DENTALBRANCHE Lieferengpässe bremsen Coltene im ersten Halbjahr Wegen Problemen in den Lieferketten sinkt der Umsatz der Altstätter Coltene, am deutlichsten in Nordamerika. Kaspar Enz 05.08.2022, 19.00 Uhr

Die börsenkotierte Coltene produziert Verbrauchsmaterialien und Kleingeräte für Zahnarztpraxen. Bild: pd

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres konnte die Altstätter Coltene noch von den Nachholeffekten nach der Coronapandemie profitieren. Doch schon bald zeigten sich erste Engpässe in den Lieferketten. Diese zeigten ihre volle Wirkung im ersten Halbjahr 2022, wie das Unternehmen mitteilt. Setzte die Herstellerin von dentalem Verbrauchsmaterial in der Vorjahresperiode noch 143,5 Millionen Franken um, waren es in der ersten Hälfte dieses Jahres noch 134,9 Millionen. Auch der Betriebserfolg sank damit um knapp 10 Millionen auf 16,7 Millionen Franken.