Detailhandel Chatten mit dem Schuhgeschäft: St.Galler City Messenger soll weitere Städte erobern Der City Messenger verbindet St.Galler Geschäfte per App mit den Kunden. Das ist im Moment besonders wichtig. Kaspar Enz 03.02.2021, 05.00 Uhr

Cordon bleu mit Pommes frites oder lieber einen Flammkuchen? Das gibt es auch per Take-away, sagt ein Restaurant aus der Stadt St.Gallen. Zum Abholen gibt es aber nicht nur Zmittag: «Wir sind auch während dem Lockdown für Sie da», per Take-away, versichert ein Schuhladen. Ein Schmuckgeschäft verweist auf den Ausverkauf im Onlineshop und eine Confiserie bietet auf den Lockdown hin Praliné-Säckli mit «Bleibt Gesund»-Kleber an.

Diese Nachrichten erhielt in den vergangenen Tagen, wer den St.Galler City Messenger benutzt. Geschäfte und Restaurants aus der Innenstadt, aber auch Organisationen wie Tourismus oder die Katholische Kirche können auf diese Weise Kunden über Aktionen, Angebote oder Veranstaltungen informieren. Und die können antworten, nachfragen oder Bestellungen aufgeben.

OST zieht positives Fazit

Das Logo des St.Galler City Messenger

Seit Herbst 2019 ist die App nun aktiv. Das von Innosuisse geförderte Forschungsprojekt ist nun beendet, der Messenger wird aber weitergeführt. Sigrid Hofer-Fischer, die das Forschungsprojekt von Seite der Fachhochschule OST leitete, zieht eine positive Bilanz. «Wir haben hier den Nagel auf den Kopf getroffen», sagt sie.

Besonders die konstanten Nutzerzahlen haben sie beeindruckt. Von 5600 Personen, welche die App heruntergeladen haben, seien 900 regelmässige Nutzer. Das sind zwar nur 16 Prozent. Im Vergleich sei das aber viel. Denn viele laden eine App herunter und probieren sie aus. «Doch meist nutzt nur ein einstelliger Prozentsatz sie über längere Zeit regelmässig», sagt Hofer-Fischer.

Kundenkontakt trotz Corona

Nicht einmal ein halbes Jahr nach der Einführung der App erreichte die Coronapandemie die Schweiz. Und traf gerade auch die Detailhändler und Gastronomen. Die scheinen den direkten Draht zu ihren Kunden, den der City Messenger bietet, genutzt zu haben. Gerade, wenn neue Massnahmen verkündet wurden, hätten die Nutzerzahlen jeweils deutlich zugenommen, sagt Sigrid Hofer-Fischer.

«Die Leute wollten wissen, wo sie noch was bekommen konnten.»

Samuel Steiner, Geschäftsführer Renuo Bild: PD

Das bestätigt auch Samuel Steiner. Der St.Galler ist Geschäftsführer des Walliseller IT-Unternehmens Renuo, das den Messenger entwickelte. «Die höchsten Nutzerzahlen verzeichneten wir am 19. ärz und am 22. ezember» – also jeweils kurz nachdem Lockdowns oder Schliessungen angekündigt wurden. Doch auch sonst werde der Messenger täglich von immer noch 400 bis 500 Leuten genutzt. «Eine gute Zahl nach bald zwei Jahren», sagt er. Vor allem sei die Zahl stets gewachsen, zumindest seit der Ansturm zu Beginn etwas abgeebbt sei.

Kunden in die Innenstadt locken

Den Betrieben bringe der City Messenger einen unkomplizierten Weg, digital und direkt die Kunden zu kontaktieren, sagt Steiner. Und das mit einem begrenzten Aufwand. Die Erfahrungen mit den 30 beteiligten Betrieben sei positiv. Sie überfluten ihre Kunden nicht mit zu vielen Nachrichten. «Pro Tag versandten die beteiligten Betriebe eine bis vier Nachrichten.»

Wie viel diese nützten, sei schwierig zu messen. Wegen einer Nachricht werde das Geschäft zwar nicht gestürmt, sagt Steiner. «Aber die Nutzerzahlen steigen jeweils, wenn mehr Nachrichten kommen.» Es gehe auch darum, den Nutzern in Erinnerung zu rufen, was in der Stadt laufe.

«Ich war als St.Galler selber überrascht. Ich habe dank dem Messenger Neues entdeckt.»

Ralph Bleuer, ProCity

Das findet auch Ralph Bleuer, Präsident der Innenstadtvereinigung ProCity. «Der City Messenger ist nicht die Lösung aller unserer Probleme», sagt er. Aber er biete den Geschäften eine Plattform, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. «Mit dem Ziel, mehr Leute dazu zu inspirieren, in die Geschäfte der Innenstadt zu kommen.» Was es den einzelnen Geschäften bringe, hänge auch davon ab, wie sie den Messenger einsetzen, sagt Bleuer. Es gelte, als Geschäft bei den Kunden präsent zu bleiben, ohne sie mit Nachrichten zu überfluten. Besser als allgemeine Botschaften wirkten Angebote mit klarem Nutzen.

Andere Städte schielen nach St.Gallen

Mit dem Messenger habe die Stadt St.Gallen vielen Städten etwas voraus, sagt Samuel Steiner. Doch nicht mehr lange. «Wir sind bereits mit mehreren Städten im Gespräch, die den Messenger übernehmen wollen», sagt er. Die Verhandlungen laufen mit Städten in der Schweiz, aber auch im nahen Ausland. «Noch dieses Jahr dürften zwei bis drei neue Städte dazukommen.»