Interview Werden Aktien künftig auf der Blockchain notiert? OST-Dozent Pascal Egloff sieht in digitalen Anlagen massive Vorteile gegenüber ihren analogen Pendants Unternehmen aus Finanz, Technologie und Recht haben sich zum Branchenverband «Digital Assets Switzerland» zusammengeschlossen. Begleitet wurde das Projekt von einem Kompetenzzentrum der Fachhochschule OST. Projektmanager Pascal Egloff erklärt. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit digitalisierten Aktien können auch kleinere Unternehmen mehr Investoren ansprechen, sagt OST-Dozent Pascal Egloff. Symbolbild: Fotolia

Digitale Anlagen stehen derzeit etwas in der Kritik. Die trifft vor allem das Flaggschiff Bitcoin: Der verbraucht zu viel Strom, wird oft für Cyberkriminalität verwendet - und ist seit Monaten im Tiefflug. Trotzdem haben digitale Investments und die Technologie der Blockchain eine Zukunft, glaubt Pascal Egloff vom Kompetenzzentrum Banking & Finance an der Fachhochschule OST. Sogenannte Security Token Offerings (STO), digitale Anleihen oder Aktien, bieten auch für KMU neue Chancen für die Unternehmensfinanzierung.

In einem zweijährigen Projekt hat das Team der OST eine Richtschnur für die Digitalisierung von Vermögenswerten erstellt. Das Projekt wurde von Innosuisse finanziert und die OST begleitete dabei ein Konsortium aus Unternehmen aus Finanz, Technologie und Recht. Ein Ergebnis des Projekts ist auch die Gründung eines Branchenverbandes für digitale Anlagen, «Digital Assets Switzerland» (DAS).

Was ist ein Security Token Offering?

Pascal Egloff, Dozent & Projekt Manager, Kompetenzzentrum Banking & Finance, OST. Bild: Urs Bucher

Pascal Egloff: Ein Token ist erst mal eine Wertmarke auf einer Blockchain. So gleicht er technologisch gesehen einem Bitcoin. Aber im Gegensatz zu diesen steht ein Security Token für eine Anleihe oder eine Aktie. Es ist also eine Digitalisierung dieser klassischen Vermögensanlagen. Ein Offering ist die Herausgabe solcher Token. Man spricht von Token-Emission.

Warum muss man das digitalisieren?

Es ist praktischer. Heute existieren die meisten Aktien in Papierform, zumindest wenn das Unternehmen nicht börsenkotiert ist. Die hat man vielleicht zu Hause, oder sie sind irgendwo hinterlegt. Sind sie stattdessen digital vorhanden, zum Beispiel auf einer Blockchain, können sie auch digital übertragen werden. Damit sind sie leichter handelbar – und sie können mehr potenzielle Investoren erreichen.

Es ist doch bereits möglich, digital mit Aktien zu handeln. Warum braucht es dazu eine Blockchain?

Es ist schon möglich, Aktien digital herauszugeben. Dabei fehlt aber oft die Transparenz und die Übertragbarkeit der Titel nicht immer sehr einfach. Die Blockchain stellt diese Transparenz sicher, und ermöglicht durch die Digitalisierung des Aktienbuchs einen vereinfachten Handel der Titel. Das ist auch an der Börse möglich, doch die Börsenkotierung ist eher etwas für grosse Unternehmen. Kleinere Firmen hingegen verkaufen vielleicht digital ihre Aktien, aber dahinter ist ein Stück Papier. Ich habe vor Kurzen eine Aktie des FC St.Gallen über die Website gekauft. Im Herbst soll ich dann das Papier erhalten.

Die können Sie sich an die Wand hängen. Mit einem Token auf der Blockchain geht das nicht.

Aber ich kann sie einem Kollegen auf dem Handy zeigen – und sie ihm gleich verkaufen. Das ist nicht nur für mich einfacher, sondern auch für das Unternehmen.

Warum?

Mit einer herkömmlichen Aktie müsste ich erst dem Unternehmen schreiben, dieses müsste sein Aktienbuch aktualisieren. Das ist oft ein Problem bei kleineren Unternehmen, deren Aktien etwas breiter gestreut sind: Man verliert den Überblick darüber, wer eigentlich welche Aktie besitzt. Die sogenannte Zessionskette ist oft nicht mehr sauber nachvollziehbar. Auf einer Blockchain ist sie hingegen immer eindeutig ersichtlich. Damit kann sie als unabhängiger Beweis für das Eigentum an Vermögenswerten dienen. So schreiben sich nicht nur die Einladungen für die Generalversammlung einfacher. Mit Zusatzfunktionen kann man den Token auch an digitalen GV zum Abstimmen nutzen. Und potenziell sind weitere Funktionen denkbar. So wäre es mit einem digitalen Schweizer Franken möglich, Zinsen oder Dividenden automatisch auszuzahlen. Allerdings sind wir hier noch am Anfang einer Entwicklung.

Wird das Instrument bereits genutzt?

Immer mehr. 2021 gab es gemäss einer neuen Studie von uns mindestens 60 Emissionen von neuen Anlage-Tokens mit einem Volumen von 227 Millionen Franken. Abgesehen von ein paar Ausreissern haben die beteiligten Unternehmen dabei durchschnittlich zwei Millionen eingesammelt. Es sind also noch eher kleine Fische.

Was sind das für Unternehmen, die solche Tokens herausgeben?

Auch der Eishockey-Club Ambri-Piotta hat schon Tokens herausgegeben. Walter Bieri / KEYSTONE

Ganz unterschiedliche. Beispiele sind das Zürcher Start-ups Dillysocks oder der Eishockey-Club Ambri-Piotta. Mit unserem Digitalisierungsratgeber bieten wir als unabhängiger Verein Unterstützung an. Wir beraten Unternehmen, ob das für sie geeignet ist und in welcher Form.

Für welche Unternehmen bietet sich ein STO an?

Ein grosser Vorteil ist, dass man mit digitalen Assets ein grösseres Publikum erreichen kann, zum Beispiel über soziale Medien. Es eignet sich also für Firmen, die eine attraktive Geschichte zu erzählen haben, die einen breiten Kundenstamm oder eine Fanbasis haben wie ein Sportclub. Auch wenn man seine Mitarbeitenden am Unternehmen beteiligen will, sind STO eine Option. Hier kommen die Effizienzvorteile zum Tragen.

Für wen eignet es sich nicht?

Wollen Sie das Aktionariat aber klein halten, bringt das wenig. Dann lohnt sich der Zusatzaufwand, der mit der Digitalisierung der Titel einhergeht, aktuell eher nicht. Vielleicht wird diese oder eine ähnliche digitale Form der Ausgabe und Haltung von Anlagen irgendwann aber auch völlig normal für alle Grössen und Arten von Unternehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen