der Verein, heute wird er in St.Gallen gegründet. Die Fäden laufen bei Amina Nurkovic und der dafür gegründeten Volvendo AG zusammen. Das Unternehmen ist für den Aufbau des Vereins verantwortlich und wird Projekte umsetzen, die darin angestossen werden. Welche das sind, ist noch offen. «Wir wollen die Teilnehmerschaft bewusst offen halten», sagt Nurkovic. An verschiedenen Vereinsanlässen mit Referaten zum Thema sollen nicht nur Bau- und Immobilienunternehmer teilnehmen können.

«Wir sprechen auch Leute aus der Informatik oder aus Bildung und Forschung an.»

So stehen Stefan Merz oder Merz+Egger-Seniorchef Hermann Merz hinter dem Verein. Präsident wird Thomas Utz, Co-Leiter des Instituts für Innovation, Design und Engineering an der Ostschweizer Fachhochschule OST.

Digitale Zwillinge

Ebenfalls im Vorstand vertreten ist Valentin Schnyder, Inhaber der Spenglerei Schnyder in Elgg. Auch er verspricht sich viel von der Digitalisierung. «Früher fingen die Architekten und Planer an, dann kamen die Detailpläne. Erst kurz vor dem Beginn trommelte man die günstigsten Handwerker zusammen, gab ihnen Knebelverträge und versuchte so, etwas zu bauen.» Das Know-how der Handwerksbetriebe fliesse so gar nie in die Planung ein.

Baustelle des Bioenergie-Holzheizkraftwerks in Frauenfeld. Belinda Schmid

Die neue Welt sehe ganz anders aus. Die Pläne liegen nicht mehr auf einer Festplatte unter irgendeinem Bürotisch, sagt Schnyder. «Sie sind auf einer gemeinsamen Plattform, alle Beteiligten arbeiten mit demselben digitalen Zwilling des Gebäudes.» Und den hat nicht vor Monaten ein Architekt gezeichnet. «Zuerst geht es darum, die Leute zu finden, mit denen man bauen will. Den digitalen Zwilling erstellt man gemeinsam – so wie nachher das Gebäude.» Das erlaube echte Zusammenarbeit, auch auf dem Bau.

Schneller arbeiten, mehr Zeit für Kunden

Das mache den Bau auch schneller. «Das haben wir beispielsweise beim Bau des Frauenfelder Bioenergie-Kraftwerks bewiesen», sagt Schnyder. Und er sieht es beim eigenen Betrieb. «Wir arbeiten an 30 Baustellen, auf 25 davon sind wir nie gewesen», sagt er. «Der Handwerker, der unsere Bleche braucht, gibt die Daten bei sich auf der Baustelle direkt in unsere App ein.» Die benötigten Daten gehen direkt auf die Maschinen der Spenglerei in Elgg. «Wir liefern genau das, was er will, ohne massliche Differenzen.» So könne er nicht nur mit gleich viel Leuten viel mehr liefern.

«Wir haben wieder Zeit. Statt Offerten zu schreiben, Verträge zu laminieren und abzutippen, können wir wieder mit den Kunden reden.»

«Die Digitalisierung ist kein Zug, auf den man aufspringen kann oder nicht», sagt Schnyder. «Sie ist eine Kugel, die rollt.» Wer nicht dabei sei, verschwindet. «Die Digitalisierung, die Industrialisierung 4.0, ist schon voll da. Man kann hier ebenso wenig abseitsstehen, wie bei der Elektrifizierung oder der Automatisierung.»

