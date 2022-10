Migros testet in Bürglen Teo, den ersten digitalen Kleinladen

Detailhandel Schweizweit bisher einmalig: Migros testet in Bürglen den ersten digitalen Laden ohne Personal – Tante Emma heisst jetzt Teo Egal zu welcher Uhrzeit, im Teo der Migros Ostschweiz kann immer eingekauft werden. Mit einem Grundsortiment von 800 Produkten startet der Pilotversuch in Bürglen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 12.10.2022, 18.00 Uhr

In Bürglen gibt es den schweizweit ersten Migros Teo als Pilotprojekt, der rund um die Uhr geöffnet hat und ohne Verkaufspersonal auskommt. Bild: Reto Martin

Ein Lastwagen nach dem anderen rauscht auf der Weinfelderstrasse vorbei. Autos folgen und zu den Stosszeiten bildet sich stets ein Stau. Im Hintergrund werden Kies und Beton verarbeitet. Genau hier steht ein neuer Migros, der wie eine Mischung aus Saunafass und Migros-Bus aussieht. Das ist Teo und dieser Laden steht ganz bewusst und mit Absicht genau dort, wo man am wenigsten einen heimeligen Dorfladen vermuten würde.

Projektleiter Stefan Isenrich ist sich sicher, dass der Plan aufgehen wird und Teo ein Erfolg wird. Ab Donnerstag, 13. Oktober, startet die Testphase. Vorausgegangen sind Evaluationen und ausgewertete Erfahrungen von anderen Automatenläden, die 24 Stunden sieben Tage die Woche geöffnet haben und ohne Verkaufspersonal auskommen. Isenrich erklärt, dass man auf Personen abziele, die Kleineinkäufe machen. Er zeigt auf die papiernen Einkaufstaschen, die ebenfalls im Kleinformat daherkommen.

Stefan Isenrich, Leiter eFood Migros Ostschweiz. Bild: Reto Martin

«Wir wollen, dass die Leute, die hier auf dieser stark genutzten Strasse vorbeifahren, kurz Halt machen und im Teo noch etwas einkaufen, für den Abend, die Arbeit oder für unterwegs. Wocheneinkäufe sollen weiterhin in den grossen Filialen erfolgen.»

Samuel Bauert, Leiter Direktion Supermarkt Migros Ostschweiz, ergänzt, dass in ländlichen Gebieten an stark frequentierten Standorten, wie beispielsweise in der Nähe von Bahnhöfen oder an viel befahrenen Strassen, Bedarf an Einkaufsmöglichkeiten, deren Angebot unabhängig von den Ladenöffnungszeiten zur Verfügung steht, gerade für Produkte des täglichen Bedarfs bestehe.

Sicherheit und regionale Produkte

Von den 800 Produkten sei eine grosse Zahl regional produziert, fährt Isenrich fort. Das gelte besonders für Frischprodukte, die immerhin einen Drittel ausmachen. Diese findet die Kundschaft in einem auf zwei Grad Celsius gekühlten Raum. Der 50 Quadratmeter grosse Teo ist voll videoüberwacht. Diverse Systeme sind eingebaut, die Alarm schlagen, sollte eine Person ohnmächtig werden oder sollte es zu Lärm etwa wegen Vandalismus kommen. Auch Ladendiebstähle würden verfolgt, sofern sie geschehen, was man aber nicht hoffe.

Ausgerichtet auf den Kleineinkauf werden im Teo der Migros 800 Produkte angeboten, ein Drittel davon Frischware. Bild: Reto Martin

Im Teo werden Migros-Produkte zu den gleichen Preisen und mit den denselben Aktionen verkauft wie in den übrigen Filialen. Isenreich fährt fort, dass die Preisschilder digital funktionieren und dass überwacht werde, was wieder aufgefüllt werden müsse. So kommt der Teo von der Migros Ostschweiz wie eine digitalisierte Form der ehemaligen Tante-Emma-Läden daher, wo man von der Zahnbürste über Reiniger bis hin zu Kaffee, Brot oder Grillgut, Käse und Obst alles kaufen kann.

Teo kommt von Tegut

Die Idee von Teo stammt von der deutschen Migros-Tochter Tegut, die die Migros Zürich übernommen hat. Dort ist Teo seit dem ersten Laden ein Erfolg. Die Läden aus Holz, die an einem Tag aufgestellt werden können und ein begrüntes Dach haben, mit Veloflickplatz, Sitzbank, Büchertauschfenster und Hundeunterstand ausgestattet sind, sind gefragt. Mittlerweile gibt es deren 19. Weitere werden folgen. Im «Supermarktblog» schreibt Autor Peter Schader, dass Teos einen Jahresumsatz von 300'000 Euro erzielen müssen, damit sich die Holzrolle rechnet. Zahlen gibt es bei der Migros Ostschweiz keine, aber man geht von einer Anzahl Kunden zwischen 100 und 150 pro Tag aus.

Der erste Teo der Migros in der Schweiz steht in Bürglen. Nur noch die Solarmodule auf dem Dach fehlen. Bild: Reto Martin

Zwar benötigt Teo kein Verkaufspersonal, mit einer Debitkarte oder dem QR-Code aus der Migros-App kommt man in den Laden und bezahlt auch bargeldlos, aber Stellen oder Filialen werden durch Teo nicht gestrichen. Man habe ein zweiköpfiges Team zusätzlich eingestellt, so Isenrich. Das betreut die Pilotprojekte an den Standorten Bürglen und Winterthur Neuhegi, dessen Eröffnung ebenfalls bevorsteht.

In puncto Nachhaltigkeit hat man sich auch Gedanken gemacht. So ist die Holzkonstruktion gut gedämmt, und wenn die Sonne scheint, dann liefern die vier Fotovoltaikmodule vom Dach des Teo mit einer Leistung je 400 Watt Strom direkt für den Verkaufsladen, sobald sie denn montiert sind.

