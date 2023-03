Elektronik: Während andere Filialen schliessen, baut Steg aus

Detailhandel Während andere abbauen: Elektronikhändler Steg eröffnet gleich drei neue Filialen Grosse Handelsketten streichen ihre Filialnetze zusammen. Der vor bald 30 Jahren gegründete Schweizer Elektronikhändler Steg hingegen hat soeben eine Filiale in Bern eröffnet und plant zwei weitere Standorte. Der Chef erklärt, was dahintersteckt. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 14.03.2023, 17.31 Uhr

Marcel Weber, Chef der PCP-Gruppe, zu der unter anderem Steg gehört, in einer Filiale. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern/10. 3. 2023)

Der Schweizer Markt für Heimelektronik boomt. Im Verlauf der letzten sechs Jahre ist der Umsatz laut Marktforscher GfK um 15 Prozent oder 730 Millionen Franken gestiegen. Filialen spielen aber eine immer kleinere Rolle. Während 2017 erst 30 Prozent der Umsätze online erfolgten, wurde im vergangenen Jahr 2022 in der Schweiz erstmals für Heimelektronik mehr Geld im Internet ausgegeben als im stationären Handel.

Tatsächlich haben viele Handelsketten in letzter Zeit ihr Filialnetz zusammengestrichen. 2021 hat Conrad seine beiden Schweizer Filialen geschlossen. Anfang 2023 wurde bekannt, dass der französische Mediengrosshändler Fnac einen Grossteil seiner Verkaufsstellen in den Manor-Warenhäusern der Deutschschweiz schliesst. Und die Migros will die Melectronics-Standorte in die regulären Verkaufsläden integrieren.

In einer Garage gegründet

Nicht recht in dieses Bild passen will die feierliche Eröffnung eines Elektronikgeschäfts Anfang März 2023 in Bern. Wo man sich früher auf die Sonnenbank legen konnte, bietet nun der Elektronikhändler Steg Computer, Zubehör und Beratung an. Damit nicht genug: «Nach Ostern werden wir eine weitere Filiale in der Stadt Zürich eröffnen. Mindestens ein weiterer Standort ist später im Jahr in einem weiteren Kanton geplant», sagt Marcel Weber. Der 40-Jährige ist seit Sommer 2022 Chef der PCP-Gruppe, zu der unter anderem Steg, Techmania und der Ostschweizer PC-Hersteller Prime Computer gehört.

Steg wurde 1994 von Giosuè Spagnuolo gegründet. In einer Garage an seinem damaligen Wohnsitz in Ebikon fing er an, Computer zusammenzustellen. Der frühere Steg-Slogan lautete: «Tiefstpreise ab Lager». Mit dem Aufstieg der Internet-Konkurrenz geriet Steg aber unter Druck. Schliesslich übernahm PCP aus Schaffhausen 2014 Steg und stellte den damals angeschlagenen Händler neu auf – der Fokus liegt nun stärker auf Beratung, weniger auf dem Verkauf. Vor fünf Jahren sagte PCP-Mehrheitsbesitzer Lorenz Weber, er sei überzeugt, dass die Zukunft des Filialgeschäfts darin bestehe, Dienstleistungen und Reparaturen für Kunden anzubieten: «Der Produktverkauf verlagert sich ins Internet.»

Steg Electronics existiert seit bald 30 Jahren – der Fokus hat sich aber verändert. Bild: Patrick Hürlimann

Mit kleineren Flächen näher bei der Kundschaft

Fünf Jahre später zeigt sich, wie recht er mit dieser Einschätzung hatte. GfK schreibt in der oben genannten Analyse, der Online-Trend habe unweigerlich «starke Veränderungen insbesondere im stationären Handel zur Folge». Allerdings gelte es vor allem im stationären Handel festzuhalten, «dass sich der spezialisierte Fachhandel dem Trend entgegen positiv entwickeln konnte und mit Kundennähe, Beratungsleistungen und Services beweist, dass nicht immer nur der Preis beim Kaufentscheid die wichtigste Rolle spielt».

PCP-Chef Marcel Weber kann dem zustimmen: «Unser Fokus gilt der Beratung und Technik.» Inklusive Bern betreibt Steg aktuell 15 Filialen, darunter je eine in St.Gallen und in Rapperswil. Erst vor rund einem Jahr wurde der frühere Stammsitz im Luzerner Stadtteil Littau aufgegeben; stattdessen ging eine kleinere Filiale in der Innenstadt auf. Zur gleichen Zeit wurde bekannt, dass auch Interdiscount und Media Markt künftig auf eher kleinere Filialen setzen. Laut Weber entspricht dies auch der Strategie von Steg: «Mit kleineren Flächen können wir näher bei der Kundschaft in der Stadt sein. Wir wollen weg von der Peripherie, hin in die Zentren.»

Noch Potenzial bei den Geschäftskunden

Die beiden Pandemiejahre seien herausfordernd gewesen für Steg. Besonders Anfang 2022 habe sich eine gewisse «Coronamüdigkeit» bei der Kundschaft gezeigt. Ab Mitte Jahr seien Kundinnen und Kunden aber wieder in die Filialen gekommen. Weber folgert daraus: «Viele haben wohl ihre Computer im Pandemiejahr 2020 online gekauft und sobald die zweijährige Garantie vorbei war, also 2022, mussten erste Service-Arbeiten erledigt werden.» Steg repariere auch Geräte, die anderswo gekauft wurden.

Die PCP-Firmengruppe erwirtschaftet inklusive der Logistik-Schwesterfirma mit rund 180 Personen einen Umsatz von über 100 Millionen Franken. Zur Profitabilität macht Weber keine Angaben, man schreibe aber schwarze Zahlen. Damit ist PCP im Vergleich zu anderen Schweizer Akteuren eher ein kleinerer Elektronikhändler. Weber mag die Bezeichnung Händler allerdings nicht: «Wir sind ein Fachgeschäft mit Fokus auf stationären Dienstleistungen.»

Doch wer braucht Unterstützung und wofür? «Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben viele junge Gamer, die sich ihre Rechner individuell zusammenstellen lassen, aber auch ältere Personen, die zum Beispiel Hilfe bei der Datenübertragung brauchen», sagt Weber. 70 Prozent des Umsatzes mache man mit Privatkunden, den Rest mit KMU. «Bei den Geschäftskunden sehen wir noch Potenzial.»