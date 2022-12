Designpreis Agentur am Flughafen holt German Design Award nach St.Gallen Der German Design Award zählt zu den renommiertesten Design-Awards weltweit. Für René Eugster, Inhaber und Geschäftsführer, ist die Auszeichnung Motivation und Anerkennung zugleich. Stefan Borkert 15.12.2022, 17.00 Uhr

Ausschnitt aus der Kampagne für die Pulverlackbeschichtung auf Holz. PD

Die Agentur am Flughafen hat für ihre Kampagne für die IGP Pulvertechnik AG einen Preis erhalten. Die IGP Pulvertechnik AG entwickelt, produziert und vertreibt Pulverlacklösungen für Oberflächenanwendungen in der Architektur, in der Industrie- und Transport-Branche sowie für die Beschichtung von Holz. Sie hat 570 Mitarbeiter weltweit.

Die IGP ist international mit zehn Tochtergesellschaften in Europa und in den USA präsent. Das Unternehmen produziert jährlich 16’655 Tonnen Pulver und erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 150 Millionen Franken. Gemäss Communiqué, hat die IGP eine sehr haltbare Pulverlackbeschichtung auf den Markt gebracht, mit der sich auch Holz beschichten lässt. Dies hat die St.Galler Agentur am Flughafen für das Wiler Unternehmen der Fachwelt kommuniziert.

Dafür wurde die Kreativ-Agentur nun in der Kategorie «Integrated Campaigns and Advertising» mit einem «Special Mention» für den German Design Award ausgezeichnet. «Eine solche Auszeichnung der Fachwelt bestätigt uns Kreativen immer wieder in unserer Arbeit und motiviert uns auch künftig, die berühmte Extrameile für unsere Kunden zu gehen», so René Eugster, Inhaber und Geschäftsführer der Agentur am Flughafen.