Frauenfelder Start-up will Elektroinstallation revolutionieren

Digitalisierung Eine App anstelle von unhandlichen Plänen: Frauenfelder Start-up will Elektroinstallationen revolutionieren Auf der Baustelle einen Plan von Elektrofachleuten in Echtzeit direkt aufs Smartphone projizieren und damit arbeiten: Das ist die Erfindung der Siresca AG aus Frauenfeld. Vor der Bekanntgabe der Neuheit haben Investoren knapp zwei Millionen Franken eingeschossen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Marcos Lopez und Julien Reutimann platzieren mit ihrer entwickelten App eine Elektroverteildose im Simulationsmodell. Der Bildschirm dahinter zeigt, was auf dem Smartphone zu sehen ist. Bild: Donato Caspari

Mal rot, mal blau, mal violett. Mal für Kraft, mal für Licht, mal für Multimedia. Wer schon einmal auf einer Baustelle war, kennt das Wirrwarr an Rohren, die aus Decken und Wänden ragen. Genau dort will die Siresca AG den Hebel ansetzen. Nicht weniger als «Elektroinstallationen in Rekordzeit» lautet der Slogan des Tech-Start-ups aus Frauenfeld. Dank seiner App brauchen Elektrofachleute auf der Baustelle keine unhandlichen Pläne mehr, sondern projizieren diese innert Kürze auf ihr Smartphone und auf die Decke. Siresca-CEO Marcos Lopez sagt:

«Anfangs wollten wir die farbigen Rohre wieder loswerden.»

Marcos Lopez, CEO Siresca AG. Bild: Donato Caspari

Denn auf Baustellen bewahrheitet sich oft, dass aus einem blauen Rohr nicht zwingend Licht kommen muss, wie das vermutet werden könnte. Lopez zeigt mit seinem Geschäftsleitungskollegen Julien Reutimann in einem versteckten mit getönten Fenstern versehenen Gebäude an der Zürcherstrasse in Frauenfeld Ost, wie die App funktioniert, die in allen gängigen E-Stores erhältlich ist und haptische Baupläne ersetzen soll. «Es braucht keinen Plan und keinen Meter mehr», sagt Lopez.

Der in Echtzeit auf dem Smartphone platzierte Baustellenplan auf dem überdimensionalen Vorzeigemodell. Bild: Donato Caspari

Die App funktioniert komplett kartenbasiert, mit einer Schnittstelle zwischen Büro und Smartphone auf der Baustelle. So sind die detaillierten Pläne auf der Baustelle nicht nur jederzeit abrufbar, sondern können in Echtzeit auf den Bildschirm projiziert werden. Es können aber nicht nur bestehende Elemente wie Standorte von Verteildosen oder Deckenkrümmern übernommen und beschriftet, sondern zusätzliche Markierungen eingezeichnet werden. «Wir haben quasi den virtuellen Dübel erfunden», sagt Lopez und ergänzt: «Das digitale Werkzeug ist bequemer, schneller und weniger fehleranfällig.»

Knapp zwei Millionen Franken vor Markteinführung

Entstanden ist die Siresca-App dank eines Gedankenblitzes, den Lopez während eines Moduls für Innovationsideen in seinem Masterstudium zu digitaler Transformation vor rund fünf Jahren hatte. «Wir mussten in einem Pitch von zwei Minuten ein neues Produkt vorstellen», erzählt CEO Lopez. Ausdrücklich unerwünscht waren weitere Apps. Doch mit Lopez' Gedankenblitz fasste er sich ein Herz, stellte seine Idee vor und stiess bei den Anwesenden auf so viel Wohlwollen, dass seine Idee anschliessend weiterentwickelt wurde. So war der Stein angestossen für die jetzige Siresca-App. Für die Thurgauer Erfindung haben zwei Investoren bereits vor der Markteinführung knapp zwei Millionen Franken eingeschossen. Eine ähnliche grosse Vorfinanzierung weiterer Investoren steht in Aussicht, bevor nur ein Franken verdient werden konnte. «Für unser Produkt gibt es keinen Wettbewerb, es ist absolut neu», meint Lopez.

Zunächst entwickelte der Salensteiner seine Idee nebenbei zu seiner Arbeit als Verkaufsleiter bei der Frauenfelder Plica AG weiter. Von Experten aus der Elektrobranche und der IT holte er sich Unterstützung. Seinen Kollegen und COO (Chief Operating Officer) Julien Reutimann aus Weinfelden gewann Lopez Mitte 2019 als Innovation-Driver damals noch für die Plica AG. Von da an war Reutimann der Treiber, der aus der anfänglichen Idee den marktfähigen Prototypen entwickelte, der jetzt auf den Schweizer Markt kommt. Dabei stützt er sich auf die Expertise des Luzerners Peter Flury, den Dritten im Bunde. Er ist zugleich Partner und CTO (Chief Technical Officer) der Siresca AG. Unter strengster Geheimhaltung mit mehreren Verschwiegenheitsvereinbarungen luden Lopez, Reutimann und Flury Elektroinstallateure ein, um das Interesse und die mögliche Nachfrage zu testen.

Julien Reutimann und Marcos Lopez erklären die App, die auf dem Bildschirm im Hintergrund grösser angezeigt ist. Bild: Donato Caspari

Wichtig für die Thurgauer Erfinder: Die Nachfrage soll von der Basis kommen, sie begeistern, von unten erfolgen. Bottom-up. Mit ihrer neuen App will die Siresca AG den Nerv der Mitarbeitenden auf Baustellen treffen. Lopez sagt:

«Wir wollen nichts, was von oben vorgegeben wird, sondern was unten gut ankommt.»

Die Idee kommt an, wie mehrere Treffen mit Elektroinstallateuren zu Tage gebracht haben. Die rund 200 Personen, welche die Siresca-App vor der Präsentation in der alten Sihlpapierfabrik am Donnerstagabend in Zürich kennen lernen durften, sind laut Lopez bisher noch nicht im Ansatz mit ähnlichen Lösungen in Berührung gekommen. Zirka 150 Gäste und mehrere hundert am eigenen Bildschirm haben die Siresca-Keynote mitverfolgt, durch den Abend moderiert hat Ex-Miss-Schweiz Anita Buri.

Monats- und Jahresabo jederzeit kündbar

Mit dem Feuerwerk in Zürich soll aber nicht nur die Schweiz erhellt werden. Die Siresca-App soll auch in Europa, mit Markteinführungen in Deutschland im Herbst und in Österreich im Januar, und weltweit Anklang finden. Als erstes Ziel haben sich Lopez, Reutimann und Flury auf die Fahne geschrieben, bis Ende Jahr 1000 Kunden ein jederzeit kündbares Monats- oder Jahresabo zu verkaufen. Lopez sagt:

«Zugegeben, das Ziel ist sportlich. Aber es gibt viele digitalaffine Elektriker, Tendenz steigend.»

Das errechnete Potenzial ist gross: Erreicht die Siresca AG schweizweit 50'000 und im deutschsprachigen Raum 550'000 verkaufte Abos, resultierte daraus in der Schweiz ein jährlicher Umsatz von 18, weltweit von 198 Millionen Franken. Die Vorteile der App liegen auf der Hand. Nebst der Einfachheit und Bequemlichkeit stehen für die App keine grossen Investitionskosten an, zumal alle ein Smartphone in der Hosentasche mit sich herumtragen.

Die Spannung bei Lopez, Reutimann und Flury steigt, ob ihre App auf dem Markt die Feuertaufe besteht. Ihre Idee sei ein Lehrbuchbeispiel für ein Spin-off aus der Janico Holding AG, der Muttergesellschaft der Plica AG. Und weitere Entwicklungen geistern in den Köpfen der Unternehmer herum, etwa die App auf andere Berufssparten auszuweiten, damit alles auf den Baustellen am Schluss noch genauer wird. «Das ist aber Zukunftsmusik», sagt Lopez. Jetzt gehe es zuerst um die neue App, um die Markteinführung, um Elektroinstallationen in Rekordzeit.

