Detailhandel Migros Ostschweiz kämpft um Marktanteile und peilt 20 neue Standorte an Die Migros Ostschweiz hat beim Umsatz letztes Jahr leicht eingebüsst. Der Reingewinn beträgt 66 Millionen Franken. Preiserhöhungen werden wegen der Energiekosten nicht ausbleiben. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Bürglen steht einer der beiden ersten Selbstbedienungsläden der Migros. Der Teo ist jeden Tag 24 Stunden offen und kommt ohne Bedienungspersonal aus. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Migros Ostschweiz blicke auf ein insgesamt erfreuliches Geschäftsjahr 2022 zurück. Das sagt Peter Diethelm, Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz, bei der Präsentation des Ergebnisses für das Jahr 2022. Finanzchef Martin Lutz erklärt, dass die erzielten Umsätze bei einem um ein Prozent höheren Preisniveau mit 2,41 Milliarden Franken um 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen. Dennoch schreibt Migros Ostschweiz schwarze Zahlen. Lutz sagt: «Der Gewinn beträgt 66 Millionen Franken.»

Das Geschäftsjahr 2022 der Migros Ostschweiz sei geprägt vom Ende der Pandemie sowie der weiteren Fokussierung auf das Kerngeschäft, so Diethelm. Allerdings hätte man nicht mit einer derart veränderten Lage gerechnet. Krieg in der Ukraine, Inflation und Lieferschwierigkeiten würden auch der Migros Ostschweiz zu schaffen machen. Allein die Stromkosten seien um ein Vierfaches auf 20 Millionen Franken gestiegen. Um moderate Preiserhöhungen werde man nicht herum kommen.

Peter Diethelm, Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz. Bild: PD

Mit dem Verkauf des Golfparks Waldkirch und des Hotels Säntispark sei die im Geschäftsjahr 2019 eingeleitete Fokussierungsstrategie nun abgeschlossen, fuhr er fort. Das Filialnetz werde weiter ausgebaut. So 20 mögliche weitere Standorte könne er sich vorstellen. Das sei aber ein weiter Weg wegen der Genehmigungen und Einsprachen.

Teo übertrifft die Erwartungen

Hingegen ist er mehr als zufrieden mit dem neuen Format von unbedienten Selbstbedienungsläden. Von der deutschen Tegut, einer Tochter der Migros Zürich übernommen, wurden in Bürglen und Winterthur zwei Pilotprojekte unter dem Namen «Migros teo» gestartet. Auf rund 50 Quadratmetern kann die Kundschaft hier rund um die Uhr aus gut 800 Produkten auswählen. Diethelm sagt, dass die Pilot-Teos bereits die Erwartungen übertroffen hätten. Samstags und besonders sonntags seien sie sehr stark frequentiert.

Vom Umsatz her seien beide Teos, jener im städtischen Gebiet in Winterthur und jener im ländlichen Raum in Bürglen, erstaunlicherweise fast gleich. Sonntags werde ein Umsatz generiert, der dem der deutschen Teos von einer Woche entspreche. Allerdings sei hier die Logistik eine Herausforderung, weil am Sonntag die Regale nicht aufgefüllt werden können wegen des Sonntagsarbeitsverbotes. Noch im Laufe dieses Jahres werde über eine definitive Einführung des neuen Einkaufsformates entschieden.

Supermärkte über Pandemieniveau

Im Kerngeschäft Supermärkte liegen die Umsätze zwar über dem Niveau vor der Pandemie. Allerdings waren die Umsätze wie erwartet leicht rückläufig. Finanzchef Lutz sagt, dass die 113 Ostschweizer Supermärkte, darunter zwei neue Filialen in Triesen und Wetzikon, einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Franken erzielten. Das seien knapp vier Prozent weniger als im Vorjahr, aber immer noch rund sechs Prozent mehr als vor der Pandemie.

Die Umsätze mit Produkten aus dem Programm «Aus der Region. Für die Region.» beliefen sich auf 286 Millionen Franken. Die Einbusse von rund fünf Prozent sei hauptsächlich auf den allgemeinen Umsatzrückgang im Supermarkt zurückzuführen. Lutz fährt fort, dass die Umsätze mit Bio-Produkten bei 182 Millionen Franken annähernd konstant gehalten werden konnten.

Alles anzeigen

Auch das Geschäft in den Fachmärkten ist rückläufig. Der Boom während der Pandemie ist vorbei. Die Fachmärkte wie Do it + Garden, Melectronics, Micasa, Obi und SportXX sowie die Outlet-Migros-Standorte hätten erwartungsgemäss einen Rückgang der Nachfrage verzeichnet. Lutz sagt, dass der Umsatz hier mit 243 Millionen Franken um 8,5 Prozent tiefer lag als im Vorjahr.

Eine markante Umsatzsteigerung realisierte hingegen die Gastronomie. Die Gastronomie-Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rund 62 Prozent auf 114 Millionen Franken. Ebenso profitierten die Freizeitanlagen, trotz Verkauf des Golfparks Waldkirch per Ende Juni, sowie die Klubschulen der Migros Ostschweiz, trotz Schliessungen der Standorte in Arbon und Lichtensteig per Ende Juli, von der Aufhebung der Coronamassnahmen. Die Umsätze der Freizeitanlagen seien hier um rund 23 Prozent, diejenigen der Klubschulen um rund 15 Prozent gestiegen, so der Finanzchef.

Weniger Investitionen, gleicher Gewinn

Martin Lutz, Finanzchef der Migros Ostschweiz. Bild: PD

Die Handelsmargen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Der Betriebsaufwand sei trotz stark angestiegenen Energiekosten leicht gesenkt worden. Der Jahresgewinn der Migros Ostschweiz falle mit 66 Millionen Franken in etwa gleich hoch aus wie im Vorjahr. Die Investitionen von fast 99 Millionen Franken habe man vollständig aus dem Cashflow finanziert. Die Eigenkapitalquote belaufe sich auf 74,6 Prozent. Lutz: «Die Migros Ostschweiz ist frei von verzinslichen Finanzverbindlichkeiten.»

Ausbau des Filialnetzes

Die Migros Ostschweiz baut ihr Filialnetz aus. 2022 wurden hier weitere Investitionen getätigt. CEO Diethelm nannte die Eröffnungen der Migros Herisau sowie der Migros Triesen. Investiert worden sei auch im Zürcher Oberland. In Wetzikon sind ein Supermarkt, ein Do it + Garden sowie eine Klubschule entstanden und in Hinwil wurde eine Bike World eröffnet. In diesem Februar hat die Migros Ostschweiz bereits einen Supermarkt in Horn eröffnet, weitere Supermarkt-Eröffnungen sind im Herbst in Flums und als Migros-Partner in Eschen geplant. Ebenfalls im Februar wurde eine weitere Bike World in St.Gallen eröffnet.

Nachhaltigkeit ist gefragt

Die Migros Ostschweiz setze auch weitere Akzente im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. So betont Diethelm, dass das Angebot an Produkten mit ökologischem und sozialem Mehrwert nochmals erweitert wurde. Bei Bauprojekten würden die Filialen energetisch so autark wie möglich realisiert werden. Aktuell seien sechs Verkaufsstellen sogenannte Plusenergie-Bauten.

Die Betriebszentrale der Migros Ostschweiz befindet sich in Gossau. Bild: PD

Auch in der Logistik seien die Lieferungen per Bahn weiter gesteigert worden. Zudem seien für die Strassentransporte drei LKW mit Biogasantrieb und drei LKW mit Wasserstoffantrieb im Einsatz. Kürzlich seien 20 weitere LKW mit Biogasantrieb bestellt worden.

Schliesslich erklärte Lutz, dass über das Kulturprozent 11,2 Millionen Franken in die Ostschweiz geflossen seien. 76 Prozent davon seien in die sieben Klubschule-Standorte geflossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen