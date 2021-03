DETAILHANDEL Trotz geschlossener Restaurants und Chickeria-Verkauf: Migros Ostschweiz macht Rekordumsatz Im Coronajahr stürmten die Kunden die Filialen des Grossverteilers. Das führt bei der Migros Ostschweiz zu rekordhohem Umsatz und einer deutlichen Gewinnsteigerung. Kaspar Enz 11.03.2021, 18.00 Uhr

Während des ersten Lockdowns konnten die Regale oft nicht mehr schnell genug aufgefüllt werden. Bild: Matthias Jurt

Wer letzten Frühling zu spät in die Migros ging, hatte manchmal Pech. Die Regale, wo sich sonst Mehl, Pelati oder WC-Papier stapeln, waren manchmal völlig leer gekauft. Und das, während hinter den Kulissen die Mitarbeitenden des Grossverteilers alles versuchten, um die Waren in die Filialen zu bringen und die Regale zu füllen. Doch der Ansturm war gerade zu Beginn des Lockdowns zu gross.



Peter Diethelm, Geschäftsleiter Genossenschaft Migros Ostschweiz. Bild: Nik Roth

«So geht es während gewöhnlicher Jahre vielleicht mal an Weihnachten zu und her», sagte Peter Diethelm, Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz, an der Präsentation des Jahresergebnisses. «Im Jahr von Corona ging es über Wochen so.»

Staplerfahrer gesucht

Dass oft gleichzeitig die Restaurants, Freizeitanlagen oder Fachmärkte der Migros Ostschweiz geschlossen waren, war in diesen Momenten auch ein Glück. «Wir haben im ganzen Unternehmen Leute gesucht, die Stapler fahren konnten», sagte Diethelm. So bedienten Restaurant-Mitarbeitende die Kassen der Supermärkte, Leute von SportX halfen in der Molkerei aus, Mitarbeitende vom Golfplatz in der Logistik.

Rekordumsatz trotz geschlossener Restaurants

Entsprechend sah auch das finanzielle Ergebnis aus. Die Migros-Gastronomie machte in der Ostschweiz zwar 42 Millionen Franken weniger Umsatz. Der Umsatz im Freizeitbereich lag 60 Prozent, derjenige die Klubschule 24 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres. Auch der Verkauf von Chickeria, der Interio, der Sportanlage Gründenmoos und den Fitnesszentren senkte den Umsatz um weitere 51 Millionen. Und trotzdem erreichte die Migros Ostschweiz einen Rekordumsatz von 2,46 Milliarden Franken.

Denn die 111 Supermärkte setzten 2020 knapp 170 Millionen mehr um als im Vorjahr. Und die Fachmärkte konnten ihren Umsatz bei rund 266 Millionen Franken halten – auch wenn diese über Wochen geschlossen waren und mit der Interio in Abtwil einen wichtigen Standort verloren.

Heimwerken und Gärtnern waren in Zeiten von Homeoffice und Lockdown im Trend. Das sah man nicht nur an den Warteschlangen vor den OBI-Filialen, als diese wieder öffneten. Gerade bei den Fachmärkten liefen auch die Online-Shops besser wie auch die Möglichkeit, das Bestellte im Laden abzuholen. «Jahrelang hat man über die Integration von Online- und stationärem Handel geredet», so Diethelm. 2020 sei es so richtig in Fahrt gekommen.

Vor den Hobby- und Gartenmärkten der Migros standen die Kunden nach dem Lockdown Schlange. Bild: Roland Schmid

Pandemie half auch sparen

Gleichzeitig konnte die Migros 2020 Kosten sparen. Einerseits fielen durch den Verkauf von Interio, MFit und Chickeria weniger Mieten und Personalkosten an. Das 2019 eingeführte Sparprogramm senkte vor allem in der Zentrale Kosten. Und durch Corona fielen ebenfalls weniger Kosten an, nicht zuletzt für ausgefallene Events. So verbuchte die Migros Ostschweiz 2020 vor Zinsen und Steuern einen Gewinn von 50,1 Millionen Franken, ein fast doppelt so hohes Ergebnis wie 2019.

Einkaufstourismus geschrumpft

Wie es weitergehe, bestimme nicht zuletzt der weitere Verlauf der Pandemie, sagte Diethelm. Die Migros-Restaurants sind auch jetzt geschlossen, viele Mitarbeitende sind in Kurzarbeit. Und viele Effekte, die den Umsatz 2020 in den Supermärkten nach oben trieben, wirken weiterhin.

Martin Lutz, Finanzchef Migros Ostschweiz. Bild: Nik Roth

Für Finanzchef Martin Lutz sind das vor allem vier Faktoren: Wegen zum Teil geschlossener Grenzen fiel ein Teil des Einkaufstourismus weg. Das spürten gerade auch grenznahe Filialen. Zweitens assen die Ostschweizer zu Hause statt im Restaurant, was Umsätze von der Gastronomie in die Supermärkte verschob. Einen ähnlichen Effekt hatten die Ferien, während derer viele Schweizer im Inland blieben. So gönnte man sich auch eher zu Hause etwas. «Wir stellten eine gewisse Tendenz zum höherwertigen Sortiment fest», sagte Lutz. Konkret gewannen gerade die regionalen und Bio-Produkte an Umsatz, gemeinsam rund 50 Millionen Franken.

Ob einige dieser Erfahrungen nachwirken, sei die grosse Frage, sagt Lutz. Klar sei aber, dass mit einer Normalisierung die Umsätze in den Supermärkten wieder sinken. «Einkaufstourismus wird es wieder geben, keine Frage», sagt er. «Dafür werden die Umsätze in der Gastronomie wieder steigen.»