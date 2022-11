Migros-Ostschweiz-Chef Diethelm über Regionalität und Umsatzminus

Detailhandel «Mit günstigeren Produkten lässt sich nicht viel sparen»: Migros-Ostschweiz-Chef Peter Diethelm über Regionalität und schrumpfende Supermarktverkäufe Das Supermarktgeschäft der Migros steht unter Druck. Mit am besten da von den zehn regionalen Genossenschaften steht die Migros Ostschweiz, obwohl auch bei ihr Umsatz und Ertrag abnehmen. Geschäftsleiter Peter Diethelm räumt Spannungsfelder und Zielkonflikte zwischen den Regionalgenossenschaften und dem Genossenschafts-Bund ein, sieht die dezentrale Ausrichtung aber auch als Vorteil für die Kundschaft. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Peter Diethelm, Chef der Migros Ostschweiz, prognostiziert sinkende Umsätze und Erträge, aber weiterhin solide Zahlen. Bild: Nik Roth (Abtwil, 5. März 2020)

Ein schlechter Geschäftsgang in den Supermärkten und ein Konflikt mit den regionalen Migros-Genossenschaften, die lieber ihr eigenes Süppchen kochten statt stärker zusammenzuarbeiten – diese Faktoren sollen ausschlaggebend gewesen sein für den überraschend angekündigten Abgang von Fabrice Zumbrunnen, Chef des Migros-Genossenschafts-Bunds (MGB), auf Frühling 2023. Das spekuliert zumindest die «Sonntags-Zeitung».

Zudem kommt das Blatt zum Schluss, von den zehn Regionalgenossenschaften seien die meisten bereits defizitär oder schnurstracks auf dem Weg in die roten Zahlen. «Deutlich in der Gewinnzone» seien lediglich noch die Genossenschaften Migros Ostschweiz und Migros Luzern.

Nachfrage bei Peter Diethelm, Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz. Er verantwortet fast 2,5 Milliarden Franken Umsatz, von denen 80 Prozent die Supermärkte beisteuern, und die Arbeitsplätze von über 9000 Mitarbeitenden. Diethelm mag nicht über andere Genossenschaften sprechen, bestätigt aber:

«Wir und die Migros Luzern sind bei den besseren dabei.»

Über den Geschäftsgang der Migros Ostschweiz sagt er, für ganz 2022 werde man «ein kleines, aber nicht dramatisches Umsatzminus» ausweisen. Die Migros Ostschweiz «gewinnt aber leicht Marktanteile», was zeige: «Unsere Mitbewerber haben die gleichen Probleme und Herausforderungen wie wir.»

Dazu zählt zum einen, dass der Corona-Effekt von 2021, als die Supermärkte davon profitierten, dass die Restaurants temporär geschlossen waren und viele Leute in den Ferien zu Hause blieben, ausgelaufen ist. Mit anderen Worten: Wer wieder auswärts isst und öfter verreist, kauft weniger im Supermarkt ein. Als Beleg verweist Diethelm auf den Oktober, in den die Herbstferien gefallen sind und in dem sich das Geschäft der Migros Ostschweiz «verhalten» entwickelt habe, dies nach einem «sehr starken» September.

Zum anderen sind da die Preissteigerungen: Strom, Diesel für die Lastwagen, Verpackungsmaterialien, die Beschaffung der Nahrungsmittel – alles ist teurer geworden. Auch in der Migros sind Preise von Artikeln in praktisch allen Sortimenten erhöht worden.

Weil aber 2021 die Migros Ostschweiz eine Minusteuerung von 1,6 Prozent verzeichnete, beträgt die Teuerung im Zwölfmonatsvergleich bis dato erst 0,2 Prozent. «Doch jetzt beginnt es zu kippen, in den nächsten Monaten wird die Teuerung auf das Preisniveau draufkommen», blickt Diethelm voraus.

Punkten mit kleinen regionalen Einkaufszentren

In der Schweiz wird eine Jahresteuerung von rund 3 Prozent erwartet. Greifen Konsumentinnen und Konsumenten deshalb beim Einkauf vermehrt zu günstigeren Produkten? Diethelm beobachtet «tendenziell einen Trend dazu, aber keinen ausgeprägten». Einerseits sei die Teuerung im Vergleich zum Ausland «vernachlässigbar», andererseits stünden Nahrungsmittel für lediglich rund 8 Prozent der Ausgaben eines Durchschnittshaushalts:

«Da lässt sich mit günstigeren Produkten nicht viel sparen.»

2020 hat die Migros Ostschweiz einen Betriebsgewinn von 50 Millionen Franken erarbeitet, 2021 einen solchen von 70 Millionen. Und 2022? «Wir werden unter anderem wegen der Teuerung, die unsere Einkaufskonditionen verschlechtert und die wir nicht vollständig auf die Kundschaft überwälzen können, weniger verdienen, aber ein vernünftiges Ergebnis ausweisen», kündigt Diethelm an. Und er sagt:

«Wir planen weitere Investitionen in unsere Leistungen und Standorte, und dafür brauchen wir einen Gewinn.»

Im Supermarktgeschäft der Migros sinken die Umsätze und der Ertrag. Bild: Alex Spichale

Während Corona profitierten kleinere Läden davon, dass viele Leute in der Nachbarschaft einkauften und grössere Supermärkte und Einkaufszentren eher mieden. Im März 2022 sagte Diethelm, nun gehe der Trend wieder in die andere Richtung. Jetzt sagt der Migros-Ostschweiz-Chef: «Einkaufszentren sind schon länger unter Druck gestanden, aber jetzt sehen wir eine gewisse Entlastung.» Doch:

«Längerfristig gesehen liegt der Erfolg eher bei kleineren Einheiten.»

Diethelm sagt aber auch, man habe 40 Jahre lang von grossen Läden profitiert, und deren Umsatz und Ertrag brauche man weiterhin, auch wenn er rückläufig sei. Zudem habe die Migros vor zehn Jahren begonnen, kleinere Läden als «Ergänzungsstandorte» zu errichten. «Es braucht einen gesunden Mix.»

Ein Modell, das die Migros als zukunftsträchtig erachtet, ist bei Neubauten die Errichtung kleiner regionaler Einkaufszentren wie beispielsweise in Wittenbach oder St.Gallen-Bruggen. Oder in Herisau, wo in drei Wochen, nach drei Jahren Provisorium nach dem Abriss der alten Migros, der Neubau seine Türen öffnet.

Darin finden sich neben dem Migros-Supermarkt und dem -Restaurant weitere Läden, ein Fitnessstudio, Gewerberäume und 45 Mietwohnungen. Diethelm sagt:

«Verdichtet bauen, mehrere Leistungen unter einem Dach vereinen, von diesem Konzept sind wir überzeugt.»

Die Frage nach dem richtigen Weg

Auf Spekulationen, Fabrice Zumbrunnen habe sich gegen die «Regionalfürsten» der einzelnen Migros-Genossenschaften nicht durchsetzen können, mag Diethelm nur am Rande eingehen. In einem Konglomerat mit 100'000 Beschäftigten gebe es viele Spannungsfelder und Zielkonflikte. Und die Frage, welcher in einem rauen Marktumfeld der richtige Weg sei.

Tatsache sei, sagt Diethelm, dass rund 90 Prozent der Beschaffung und damit der Sortimentsgestaltung und Einkaufskonditionen zentral über den MGB liefen. Daneben sei die Migros Ostschweiz «sehr erfolgreich» mit ihrem Programm «Aus der Region. Für die Region», das 2023 sein 20-Jahr-Jubiläum begeht. Diethelm sagt:

«Die Regionalität, die Nähe zur Kundschaft, das ist für diese ein grosser Mehrwert.»

Abgesehen davon sei die Migros Ostschweiz schlank und effizient organisiert. In den vergangenen Jahren hat sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentriert, den Detailhandel und detailhandelsnahe Geschäfte. Aus der Chickeria, Interio, M-Fit, der Sportanlage Gründenmoos, dem Golfpark Waldkirch und dem Hotel Säntispark ist sie ausgestiegen.

In der Betriebszentrale in Gossau wurden 90 Stellen abgebaut, bei «vereinzelten» Kündigungen. Und kann sich Peter Diethelm nach Zumbrunnens Abgang eine Rückkehr zum MGB vorstellen? «Dazu nehme ich keine Stellung. Ich kann aber sagen, dass ich bei der Migros Ostschweiz sehr glücklich bin. »

Ein Berufsleben bei der Migros Peter Diethelm ist seit Anfang 2015 Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz. Davor hat er sieben Jahre deren Direktion Supermarkt geführt, und zuvor war er während 13 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen für den Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) tätig. Diethelm ist Ingenieur in Milchwirtschaft. Der 57-Jährige ist in Weinfelden geboren und aufgewachsen und wohnt in Matzingen. (T.G.)

