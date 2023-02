Digitalisierung: Helvetia taucht ins Metaverse ein

Digitalisierung Beratungsgespräch im virtuellen Sitzungszimmer: Helvetia taucht ins Metaverse ein Manche kaufen im Metaverse bereits Grundstücke, die Versicherungsgesellschaft Helvetia berät dort schon Kunden. Dabei gibt es das Metaverse eigentlich noch gar nicht, sagt ein Experte. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Dank Virtual-Reality-Brille ist das Wohnzimmer auch ein virtuelles Sitzungszimmer der Helvetia. Bild: Kai Wiechmann / Digital Vision

Eine Sektion der Pro Senectute hat im Metaverse bereits Bauland gekauft. Jelmoli verkaufte dort virtuelle Versionen einer Textilkollektion. Nun sind im Metaverse auch Versicherungen zu haben: Wer eine Virtual-Reality-Brille besitzt, kann sich mit einem Berater der Helvetia Versicherungen treffen und sich beraten lassen – fast wie in der Filiale.

Angebot an digital-affine Kunden

«Es ist eine Möglichkeit, sich eins zu eins mit einem Kundenberater auszutauschen», sagt Helvetia-Sprecher Eric Zeller. Immersion und Interaktion sollen bei dem Angebot einen Mehrwert schaffen, heisst es in der Mitteilung. «Wir richten uns mit diesem Angebot vor allem an bereits digital-affine Leute», macht Zeller klar. «Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln, und unser Angebot aufgrund dieser Erfahrungen weiterzuentwickeln.» Das Metaverse möge heute noch keine grosse Breitenwirkung haben. «Aber wir sind sicher, dass sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird.»

Tatsächlich vermuten manche grosses Potenzial im sogenannten Metaverse. Der Marktdatendienstleister Statista schätzt den Markt im Metaverse um 2030 auf 468 Milliarden Euro. Andere Analyseunternehmen berechnen noch weit höhere Zahlen. Hohe Erwartungen für einen Begriff, der noch schwer zu erfassen ist.

Das nächste Ding nach Internet und Smartphone

Wolfgang Schäfer, Dozent und Projektleiter an der School of Management & Law der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), erklärt ihn so: «Das Metaverse ist die Weiterentwicklung des Internets. Wenn wir bisher im Netz gesurft haben, würden wir ins Metaverse eintauchen.» Dabei geht es um Technologien wie die Blockchain und Non-Fungible Tokens (NFT), die die Identifizierung von digitalen Objekten erlauben. Vor allem aber auch Augmented und Virtual Reality. «Doch ein eigentliches Metaverse gibt es noch nicht», sagt Schäfer. «Wir tasten uns langsam ran.»

Wolfgang Schäfer, Dozent und Projektleiter an der School of Management & Law der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). PD

Tatsächlich gebe es bereits verschiedene Anwendungen, die einen Vorgeschmack auf diese Zukunft des Internets geben könnten. Ein schönes Beispiel sei die App Peakfinder: Man richtet das Smartphone auf eine Bergkette, die App erkennt die einzelnen Berge und verrät Informationen über die einzelnen Gipfel. Elemente von Virtual- oder Augmented Reality werden auch schon bei Steuerungsprozessen von Maschinen oder Logistiksystemen genutzt. Oder bei Schulungen über die Bedienung von Maschinen. «Oder: Wie entkopple ich zwei Bahnwagen.» Ein nicht ganz ungefährlicher Vorgang. «In der virtuellen Welt kann man das üben, ohne dass man sich dabei einer Gefahr aussetzt.»

Potenziale sieht er auch für den Onlinehandel: In virtuellen Läden kann man die Produkte auch in die Hand nehmen. Der Mehrwert davon hänge von Produkt und Kontext ab. Aber die virtuelle Realität biete in manchen Fällen Vorteile. Das könne man an recht ersten Anwendungen bereits erkennen: «Bei Ikea kann man bereits virtuell ein Möbel in sein Wohnzimmer stellen und, wenn dies passt, kaufen.»

Pingpong mit Brille und fernen Freunden

Für Schäfer haben Beratungsgespräche im Metaverse auch Vorteile gegenüber Telefongesprächen oder Videokonferenzen. «Wir haben das selbst ausprobiert», sagt er. Sein Team habe einen Gegenstand je einmal per Videokonferenz, aber auch einmal mit VR-Brille im virtuellen Raum und einmal physisch besprochen. «Der Unterschied zwischen dem physischen Treffen und dem virtuellen Raum verschwimmt», sagt er. Dagegen seien gerade Videokonferenzen auf Dauer ermüdend.

Und während man für Videokonferenzen meistens sitzt, könne man im Metaverse auch gemeinsam Sport treiben. «Es gibt bereits Gruppen von Leuten, die gerne zusammen Tischtennis spielen, aber an weit voneinander entfernten Orten wohnen – nun spielen sie im virtuellen Raum Pingpong.»

Völlig neue Welt

So tastet sich auch die Versicherungsgesellschaft langsam ans Metaverse heran. «Wir stehen am Anfang einer technologischen Entwicklung, die uns eine völlig neue Welt erschliesst», sagt Jan Kundert, Leiter Kunden- und Marktmanagement und Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz. Mit den Kundinnen und Kunden lerne man so auch deren Bedürfnisse im virtuellen Raum kennen.

St.Galler Hauptsitz der Versicherungsgruppe Helvetia. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Ganz neu ist das Thema bei Helvetia aber nicht. Die digitale Versicherungsgesellschaft Smile gehört ebenfalls zum Konzern – und sie ist bereits seit über einem Monat im Metaverse. «Das Metaverse-Angebot von Smile im Laufe der bisherigen rund 50 Tage im Metaverse zirka 500 Besucherinnen und Besucher zählen», sagt Helvetia-Sprecher Zeller. Viele hätten sich zwar lediglich in der virtuellen Filiale umgesehen, «aber es gab auch solche, die bereits mit konkreten Beratungswünschen an die Smile-Verantwortlichen herangetreten sind».

Wer sich im Metaverse von Helvetia beraten lassen will, bucht den Termin online – und trifft sich dann als Avatar mit einem Berater im virtuellen Sitzungszimmer. Vorerst seien zwar erst einige Mitarbeitende von Helvetia mit den notwendigen Virtual-Reality-Brillen ausgestattet und entsprechend geschult», heisst es in der Mitteilung. Für Ralph Jeitziner, Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz, ist klar: Eine Beratung in Metaverse sei ein anderes Erlebnis, als im Internet Texte zu lesen. «Den Zugang zu unseren Dienstleistungen einfach und fortschrittlich zu gestalten, hat für uns hohe Priorität. Wir sind gespannt, wie dieses neuartige Erlebnis angenommen wird.»