Einkaufen rund um die Uhr: Migros lanciert Teo-Filiale im Thurgau

Detailhandel Einkaufen rund um die Uhr: Migros eröffnet erste Teo-Filiale im Thurgau In einem stationären Laden Lebensmittel einkaufen, wann es einem passt – das ist ab dem 13. Oktober 2022 auch bei der Migros Ostschweiz möglich, konkret in der Teo-Filiale in Bürglen. Dort kommt der erste Pilotladen dieses Formats zu stehen. Und der zweite folgt sogleich. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 04.10.2022, 13.57 Uhr

Das Innere eines röhrenförmigen Teo aus Holz in Deutschland. Bild: PD

Am Donnerstag, dem 13. Oktober, um eine Minute nach Mitternacht geht es los: Ab dann können Kundinnen und Kunden in der Migros Teo an der Weinfelderstrasse in Bürglen einkaufen. Auf einer Fläche von 50 Quadratmetern können sie rund um die Uhr aus einem Basissortiment aus ungefähr 800 Artikeln auswählen, und der Laden kommt ohne Verkaufspersonal aus.

Entwickelt hat das Format die deutsche Supermarktkette Tegut, die seit Anfang 2013 der Migros Zürich gehört. Im November 2020 hat Tegut den ersten Teo-Laden im hessischen Fulda eröffnet, wo Tegut auch den Hauptsitz hat. Mittlerweile führt das Unternehmen 20 Teo-Standorte. Vergangenes Jahr zeichnete der Handelsverband Deutschland Tegut für das Format mit dem «Store of the year 2021»-Award aus.

Als Schlüssel dienen Bankkarte oder App

In der Schweiz will die Migros zwei Wochen nach dem ersten Teo in Bürglen eine zweite Pilotfiliale in Winterthur Neuhegi eröffnen. Silke Seichter von der Baukommunikation der Migros Ostschweiz sagt:

«Damit werden wir in Bürglen einen Laden im ländlichen Raum und doch an hoch frequentierter Lage haben und einen zweiten im urbanen Raum nahe an Bahnhöfen.»

In der Tat liegt das Gebiet Neuhegi im Dreieck der drei Bahnhöfe Winterthur Hegi, Winterthur Grüze und Oberwinterthur.

Der Zugang zum Teo-Laden erfolgt über alle gängigen Debit- oder Kreditkarten oder den Cumulus-QR-Code in der Migros-App. Die Kundinnen und Kunden scannen ihre Artikel ein und bezahlen mit Karte oder App an einer Self-Checkout-Kasse, wie man sie bereits aus den Migros-Supermärkten kennt.

Die Migros ist nicht allein auf weiter Flur

Laut Seichter geht es für die Migros zunächst darum, «Erfahrungen zu sammeln und zu lernen». Im Zentrum stehen Fragen, wie gut die Läden bei der Kundschaft ankommen, welche Produkte stärker und welche weniger nachgefragt werden, wie es technisch funktioniert usw.

Eine Avec Box des Handelskonzerns Valora. Bild: PD

Automatisierte Läden sind in der Schweiz grundsätzlich nichts Neues. Valora beispielsweise führt die Formate Avec Box und Avec 24/7, wobei Letztere tagsüber bedient sind. Die Genossenschaft Migros Aare testet mehrere 18 Quadratmeter grosse begehbare Warenautomaten namens Voi Cube.

